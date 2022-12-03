Наступательный нажим: ВС РФ перемалывают под Артемовском украинские части

Вооруженные силы России продолжают вести наступление на артемовском направлении. При освобождении Курдюмовки было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть бронемашин, сообщили 2 декабря в Минобороны РФ подробности проведенного накануне штурма стратегически важного поселка на этом участке фронта. Эксперты считают, что под Артемовском сейчас перемалываются части противника, которые потом нечем будет заменить. Также в пятницу были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Штурмовые действия

В Минобороны России 2 декабря рассказали подробности освобождения поселка Курдюмовка в ДНР. Он находится южнее Артемовска, за который сейчас развернулись основные бои.

— Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наступательный нажим Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Об освобождении села военное ведомство сообщило еще в четверг, 1 декабря.

Артемовск — это ключевая точка обороны в Донбассе, которую строили более шести лет, и украинские формирования стараются удержать ее любой ценой, не считаясь с потерями, объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Сразу после освобождения этого города у нас появится возможность зайти в тыл Краматорску и Славянску, а также авдеевской группировке, — рассказал он. — Кроме того, откроется оперативный простор до Курахова и Павлограда. По этой причине украинские военачальники кидают огромное количество бойцов, неважно, какого качества, лишь бы держали фронт. Такая тактика, конечно, ведет к большим потерям. Уйти они не могут. Наши это знают. Восполнить такие большие потери, это уже стало понятно, украинским формированиям не получится. Наша же армия сейчас активно пополняется.

Два самолета

На других стратегических направлениях ВС РФ продолжили отбивать атаки украинских формирований. На купянском 2 декабря была сорвана попытка наступления двух ротных тактических групп ВФУ. За сутки уничтожено более 50 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

На краснолиманском направлении нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Подразделения ВФУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

Наступательный нажим Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Потери противника за сутки на этом направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На южно-донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать в направлении населенного пункта Никольское в ДНР. В результате уничтожено до 50 военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления противника, пункт временной дислокации иностранных наемников, 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 184 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВФУ, уничтожены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВФУ.

Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Украинка в ДНР.

Наступательный нажим Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили семь беспилотников, 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово в ЛНР, Новоандреевка и Егоровка в ДНР, а также украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Никольское в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Борьба с диверсантами

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Батальонно-тактическая группа российских мотострелков, связь в которой обеспечивал младший сержант Николай Гончаров, попала под артобстрел. Во время него радиостанция получила повреждения и вышла из строя. Николай незамедлительно приступил к починке техники. Под огнем он восстановил радиостанцию, обеспечив командование устойчивыми каналами управления подразделениями во время атаки противника.

Наступательный нажим Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В ходе инженерной разведки группа капитана Павла Пермякова обнаружила диверсантов, которые минировали вероятный путь движения наших подразделений. Павел решил навязать противнику бой, после чего он приказал заминировать занятый рубеж. Перейдя в наступление, боевики попали в заготовленную минную ловушку и были уничтожены. Своими действиями и профессиональной подготовкой капитан обеспечил оперативное продвижение войск, не допустив потерь среди личного состава, рассказали в военном ведомстве.

Расчет реактивной системы залпового огня лейтенанта Богдана Алексеева оборонял освобожденный населенный пункт. Богдан своевременно и точно наносил огневые удары по позициям украинских формирований. Его подчиненные уничтожили до 30 боевиков и до пяти единиц техники. Однажды при смене стартовой позиции артиллеристы попали под вражеский артобстрел. Богдан грамотно воспользовался условиями местности и оперативно вывел расчет и боевую машину из опасной зоны. В Минобороны рассказали, что своевременные и профессиональные действия лейтенанта Алексеева не позволили боевикам развернуться и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, вынудив отступить.