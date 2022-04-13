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Холодная волна: развитие Арктики не остановится из-за санкций

Каким будет объем перевозок по Севморпути к 2030 году и как Северный широтный ход поможет в переориентации экспорта на восток
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Холодная волна: развитие Арктики не остановится из-за санкций
2022-04-13 16:10:49">
2022-04-13 16:10:49
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Реализация проектов в Арктике должна продолжаться, несмотря на антироссийские санкции. Об этом 13 апреля Владимир Путин заявил во время совещания по развитию Арктической зоны. Это касается в том числе и Северного морского пути (СМП). Ожидается, что объем перевозок по этому транспортному коридору превысит 200 млн т. Власти планируют утвердить сводный план развития СМП до 2035 года, чтобы обеспечить безопасную перевозку грузов. А запуск Северного широтного хода позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, что имеет принципиальное значение с учетом переориентации экспортных поставок на восток.

Непростые условия

Будущее российской Арктики в условиях текущих санкций оказалось в центре внимания прошедшего по видеосвязи совещания. При этом главный посыл властей заключался в том, что РФ не намерена отказываться от намеченных планов даже в условиях внешнего давления. Владимир Путин призвал коллег не сдвигать сроки реализации важных для региона проектов. Ведь их завершение имеет значение для всей экономики страны. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, прирост ВВП от арктических проектов до 2035 года составит 30 трлн рублей.

Одна из важнейших задач — развитие железнодорожного Северного широтного хода: активная стройка на отдельных объектах этой магистрали должна начаться уже в нынешнем году.

«Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов», — отметил президент.

Холодная волна
Ледокол «Авраамий Завенягин» в морском порту Дудинка

Ледокол «Авраамий Завенягин» в морском порту Дудинка

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Приоритетом также остается работа над СМП. На его базе, по сути, должен быть создан новый глобальный транспортный коридор. Для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на создании современной портовой и аварийно-спасательной инфраструктуры, спутниковых систем мониторинга, а также расширении ледокольного и грузового флота, строительстве судов-газовозов арктического класса, уверен Владимир Путин. На российских верфях сейчас идет строительство четырех атомных ледоколов, включая уникальное судно «Лидер». До 2030 года необходимо построить еще шесть ледоколов, заметил Юрий Трутнев.

В правительстве рассчитывают, что объем перевозок по СМП до 2030 года превысит 200 млн т. В 2021-м грузооборот по этому маршруту составил 35 млн т. При этом из общего объема 28 млн т пришлось на нефть, газ, нефтепродукты, уголь и рудоконцентрат. Кроме того, сейчас подготовлено еще восемь нефтегазовых участков в Обской губе и Енисейском заливе для лицензирования на геологическое изучение, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Ожидается, что именно эти участки сформируют дополнительный грузовой поток по СМП. Часть загрузки Северного морского пути могут также составить твердые полезные ископаемые, которые добываются в Арктике.

Благодаря СМП серьезно уменьшатся затраты на логистику, а российские суда смогут миновать рисковые зоны, отметила в беседе с «Известиями» доктор экономических наук, профессор Института экономики и финансов ГУУ Ольга Медведева. По словам эксперта, подобные транспортные проекты дают мультипликативный эффект для экономики от 3 до 3,5 раза. Кроме транспортной составляющей добавляется инфраструктурное развитие северных регионов: это и улучшение среды проживания людей, освоение территории, развитие туризма, обеспечение наблюдения за погодой и климатическими изменениями, включая эффекты от выбросов парниковых газов, подытожила она.

Холодная волна
Судно-кабелеукладчик с подводным оптоволоконным кабелем на борту возле села Териберка в Мурманской области

Судно-кабелеукладчик с подводным оптоволоконным кабелем на борту возле села Териберка в Мурманской области

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Владимир Путин во время совещания призвал утвердить сводный план развития СМП до 2035 года, чтобы обеспечить безопасную перевозку грузов по этой транспортной магистрали. В нем, в частности, нужно указать конкретные инвестиционные проекты, обязательства грузоотправителей, а также размер и номенклатуру необходимого ледокольного флота.

Трассы Севморпути пролегают на акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике.

Бесперебойные поставки

На фоне западных санкций ряд логистических цепочек был нарушен. Более того, некоторые компании перестали исполнять свои контрактные обязательства. Это привело к трудностям при поставках многих товаров. На этом фоне Владимир Путин призвал коллег оперативно переналадить работу, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами и оборудованием.

«Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причем в полном объеме. Это принципиально важно для того, чтобы гарантировать стабильность цен в арктических населенных пунктах», — добавил президент, предложив подумать над установлением единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки.

Холодная волна
магазин
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В России должен быть разработан специальный федеральный закон о северном завозе, который будет регулировать все аспекты доставки грузов на труднодоступные территории, считает Владимир Путин. Северный завоз обеспечивает жителей 25 субъектов РФ продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объем перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более 3 млн т, уточнил Юрий Трутнев.

При этом вице-премьер заявил о готовности сформировать предложения по субсидированию процентной ставки по северному завозу, так как стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной цены товаров первой необходимости.

«Поскольку северный завоз осуществляется за счет кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение цены продуктов, медикаментов, строительных материалов», — отметил он.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с возведением новых социальных объектов в регионе. Кроме того, Владимир Путин поручил полностью модернизировать военные городки в Мурманской области.

Холодная волна
арктика
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент во время совещания затронул и экологическую повестку. По его словам, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объеме. Кроме того, важным направлением остается мониторинг вечной мерзлоты, поскольку ее таяние может негативно отразиться как на экосистемах, так и на объектах инфраструктуры не только в Арктике, но и на прилегающих территориях. Между тем Владимир Путин сообщил, что уже осенью должен начать работу «Северный полюс» — судно специального назначения, которое сможет выполнять круглогодичные комплексные исследования в высоких широтах.

Освоение Арктики имеет исключительное государственное значение для укрепления национальной безопасности как в экономическом, так и в политическом аспекте, считает доктор экономических наук Алексей Чудновский. По его словам, сейчас крайне важно добиться сохранения Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.

Арктика должна стать территорией международной кооперации, открытой для всех заинтересованных партнеров, для этого созданы все условия, — сказал он «Известиям».

Вместе c тем он считает, что важно соблюдать баланс интересов экономики и экологии. Речь идет, по его словам, об охране окружающей среды в Арктике и защите традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

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