Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском

Российская армия на донецком направлении продолжает вести успешные наступательные действия в районе Артемовска. В минувшие выходные в небе над ДНР были сбиты украинские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают: взятие Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам и откинуть противника от Донецка. Кроме того, 3 декабря министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Штурм Артемовска

В Минобороны РФ рассказали об успешных наступательных действиях российской армии в районе города Артемовска в ДНР.

— В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ, — заявил 4 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днем ранее на донецком направлении украинские формирования безуспешно пытались восстановить свое положение в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. При этом за сутки они потеряли до 60 военнослужащих, два танка и пять бронемашин.

Штурмовая волна Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе, сказал в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, отсюда угрожают Донецку, — объяснил он. — Оборонять ее украинским частям станет очень и очень сложно. После установления контроля над Авдеевкой наша армия вплотную пододвинется к позициям украинских артиллеристов и РСЗО, наносящих удары по Донецку, им придется оттягиваться еще дальше. В итоге зона безопасности в ДНР расширится, а Донецку станет легче. Но здесь важно не забегать вперед, о взятии Артемовска лучше говорить после того, как это случится.

Безопасность Союзного государства

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в субботу, 3 декабря, подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Встреча глав военных двух стран состоялась в Минске. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, рассказали в Минобороны РФ.

Союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран, — сказал он.

Штурмовая волна Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин Фото: ТАСС/Максим Гучек

Глава российского военного ведомства высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства».

Шойгу также напомнил, что «в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».

Также глава Минобороны РФ встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Министр поблагодарил лидера страны за гостеприимный прием российских военнослужащих, прибывших для выполнения задач в рамках совместной группировки.

Сбиты Ми-8 и Су-25

Российской армией в выходные дни были сорваны все атаки ВФУ. В субботу на южно-донецком направлении противник пытался контратаковать у Сладкого, Шевченко и Новомайорского в ДНР. Украинские подразделения были остановлены и отброшены на исходные позиции. Их потери составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Штурмовая волна Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В воскресенье на этом тактическом направлении противник предпринимал попытки прорыва в населенный пункт Павловка (ДНР). Подразделение было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии. Кроме того, безуспешно закончились атаки украинских формирований в направлении населенного пункта Шевченко. Потери противника за сутки составили до 40 военнослужащих убитыми, боевую машину пехоты и три пикапа.

За выходные на купянском направлении были сорваны попытки атак противника в направлении Куземовки в ЛНР. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, БМП, три бронетранспортера и шесть пикапов.

На краснолиманском направлении в воскресенье противник безуспешно пытался атаковать позиции российских войск силами двух ротных тактических групп. Атака отражена, украинские формирования отброшены к исходному рубежу.

Также российскими войсками были сорваны атаки двух штурмовых групп ВФУ в направлении населенного пункта Кременная в ЛНР. Здесь же были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника. Украинские потери за сутки составили более 80 убитыми и ранеными, танк, БМП и бронеавтомобиль. Днем ранее на этом направлении были пресечены попытки атак. Подразделения противника были остановлены и рассеяны, их потери составили более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

Штурмовая волна Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили три пункта управления противника, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два пункта временной дислокации иностранных наемников и временную базу украинского нацформирования.

Также ударам подверглись три противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение группировки ВФУ на купянском направлении, 143 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 382 района сосредоточения войск.

Истребительная авиация ВКС России на выходных в ДНР сбила украинские вертолет Ми-8 в районе Селидово и самолет Су-25 у Красноармейска.

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 19 беспилотников и 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах Попасной, Лисичанска и Краснореченского в ЛНР, Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево в ДНР, а также Долины и Сладкой Балки в Запорожской области. Кроме того, в районах Скадовска в Херсонской области и Украинки в Запорожской сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других бронированных машин, 909 боевых машин РСЗО, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7463 единицы специальной военной автотехники, перечислил Игорь Конашенков.

Спасти боевых товарищей

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Штурмовая волна Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Экипажи лейтенанта Динара Саляхутдинова и старшины Тимура Моточенкова разворачивали комплекс спутниковой связи, когда по ним открыли огонь. В результате часть сводного экипажа была ранена. Динар получил контузию, а Тимур ранение в руку. Несмотря на это, они организовали эвакуацию раненых в безопасное место. Оказав первую медицинскую помощь, связисты под огнем противника развернули и настроили аппаратуру связи.

— Самоотверженные и профессиональные действия Динара Саляхутдинова и Тимура Моточенкова позволили выполнить поставленную задачу и сохранить жизни российских военнослужащих, — рассказали в Минобороны.

Младший сержант Дмитрий Сотников оборонял позиции, когда украинские формирования пошли в наступление. Находясь под огнем артиллерии и танков противника, Дмитрий уничтожил из крупнокалиберного пулемета пять боевиков. Благодаря его действиям удалось удержать оборонительный рубеж. Националисты, понеся потери, были отброшены на исходные позиции.

Ефрейтору Сергею Самойленко, занимавшемуся разминированием одного из населенных пунктов, необходимо было доставить материалы для оборудования фортификационных сооружений. Во время марша колонна была атакована украинскими боевиками. Под сильным огнем Сергей вывел машины, а потом доставил грузы в нужное место, при этом сам получив ранение. В итоге его действия позволили отразить атаку украинских сил, отметили в ведомстве.

Штурмовая волна Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Подразделение мотострелков сержанта Владимира Нагаева удерживало стратегически важную высоту, которую атаковали украинские формирования. Находясь на переднем крае рубежа обороны, Владимир лично уничтожил пять боевиков. Также сержант оказал помощь раненым товарищам и эвакуировал их с поля боя. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям Владимира Нагаева атакующая группа боевиков была уничтожена на подступах к высоте, рассказали в военном ведомстве.

Майор Евгений Кузнецов оборонял населенный пункт, который атаковали вооруженные формирования Украины. Евгений одним из первых вступил в бой с боевиками — вместе с подчиненными он не допустил прорыва противника. Когда подразделения перегруппировались, Евгений вывел своих людей из-под огня и организовал перемещение на новые позиции. Благодаря Евгению Кузнецову, мужеству и профессионализму его подчиненных противник, понесший значительные потери, был отброшен на исходные позиции, рассказали в военном ведомстве.