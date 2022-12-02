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Прорывное положение: российские войска освободили поселок Курдюмовка в ДНР

В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России в ходе наступления на донецком направлении освободили поселок Курдюмовка, заявили 1 декабря в Минобороны. Под Ореховаткой в ДНР была уничтожена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Также в этот день из плена освободили 50 российских военнослужащих. В Херсонской области продолжается строительство оборонительных рубежей. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это серьезно повышает стойкость войск на тех участках фронта, где не ведутся активные наступательные действия.

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В Минобороны России 1 декабря сообщили, что в ходе наступления на донецком направлении российские войска полностью освободили поселок Курдюмовка. Он находится к югу от Артемовска, за который сейчас идут ожесточенные бои.

В предыдущие дни Минобороны России сообщило об освобождении на этом направлении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. В боях за Андреевку противник понес значительные потери.

— Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин, — рассказал подробности боев за Курдюмовку официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в этот день с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих. Их доставили самолетом в Москву для лечения и реабилитации.

Прорывное положение
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

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Кроме того, в четверг, 1 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что возведение фортификационных сооружений на левобережной части региона ведется в высоком темпе.

— Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы, привлечено достаточно большое количество строительных компаний, — сказал Сальдо.

Любая укрепленная линия — это опора, на которую полагаются армейские подразделения, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мощные инженерные сооружения необходимы не только при глухой обороне, но и при подготовке активных действий, они придают устойчивость войскам, — отметил он. — Наступать везде нельзя. На участках, где мы не ведем наступательные действия, конечно же, надо иметь эшелонированные укрепления. Нам противостоит хорошо подготовленный и вооруженный противник, которым нельзя пренебрегать. Инженерные сооружения позволяют на порядок повысить стойкость даже небольших подразделений. Под Харьковом мы не готовились к обороне и были за это наказаны.

Эксперт отметил, что в России хорошая военная инженерная школа.

Прорывное положение
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Чем больше у нас времени, тем крепче будет наша оборона, в этом можно не сомневаться, — считает он.

Поражение HIMARS

На основных стратегических направлениях, кроме донецкого, российская армия 1 декабря продолжила отбивать атаки противника.

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На купянском направлении сорвана попытка атаки населенного пункта Куземовка в ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля, сообщили в Минобороны.

На краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВФУ и сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка. Потери украинских формирований за сутки на данном направлении составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На южно-донецком направлении подразделения ВФУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка. Все контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

В районе Ореховатки ДНР в ходе контрбатарейной борьбы поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

Также были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВФУ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Прорывное положение
Ракетные пуски по объектам военного управления Украины
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В течение суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта временной дислокации подразделений иностранных наемников, а также 85 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 162 района сосредоточения войск.

Средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово в ЛНР, Новое в Запорожской области, Зеленый Гай и Ждановка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Вышли из тыла врага

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Выполняя боевой полет, экипаж старшего лейтенанта Петра Каштанова вышел на цель в заданное время и нанес авиаудар по скоплению военной техники противника.

После выхода из атаки по самолету Петра боевики выпустили две ракеты из ПЗРК. В результате на борту возник пожар и отказала система управления. Петр принял решение катапультироваться на подконтрольную противником территорию.

Прорывное положение
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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После приземления его правая рука была серьезно травмирована, а штурман приземлился в бессознательном состоянии. Петр освободил его от подвесной системы, применил обезболивающие средства ему и себе, перенес на себе штурмана и замаскировался.

Боевики прибыли к месту приземления и начали прочесывать местность силами до взвода, постоянно призывая летчиков выйти из укрытия и сдаться в плен.

Сохраняя самообладание, экипаж наблюдал за действиями противника, находясь в постоянной готовности вступить в бой.

Начавшийся артобстрел заставил боевиков отступить. После наступления темноты летчики решили выдвинуться в сторону своей группировки войск. Петр Каштанов оказывал помощь штурману, обеспечивая его своими средствами обезболивания. В результате экипаж вышел к своим и был эвакуирован к месту дислокации своей воинской части.

— За проявленное мужество и героизм старшему лейтенанту Петру Каштанову присвоено звание Героя России, — рассказали в Минобороны.

Мотострелковый взвод старшего лейтенанта Михаила Киушкина удерживал высоту в одном из районов у линии соприкосновения с противником. Боевики попытались атаковать позиции мотострелков, но все атаки были отбиты силами взвода. После этого военнослужащие перешли в наступление, уничтожив укрепления противника.

Грамотные и неожиданные для противника действия старшего лейтенанта Михаила Киушкина позволили улучшить тактическое положение российских подразделений и не допустить прорыва обороны.

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