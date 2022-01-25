Идите, суда: Россия расширит присутствие на Северном морском пути

Россия может расширить свой флот Северного морского пути. К 2027 году «Роснефть» построит на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» 10 нефтеналивных танкеров Arc-7. Первый из них будет готов уже в 2024-м. Об этом «Известиям» рассказали в «Роснефти». Строительство таких судов значительно расширит присутствие России в северном регионе, указали эксперты. Аналитики отметили, что новые суда смогут обеспечить круглогодичный вывоз нефти, добываемой в рамках «Восток Ойл», и повысят привлекательность Северного морского пути. Один такой танкер может обойтись в $350 млн, но, по мнению специалистов, масштабное производство позволит сократить их стоимость.

Сверхсовременный кластер

К 2027 году «Роснефть» построит на ССК «Звезда» (создается консорциумом инвесторов во главе с компанией по поручению президента России Владимира Путина) 10 нефтеналивных танкеров Arc-7 . Об этом «Известиям» рассказали в «Роснефти». В компании сообщили, что первое судно будет готово уже в 2024 году, еще два будут построены в 2025-м, три — в 2026-м и четыре — в 2027-м.

— Cегодня мы не просто с нуля создаем сверхсовременный судостроительный кластер, не имеющий аналогов в России, мы находимся у истоков создания абсолютно новой для нашей страны отрасли промышленности — крупнотоннажного гражданского судостроения. Безусловно, это и интеллектуальный, и технологический вызов, и целый ряд задач мы вынуждены решать с колес, — заявил «Известиям» вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

О том, что «Звезда» рассчитывает подписать контракты на строительство 10 танкеров для проекта «Восток Ойл», ранее сообщал замгендиректора ССК Константин Глобенко. Речь о танкерах-челноках дедвейтом 120 тыс. т , уточнял он.

Идите, суда Фото: Судостроительный комплекс «Звезда»/sskzvezda.ru

Строительство танкеров позволит увеличить перевозку углеводородов по Северному морскому пути, а значит, и их добычу в северном регионе страны, что приведет к ускорению экономического развития ряда субъектов России , считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Также такой проект обеспечит заказами многие российские предприятия — от металлургов до химиков, от изготовителей кабелей до радиоэлектронной промышленности, добавил он. В итоге собственное производство танкеров обеспечит развитие компетенций отечественных судостроителей и подтвердит статус страны как технологически развитой державы, добавил он.

Впрочем, по мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, одна из основных задач строительства судов — развитие необходимых транспортных мощностей, которые обеспечат круглогодичный вывоз нефти, добываемой в рамках «Восток Ойл» . Как писали «Известия», кластер «Роснефти» на базе месторождений в Красноярском крае к 2030-му может обеспечить добычу в 100 млн т нефти в год . Реализацией «Восток Ойл» компания планирует в том числе внести вклад в развитие Северного морского пути, ежегодный грузопоток которого, согласно федеральному проекту, должен достичь 80 млн т к 2024-му.

Правительство в последние годы приняло ряд стратегических документов по развитию северных территорий страны, отметили в Минэнерго. В интересах их целей ведущие компании активно развивают ряд амбициозных проектов по добыче нефти и по добыче и переработке в СПГ природного газа, в том числе ведут импортозамещение в части морского транспорта, буровой техники и техники для сейсморазведки на базе ССК «Звезда», заключили в министерстве.

«Известия» направили запрос в Минтранс.

Большие перспективы

Сейчас на ССК «Звезда» уже идет строительство танкеров ледового класса Arc-7 для перевозки сжиженного природного газа . Контракт на 15 судов комплекс заключил с компаниями группы ВЭБ.РФ. Танкеры предназначены для транспортировки сырья в сложных климатических условиях Северного морского пути.

Идите, суда Фото: Судостроительный комплекс «Звезда»/sskzvezda.ru

— Сейчас суда для перевозки углеводородов такого класса есть только у проекта «Ямал СПГ», где основным акционером является НОВАТЭК. Для этого проекта было построено 15 газовозов класса Arc-7 в Южной Корее. Для второго СПГ-завода НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2», заказ размещен на «Звезде», — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Длина такого судна составляет 300 м, а ширина — более 48 м, оно может преодолевать лед толщиной более 2 м. Суда способны проходить по Северному морскому пути без ледокольного сопровождения большую часть года, кроме периода с декабря по май, добавил специалист.

Танкеры-газовозы в РФ строят впервые и многие годы их заказывали за рубежом , отметили в «Роснефти». Производство таких бортов — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении, говорится в материалах компании.

— Если в советское время военные верфи были конкурентоспособны, то гражданское судостроение не дотягивало до общемировых стандартов — крупная сложная морская техника закупалась за границей. Не имея собственных наработок таких масштабов, мы ориентировались на опыт лидеров рынка — южнокорейских корабелов, — сказал Андрей Шишкин.

Топ-менеджер подчеркнул, что сегодня доля корейских производителей на рынке наиболее дорогих и высокотехнологичных судов составляет около 50%. Но ССК «Звезда» уверенно выходит на этот рынок и в дальнейшем по мере достройки верфи производственные мощности будут только расти , а время между спуском на воду и ходовыми испытаниями — сокращаться, отметил Андрей Шишкин.

Создание «Звезды» началось в 2015 году. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего комплекса должен завершиться к концу 2024 года. На «Звезде» уже работает более 4,5 тыс. человек, а к моменту ввода всех объектов в эксплуатацию это число превысит 7,5 тыс. человек, уточнил Андрей Шишкин.

Строительство новых танкеров «Роснефти» позволит эффективно реализовать амбициозные планы России по развитию Дальнего Востока и усилить отечественный флот, считает директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.