Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике

США собрались изменить приоритеты своей политики в Арктическом регионе. Так, американские власти решили создать пост посла по вопросам Арктики и посетовали, что «у западных стран нет оборонной стратегии действий в Арктике», призвав ее создать. Большие надежды Вашингтон возлагает на Финляндию и Швецию, которые должны присоединиться к НАТО. В последнее время Арктический совет, в котором сейчас председательствует Россия, проводит встречи без представителей Москвы, создав формат «7+1». О том, как противостояние РФ и США смещается в Арктику, — в материале «Известий».

Без участия России

«США намерены улучшить свою игру в Арктике. И один из способов, за счет которых мы в предстоящие месяцы будем этого добиваться, — назначение нового посла по Арктике, посла по особым поручениям, занимающегося Арктикой и утверждаемого сенатом [конгресса США]. Этот чиновник будет базироваться здесь, в Госдепартаменте, что отразит нашу сохраняющуюся прочную приверженность взаимодействию по Арктике [с другими странами] на высоком уровне» , — заявил на онлайн-брифинге советник Госдепартамента Дерек Шолле.

Кого именно планируется назначить на этот пост, дипломат не уточнил. Он также посетовал, что у западных стран нет оборонной стратегии действий в регионе, добавив, что ее необходимо создать.

В этом месяце Вашингтон обновил свою арктическую стратегию, что включает в себя усиление военного присутствия на Крайнем Севере. «Соединенные Штаты ценят уникальный дух международного сотрудничества, который в целом характеризовал Арктику с момента окончания холодной войны», — говорится в новом документе.

Не тает лед Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Jose Gonzalez

В частности, в нем отмечается, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО — а сейчас завершается юридический процесс их присоединения к альянсу — «произойдет фундаментальный сдвиг в мышлении альянса» в Арктическом регионе. По словам Шолле, значительная территория будет охвачена в Арктике статьей 5 устава НАТО — положением о взаимной обороне. Таким образом, в США ждут, что новые союзники альянса будут активно работать над вопросами обороны в регионе.

Так, Хельсинки опубликовал отчет, в котором сообщается, что Финляндии нужно «попытаться сохранить рабочие отношения с соседней Россией, но она должна рассматривать всё через призму безопасности».

В этом же месяце Россия выпустила свой документ об отношениях в Арктике, подчеркнув, что «серьезного конфликтного потенциала в Арктике, тем более с участием РФ, нет». «Российская политика безопасности в Арктике прозрачна. Мы никому не угрожаем в этом регионе», — говорится в документе.

Сейчас Россия председательствует в Арктическом совете, в который также входят еще семь стран: Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Дания. Однако, во-первых, председательство Москвы скоро закончится, а во-вторых, остальные государства фактически прекратили свое участие в марте этого года, предпочитая проводить неформальные встречи на стороне.

Шолле утверждает, что ключевые проблемы — от 60% до 75% проектов — в Арктике можно решать и без участия Москвы. По его словам, речь идет о таких областях, как образование, рыболовство и многое другое. «Мы должны быть реалистами, учитывая поведение России на Украине и во всем мире, и мы видим ограниченные возможности для сотрудничества с Москвой в Арктическом совете», — отметил он.

Не тает лед Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Tech. Sgt. Larry Reid Jr.

Впрочем, финские власти с этим не согласились, отмечая, что такие формулировки «нежизнеспособны». В свою очередь, в российском МИДе заявили, что в обновленной национальной стратегии США по Арктике «очевидна линия на милитаризацию политики Вашингтона и усиление военного противоборства в этом регионе».

«Обновленная нацстратегия по Арктике США стала более политизированной. Конечно, и там уже появились антироссийские установки, при этом суть осталась неизменной — концептуально закрепить проецирование национальных интересов Вашингтона во всей Арктике и по максимуму использовать для этого своих союзников по региону и НАТО» , — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, взаимодействие в регионе невозможно представить без участия России, к чему стремится Запад. «Придумывать сотрудничество в Арктике без России абсурдно и дико. Просто безумно» , — подытожила дипломат.

