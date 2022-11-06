НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии

Министр обороны России Сергей Шойгу на объединенной военной коллегии России и Белоруссии 2 ноября заявил о беспрецедентном увеличении сил НАТО у границ Союзного государства и их угрозе для Союзного государства. Эксперты отмечают, что даже нынешняя численность заметно уступает размерам натовских частей в Европе времен холодной войны, но предупреждают — это разница не должна вводить в заблуждение. В том, какие формирования в Старом Свете развернул Североатлантический альянс, на что способна эта группировка и каковы перспективы ее развития, разбирались «Известия».

Растущая численность

Сергей Шойгу в среду рассказал, что альянс намерен перейти от «сдерживания России путем передового присутствия» к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на «восточном фланге», вблизи наших границ, увеличивая там численность вооруженных сил внерегиональных государств НАТО.

— С февраля этого года численность их группировки выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться, — отметил российский Министр обороны

По данным самого блока, сейчас в Европе постоянно размещено более 100 тыс. американских военных. Минимальным это количество было в 2018 году, когда после решения президента США Дональда Трампа началась передислокация войск на базы в Соединенные Штаты. Тогда их численность упала до 65 тыс. военнослужащих.

НАТО подкачалось Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher

Основную часть усиленного в этом году многонационального контингента НАТО у границ России и Белоруссии предоставили Соединенные Штаты. Для этого численность их военнослужащих в Восточной и Центральной Европе была поднята дополнительно на 20 тыс. человек. При этом часть перебросили с территории США, часть выдвинули ближе к границам России и Белоруссии из других стран Европы, прежде всего — Германии.

На территории Польши активировали штабы 5-го армейского корпуса и 1-й пехотной дивизии, которые координируют все развернутые в Восточной и Центральной Европе дополнительные части. Интенсифицировались и совместные учения США со странами Восточной Европы. Переброшенные войска постоянно задействуются в ходе обучения армий.

По данным американских СМИ, Пентагон не публикует подробности о целях и задачах американских войск в Европе и не допускает представителей прессы для освещения их боевой подготовки. Часть американских сил привлечена для тренировки на европейских полигонах украинских военных, которые учатся использовать западное оружие.

НАТО подкачалось Фото: Getty Images/NurPhoto

Официально целью США заявлена готовность «защищать каждый дюйм» территории стран — участниц блока НАТО, но в беседе с корреспондентами американского канала CBS заместитель командира 101-й воздушно-десантной дивизии заявил, что его войска готовы при необходимости действовать и на Украине. Официальные лица НАТО и Пентагона продолжают настаивать, что использовать сосредоточенные силы планируется только для защиты других членов альянса и ввод их на Украину не рассматривается.

Усиленное присутствие

США нарастили как сухопутный, так и воздушный и морской компоненты своего присутствия в Восточной Европе. В этом году в Польше дополнительно разместили 3,2 тыс. солдат 3-й бронетанковой бригадной боевой группы из состава 1-й кавалерийской дивизии. Еще свыше 4 тыс. военных 2-й бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии прибыли в Польшу, Румынию и Прибалтику. Их подразделения переброшены вместе с вертолетами, которые обеспечивают высадку десанта и огневую поддержку. Усилена и артиллерийская составляющая, включая пусковые установки ракет HIMARS.

Сухопутными войсками и десантниками дело не ограничивается. В Польше и Словакии развернут 5-й батальон 7-го полка ПВО, на вооружении которого находится самый современный американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

В Средиземноморье переброшена авианосная ударная группа во главе с авианосцем H. W. Bush (CVN-77). На аэродромы в Польше прибыли 12 истребителей-«невидимок» F-22 Raptor вместе с подразделениями обеспечения.

НАТО подкачалось F-22 Raptor ВВС США летит вместе с двумя польскими F-16, авиабаза Ласк, Польша, 12 октября 2022 года Фото: ТАСС/Zuma/Staff Sgt. Danielle Sukhlall

— По меркам холодной войны 20 тыс. или даже 100 тыс. военных не выглядели бы серьезным показателем, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Тогда в Европе было гораздо больше американских войск — около 330 тыс. человек, а после Второй мировой цифра достигала полумиллиона. Для них была построена отдельная инфраструктура, целые городки со своими школами, детскими садами и т.д. Там постоянно проживали семьи. Сейчас такого нет, американские контингенты в Восточной Европе присутствуют на принципе ротации.

Сравнительная малочисленность не должна вводить в заблуждение. В современных реалиях США видят свою роль в высокотехнологичной боевой поддержке союзников авиацией и высокоточным оружием, а в роли дешевого «пушечного мяса» будут использоваться другие, например украинцы и поляки. Состав НАТО за последние 30 лет сильно вырос. Именно для этой роли новых членов и заманивали в блок. Такая система уже опробована США в Ираке, Ливии, Сирии , отметил эксперт.

Не только США

С 2017 года на восточном фланге НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше были развернуты четыре многонациональные боевые группы численностью около 1 тыс. военных каждая. В 2022 году их количество было удвоено. Дополнительные части формируются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

На летнем саммите НАТО в Мадриде блок договорился расширить эти многонациональные боевые группы с батальонного до бригадного уровня, резко нарастив их численность не только за счет увеличения присутствия США, но и за счет европейских стран НАТО.

Наращивают расходы на оборону и сами страны Восточной Европы. Лидерами при этом стали прибалтийские государства. Увеличивает военные траты Польша. С 2023 года она будет расходовать в год на них не менее 3% валового внутреннего продукта страны. Уже начались поставки сотен единиц тяжелой бронетехники.

НАТО подкачалось Фото: ТАСС/EPA/DAREK DELMANOWICZ

Правительство Польши заключило договоры на поставку 1,3 тыс. новых танков американского и южнокорейского производства. Кроме них страна приобретет сотни единиц самоходных и артиллерийских систем, а также высокоточную реактивную артиллерию.