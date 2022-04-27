Альтернатива на местах: в Арктике ищут замену попавшим под санкции высоким технологиям

Разработку отечественных технологий и перспективы импортозамещения в Арктической зоне России эксперты и представители пострадавших отраслей обсуждали этой весной в рамках круглого стола , организованного проектным офисом развития Арктики (ПОРА). Сильнее всего потенциальные ограничения импортных поставок могут затронуть нефтегазодобычу, предприятия которой нуждаются в высокотехнологичном оборудовании, а также коммерческое судоходство , отметили участники. Кроме того, высокие технологии необходимы для экологической модернизации предприятий и работы систем мониторинга, отслеживающих состояние воздуха, воды и вечной мерзлоты . «Известия» ознакомились с материалами дискуссии, а также поговорили с собственными экспертами о перспективах импортозамещения в различных отраслях и о том, может ли ограничение доступа к высоким технологиям повлиять на экологию региона.

Заместительная Арктика

Введенные против России санкции заставят Российскую Федерацию переориентироваться и активизировать развитие национального сервисного рынка поставщиков , предположил в рамках тематического круглого стола исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

Тема импортозамещения в Арктике во второй половине апреля обсуждалась в рамках круглого стола, который провел Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Речь в том числе шла о перспективах высокотехнологичных отраслей, с которыми связано развитие региона — это, в частности, добывающие отрасли, судоходство, новые технологии, направленные в том числе на защиту хрупкой экосистемы Арктики .

Напомним, дипломатические санкции затронули российскую Арктику уже с начала марта — тогда другие арктические государства объявили о существенном сокращении взаимоотношений с Россией.

С введением экономических ограничений затронуть регион также могут перебои с поставками оборудования. В нефтегазовой отрасли к наиболее зависимым от импорта сегментам относится, в частности, высокотехнологичное оборудование, например сейсморазведочное или буровые комплексы , полагает Алексей Фадеев.

Альтернатива наместах Буровая установка «Северное сияние» Фото: ТАСС/Лев Федосеев

При этом процесс перехода на импортозамещение идет с 2013 года, напомнил он, и примером успешного перехода на российские технологии, по его мнению, являются проект по добыче нефти на шельфе «Приразломная», Новопортовское нефтегазоносное месторождение на полуострове Ямал, а также проект «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК . Все они создавались в том числе с использованием российских разработок.

Программы импортозамещения есть практически у каждого крупного игрока в отрасли , подтвердила Ольга Буч, гендиректор ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф». В то же время сам переход далек от завершения — так, если в 2014 году уровень импортозависимости нефтегазовой отрасли составлял 60%, то к 2020-му он снизился, но лишь до 48%, отметила она.

Суда в ход

Помимо нефтегазовой промышленности, возможные перебои с поставками деталей затрагивают и судоходные компании , поскольку коммерческий флот использует суда иностранного производства, которые требуют иностранных сменных запчастей, обратили внимание участники круглого стола.

В последнее время участились случаи отказа в поставках оборудования от европейских производителей, в том числе по оплаченным договорам. Это негативно влияет на выполнение условий действующих контрактов судовладельцев , а также может привести к сокращению единиц флота у компаний из-за невозможности ремонта, полагают эксперты.

Чтобы компенсировать это, в правительстве Архангельской области создали рабочую группы, в которую вошли судоремонтные предприятия , подрядчики, поставщики, судоходные компании, в рамках которой решаются вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности судоремонтных предприятий Архангельской области, рассказал директор ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов.

Альтернатива наместах Атомный ледокол «Арктика» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Отмена поставок импортного оборудования — основной риск для большинства промышленных предприятий , согласна Светлана Панфилова, генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Мурманской области».

— Регион ведет активную работу с привлечением представителей бизнес-сообщества Мурманской области в части импортозамещения. На текущий момент на специальной площадке в роли поставщиков зарегистрировались уже 43 организации Мурманской области, — рассказала присутствовавшая на мероприятии Светлана Панфилова.

Кроме того, на территории Мурманской области «разработан большой перечень региональных мер поддержки» как для крупных промышленных предприятий, так и для субъектов МСП , добавила она. Это в том числе вычет по налогу на прибыль, льготные микрозаймы и арендные ставки, субсидии и другие меры.

В правительстве Мурманской области к моменту публикации материала не ответили на вопрос издания о возможных мерах, которые были введены для поддержки бизнеса в последние месяцы. В пресс-службе правительства Архангельской области сообщили, что не смогут оперативно подготовить ответы на аналогичные вопросы.

На Ямале ведется «активная работа по созданию условий для устойчивого функционирования бизнеса и развития экономики округа» в условиях санкций , пояснили «Известиям» в пресс-службе ЯНАО.

— Ямальский бизнес, как и предприниматели из других субъектов РФ, которые работали с иностранными партнерами и поставщиками, в начале введения экономических санкций столкнулся с вопросами поиска новых подрядчиков, готовых к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях, и материалов для работы. Сегодня ситуация стабилизировалась, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Альтернатива наместах Площадка по добыче газа в Новом Уренгое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На уровне регионального правительства работают антикризисный штаб при губернаторе Ямала и комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа, пояснили там.

Дополнительно к федеральным, предприниматели могут рассчитывать на различные меры поддержки от округа , включая компенсацию расходов на приобретение и ремонт оборудования, аренду транспортных средств, запуск франшизы и подключение к инженерным сетям, а также льготные кредиты от 3% (для нового) и 9,5% (для действующего бизнеса) годовых.

