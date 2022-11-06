НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
Министр обороны России Сергей Шойгу на объединенной военной коллегии России и Белоруссии 2 ноября заявил о беспрецедентном увеличении сил НАТО у границ Союзного государства и их угрозе для Союзного государства. Эксперты отмечают, что даже нынешняя численность заметно уступает размерам натовских частей в Европе времен холодной войны, но предупреждают — это разница не должна вводить в заблуждение. В том, какие формирования в Старом Свете развернул Североатлантический альянс, на что способна эта группировка и каковы перспективы ее развития, разбирались «Известия».
Растущая численность
Сергей Шойгу в среду рассказал, что альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ, увеличивая там численность вооруженных сил внерегиональных государств НАТО.
— С февраля этого года численность их группировки выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться, — отметил российский Министр обороны
По данным самого блока, сейчас в Европе постоянно размещено более 100 тыс. американских военных. Минимальным это количество было в 2018 году, когда после решения президента США Дональда Трампа началась передислокация войск на базы в Соединенные Штаты. Тогда их численность упала до 65 тыс. военнослужащих.
Основную часть усиленного в этом году многонационального контингента НАТО у границ России и Белоруссии предоставили Соединенные Штаты. Для этого численность их военнослужащих в Восточной и Центральной Европе была поднята дополнительно на 20 тыс. человек. При этом часть перебросили с территории США, часть выдвинули ближе к границам России и Белоруссии из других стран Европы, прежде всего — Германии.
На территории Польши активировали штабы 5-го армейского корпуса и 1-й пехотной дивизии, которые координируют все развернутые в Восточной и Центральной Европе дополнительные части. Интенсифицировались и совместные учения США со странами Восточной Европы. Переброшенные войска постоянно задействуются в ходе обучения армий.
По данным американских СМИ, Пентагон не публикует подробности о целях и задачах американских войск в Европе и не допускает представителей прессы для освещения их боевой подготовки. Часть американских сил привлечена для тренировки на европейских полигонах украинских военных, которые учатся использовать западное оружие.
Официально целью США заявлена готовность «защищать каждый дюйм» территории стран — участниц блока НАТО, но в беседе с корреспондентами американского канала CBS заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии заявил, что его войска готовы при необходимости действовать и на Украине. Официальные лица НАТО и Пентагона продолжают настаивать, что использовать сосредоточенные силы планируется только для защиты других членов альянса и ввод их на Украину не рассматривается.
Усиленное присутствие
США нарастили как сухопутный, так и воздушный и морской компоненты своего присутствия в Восточной Европе. В этом году в Польше дополнительно разместили 3,2 тыс. солдат 3-й бронетанковой бригадной боевой группы из состава 1-й кавалерийской дивизии. Еще свыше 4 тыс. военных 2-й бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии прибыли в Польшу, Румынию и Прибалтику. Их подразделения переброшены вместе с вертолетами, которые обеспечивают высадку десанта и огневую поддержку. Усилена и артиллерийская составляющая, включая пусковые установки ракет HIMARS.
Сухопутными войсками и десантниками дело не ограничивается. В Польше и Словакии развернут 5-й батальон 7-го полка ПВО, на вооружении которого находится самый современный американский зенитный ракетный комплекс Patriot.
В Средиземноморье переброшена авианосная ударная группа во главе с авианосцем H. W. Bush (CVN-77). На аэродромы в Польше прибыли 12 истребителей-«невидимок» F-22 Raptor вместе с подразделениями обеспечения.
F-22 Raptor ВВС США летит вместе с двумя польскими F-16, авиабаза Ласк, Польша, 12 октября 2022 года
— По меркам холодной войны 20 тыс. или даже 100 тыс. военных не выглядели бы серьезным показателем, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Тогда в Европе было гораздо больше американских войск — около 330 тыс. человек, а после Второй мировой цифра достигала полумиллиона. Для них была построена отдельная инфраструктура, целые городки со своими школами, детскими садами и т.д. Там постоянно проживали семьи. Сейчас такого нет, американские контингенты в Восточной Европе присутствуют на принципе ротации.
Сравнительная малочисленность не должна вводить в заблуждение. В современных реалиях США видят свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием, а в роли дешевого «пушечного мяса» будут использоваться другие, например украинцы и поляки. Состав НАТО за последние 30 лет сильно вырос. Именно для этой роли новых членов и заманивали в блок. Такая система уже опробована США в Ираке, Ливии, Сирии, отметил эксперт.
Не только США
С 2017 года на восточном фланге НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше были развернуты четыре многонациональные боевые группы численностью около 1 тыс. военных каждая. В 2022 году их количество было удвоено. Дополнительные части формируются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
На летнем саммите НАТО в Мадриде блок договорился расширить эти многонациональные боевые группы с батальонного до бригадного уровня, резко нарастив их численность не только за счет увеличения присутствия США, но и за счет европейских стран НАТО.
Наращивают расходы на оборону и сами страны Восточной Европы. Лидерами при этом стали прибалтийские государства. Увеличивает военные траты Польша. С 2023 года она будет расходовать в год на них не менее 3% валового внутреннего продукта страны. Уже начались поставки сотен единиц тяжелой бронетехники.
Правительство Польши заключило договоры на поставку 1,3 тыс. новых танков американского и южнокорейского производства. Кроме них страна приобретет сотни единиц самоходных и артиллерийских систем, а также высокоточную реактивную артиллерию.
Поставки гаубиц из Южной Кореи в Польшу уже начались, но завершить амбициозный план перевооружения планируется только к 2035 году. В случае его исполнения страна станет крупнейшим пользователем танков среди всех европейских членов НАТО. По их количеству она превзойдет Великобританию, Германию, Италию и Францию, вместе взятые. При этом, в отличие от потенциально временного размещения у российских границ американских и многонациональных сил, польская группировка будет находиться там постоянно.