Большие цели по сдерживанию России и Китая

Еще во время президентства Дональда Трампа в Вашингтоне стали уделять большое внимание Арктике. В США пояснили: их главная цель — «сдерживание России и Китая, которые всё активнее осваивают регион». Так, «защитить национальные интересы» в Арктике и Антарктике, а также обеспечить «серьезное присутствие» американских сил в этих регионах» Белый дом решил с помощью полноценного ледокольного флота, который бы действовал в регионе.

Программу планируется реализовать до 2029 года. Среди мирных функций, которые надо будет выполнять кораблям среднего и тяжелого класса, — прокладка подводных кабелей, разведка и добыча природных ресурсов. По задумке Трампа, будущий флот должен выполнять задачи в сфере безопасности с использованием беспилотной авиации, эксплуатации систем управления, с возможностью их оснащения системами защищенной передачи данных и сбора развединформации.

Не тает лед Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Tom Bushey

Профессор международных отношений Университета Манитобы Андреа Чаррон считает, что несмотря на риторику, все арктические страны всё же «воздерживаются от бряцания оружием». «Все стараются быть особенно осторожными. Так, Россия полагается на добычу северного газа и нефти для получения значительной экономической выгоды, и она хочет, чтобы иностранные корабли использовали северный проход, чтобы это помогло отдаленным городам. Они больше всего выигрывают, когда в Арктике действует международный порядок, основанный на правилах» , — полагает канадский эксперт.

Политолог Анатолий Гагарин, в свою очередь, считает, что Запад стремится доминировать в Арктике, учитывая, что в регионе сосредоточено большое количество полезных ископаемых. «Арктика также позволяет решать геополитические задачи, в том числе военного характера. Поэтому присутствие и укоренение в регионе дает мощное превосходство. США внимательно и даже с завистью следили за тем, как Россия и Китай активно укореняются здесь. Думаю, Штаты рассматривают эту территорию как зону противостояния или каких-то конфликтов» , — отметил эксперт.

При этом специалист полагает, что у Вашингтона всё же мало шансов на присутствие в регионе. Однако, по мнению политолога, американцы пытаются расширить влияние через своих посредников и приступить к переделу региона.

России нужно создать свой формат

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев отмечает, что сейчас на Западе существует тренд — не дружить и не сотрудничать с Россией.

— Достаточно посмотреть на карту мира. Россия — лидер в Арктике, вторая страна — Канада, но там меньше по площади, по протяженности. Как только закончится украинский конфликт, всё изменится. Решать глобальные проблемы сложно: всё, что сейчас предлагает Москва, отвергается. На Западе считается, что это предлагает враг. Но есть общие задачи, которые нужно выполнять: научное сотрудничество, вопросы обеспечения морской среды, биоразнообразия, проблемы, связанные с водными биологическими ресурсами, — считает эксперт.

Не тает лед Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Специалист отметил, что все предыдущие проекты, которые приняли, предлагала не Россия.

— Возможно, с 2014 года все боялись поддерживать предложения РФ. Сейчас наиболее плохие отношения у Москвы в Арктике даже не с США. Вашингтон понимает, что мы соседи и локальные проблемы надо решать, но у других стран отличное от этого мнение. Сейчас Швеция и Финляндия войдут в НАТО. Многое будет зависеть от того, как к России относятся другие государства в Арктическом совете, а не только США. Хотя они и находятся под влиянием Вашингтона. Возникает ощущение, что у многих стран такая позиция — додавить Россию и развивать сотрудничество на их условиях. Надеюсь, у них это не получится. Географический фактор — самый важный, протяженность береговой линии решает абсолютно всё. Большая часть ресурсов находится в зоне российского суверенитета и юрисдикции, — пояснил он.

По словам Гудева, раз западные страны хотят формат «7+1» — исключить Россию из Арктического совета — Москва может думать о других вещах.