Элемент для мониторинга

Одна из основных задач в текущей ситуации — сохранить хрупкую экосистему региона в том числе на фоне сокращения поставок возможного ограничения доступа к современным технологиям, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты.

В уже запланированных арктических проектах экологической модернизации компаний уровень использования импортных компонентов достигает более половины , говорит заместитель председателя межведомственной рабочей группы «Арктическая повестка» Минприроды России, член научно-технического совета Минприроды России Вадим Петров.

Альтернатива наместах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В этой связи ответственность за будущее региона он склонен возлагать в том числе на страны, принимавшие решение о введении санкций, — в том числе на страны — участницы Арктического совета и Совета Баренц-региона, заявившие о том, что приостанавливают взаимодействие с Россией («Известия» подробно писали о ситуации и о связанных с этим перспективах ранее).

— Так называемые санкции прежде всего приводят к ограничениям в доступе к необходимым технологиям, что создает существенные риски прежде всего в реализации программ повышения экологической эффективности в Арктике, — отмечает он. — Это прежде всего арктические промышленные объекты таких отраслей, как металлургия, химическая, горнодобывающая промышленность, производство минеральной продукции, а также размещение и обезвреживание отходов производства и потребления и др.

Все эти отрасли рассматриваются как оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду Арктики и относятся к областям применения наилучших доступных технологий , напоминает он.

Кроме того , сокращение поставок может напрямую повлиять на эффективность систем мониторинга в регионе — включая системы, которые следят за составом атмосферного воздуха, состоянием вечной мерзлоты, морских экосистем и морским мусором, считает собеседник издания.

Альтернатива наместах Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Для качественного контроля экологических параметров атмосферного воздуха и других метеорологических измерений необходима современная аппаратура, — объясняет Вадим Петров. — А элементная база контрольно-измерительных приборов не производится в России, в том числе электрохимические сенсоры для отечественных газоанализаторов закупаются за границей.

Контрольно-измерительные приборы, о которых идет речь, также используются в таких отраслях, как нефтегазодобыча, энергетика, и на химических производствах , перечисляет он.

Риски могут быть связаны прежде всего с возможностью полной заморозки проектов, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в Арктике, а также с «тотальной экономией» — в том числе на качестве инженерных изысканий, подготовке проектных документов и выборе подрядчиков, полагает генеральный директор группы компаний «Крашмаш», которая занимается редевелопментом территорий, Виктор Казаков.

— Так, программа «Чистый воздух» в отличие от программы «Чистая страна» предполагает работу с действующими предприятиями и финансируется не из регионального и федерального бюджетов, а из федерального бюджета и бюджета компаний, — объясняет собеседник издания.

Проблемы с качеством работ в отдельных регионах наблюдались и до введения последних санкций — в первую очередь из-за стремления сэкономить за счет недостаточно качественного проведения инженерных изысканий . В условиях экономических ограничений эти риски могут возрасти , полагает эксперт.

Альтернатива наместах Газодобывающее предприятие в ЯНАО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— К тому же нельзя забывать, что в связи с высокой стоимостью логистики строительных отходов в Арктической зоне — в регионе значительный риск создания нелегальных свалок. В текущих условиях мы можем столкнуться с ростом таких загрязнений, — заключает он.

При этом Вадим Петров уверен, что направление, связанное с так называемой генеральной уборкой Арктики, подвергнется риску в наименьшей степени и программы ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике «продолжатся в соответствии с утвержденной стратегией».

«Научить предприятия им пользоваться»

Экономические ограничения — не повод отказываться от экономики замкнутого цикла, развития зеленых и природоподобных технологий , настаивает представитель Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. Об этом он заявил в рамках круглого стола.

На основе разработок мурманских ученых, в частности, возможно использование лесной биомассы в альтернативной энергетике, районирование и селекция высокоурожайных кормовых культур в условиях Субарктики, а также развитие биотехнологий для очистки сточных вод от соединений азота, фосфора и тяжелых металлов, отметил он.

Одним из центров развития новых «замещающих» современных технологий, необходимых в Арктике, могут стать научно-образовательные центры при университетах региона, которые обеспечивают взаимодействие бизнеса и вузов , полагает координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников. Такие центры начали создаваться несколько лет назад, сейчас они действуют, в частности, при Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) в Архангельске и Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске.

Альтернатива наместах Фото: РИА Новости/Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"

Якутские ученые, в частности, разрабатывают новые материалы для транспорта и строительства, рассказал в рамках обсуждения заместитель ректора СВФУ по вопросам устойчивого развития Юрий Данилов. Промышленные испытания уплотнителей из разработанных материалов в питательных, топливных и гидравлических системах тяжелой карьерной техники подтверждают надежность работы в условиях Крайнего Севера, заявил Данилов.

Одновременно большинство крупных компаний продолжает развивать программы развития импортозамещения . Однако потенциал местных компаний остается нереализованным, солидарны многие эксперты.

— Программы импортозамещения сейчас есть практически у каждого крупного игрока в [добывающей] отрасли, но в эти программы должен быть вовлечен местный региональный бизнес, в том числе и на Севере, — отметила в ходе круглого стола Ольга Буч.

Механизм вовлечения в них достаточно «прозрачный», однако для того чтобы система начала работать эффективно, необходимо «научить [местные] предприятия» им пользоваться.