Днем 5 декабря Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, связанными с ней объектам оборонного комплекса, энергетики и воинским частям. При этом украинские вооруженные формирования попытались помещать российским самолетам выполнить свои задачи. Рано утром в этот день с помощью реактивных беспилотников ВФУ попытались поразить военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. На территории Молдавии упала часть ракеты. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности — это фрагмент боеприпаса зенитного комплекса С-300 украинских формирований. Российские войска в зоне СВО сбили МиГ-29, Су-25, два вертолета и уничтожили две РЛС противника.

Сбитые БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские вооруженные формирования предприняли попытку вывести из строя российские самолеты Дальней авиации. ВФУ попытались нанести удары реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.

Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.

По железной дороге Украинский реактивный беспилотный летательный аппарат Фото: Ради національної безпеки і оборони України

— В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что «несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, около 15.00 часов по системе военного управления и связанными с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования».

— Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, — подчеркнули в Минобороны РФ

Военное и моральное

Днём 5 декабря во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре появились многочисленные сообщения о работе противовоздушной обороны и взрывах.

В Одессе после взрывов возник сильный пожар на одном из объектов промышленной инфраструктуры. После этого на время пропало водоснабжение, сообщило коммунальное предприятие «Инфоксводоканал». По его данным, в городе оказались обесточены все насосные станции и резервные линии.

Взрывы прогремели в Харькове, Львовской и Тернопольской, Кировоградской областях Украины. Экстренное аварийное отключение электричества применили в Сумской области. Власти Кривого Рога сообщили, что часть города осталась без электроснабжения , были отключены котельные и насосные.

По железной дороге Пожарные тушат возгорание на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine/Handout

По данным ресурса Netblock, мониторящего интернет-трафик, самые серьёзные перебои с доступом в Сеть возникли в Одессе, Сумах и Житомире. Он снизился до уровня в 20-40 процентов от нормального.

Нанесенные удары имели как военное, так и моральное значение, объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы в очередной раз дали понять противнику, что ваши снаряды закончатся раньше, чем наши ракеты, — сказал он. — Также это был болезненный для противника ответ на акции против наших аэродромов. Удары наносились по военным целям или связанной с продолжением боевых действий инфраструктурой, в том числе и энергетической . Отсутствие энергоснабжения серьезно затрудняет ремонт техники, работу складов, переброску войск украинским формированиям. Создаст ряд других проблем. Все эти факторы, мешающие противнику эффективно и планомерно работать, в итоге облегчают действия наших войск на линии соприкосновения.

Обломки неопознанной ракеты в понедельник обнаружили в Молдавии в приграничном с Украиной Бричанском районе на севере страны. Они упали в безлюдной местности и не причинили вреда на земле.

По железной дороге Обломки неопознанной ракеты в Молдавии Фото: protv.md

— По фотографиям обломков видно, что это в очередной раз остатки двигателя ракеты от комплекса С-300, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — В этом месте ничьей, кроме как украинской она быть не может. В приграничных районах подобные взрывы уже случались, но их удавалось замять. Не получилось это лишь в случае с попаданием аналогичной ракеты от С-300 в Польшу и гибелью двух её граждан. Тогда Украине не удалось спихнуть свою вину на Россию, хотя они и упорно пытались.

МиГ-29, Су-25 и два вертолета

Вооруженные силы России 5 декабря продолжали вести бои в зоне специальной военной операции.

— На купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении сорвана попытка атаки двух ротных тактических групп ВФУ. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы. Потери противника на данном направлении составили более 60 убитыми и ранеными , три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

По железной дороге Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На южно-донецком подразделения ВФУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское в ДНР. В результате противник был отброшен на исходные позиции, уничтожено до 30 военнослужащих , две боевые машины пехоты и три пикапа.

Всего в течение суток в зоне СВО оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВФУ, склад боеприпасов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункты временной дислокации иностранных наемников, РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 193 района сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Юрьевка и украинский МиГ-29 в районе Зверево в ДНР.

По железной дороге Военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны России Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили десять беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новолуганское в ДНР, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Марьинка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Своих не бросают

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Максим Тихонов обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с вышестоящим штабом, когда украинские националисты нанесли удар по позициям российских войск. Был ранен один из военнослужащих взвода, повреждено коммуникационное оборудование аппаратуры связи. Максим вытащил раненого товарища из-под огня противника, перенёс в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь. Передав военнослужащего мединструктору, Максим вернулся на позицию и починил передающее устройство.

По железной дороге Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

«Самоотверженные действия ефрейтора Максима Тихонова позволили обеспечить бесперебойную устойчивую связь командования подразделения в ходе наступления, что позволило командованию эффективно руководить подчиненными в атаке и вытеснить противника с занимаемых позиций», рассказали в военном ведомстве.

Подполковник Эльдар Миргаязов прикрывал российские подразделения от воздушных ударов противника, когда украинские националисты атаковали позиции наших войск беспилотниками и системами залпового огня. Эльдар своевременно перевел зенитный ракетный дивизион в наивысшую степень боевой готовности, дал команду подчинённым подразделениям на радиолокационное обнаружение и сопровождение средств поражения противника. Во время боя он грамотно руководил дивизионом, правильно распределяя цели и своевременно выдавая целеуказания на их уничтожение.

« Благодаря решительным и умелым действиям подполковника Эльдара Миргаязова, а также профессионализму его подчиненных, все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, в том числе снаряды РСЗО и ударный беспилотный летательный аппарат », подчеркнули в Минобороны.

По железной дороге Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк