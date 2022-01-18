Польский крюк: арабы метят в российскую долю рынка нефти в Европе

Саудовская Аравия договорилась обеспечивать примерно половину нефтяного импорта Польши, выкупив долю в крупном нефтеперерабатывающем заводе в Гданьске. Традиционно Восточная Европа считалась российским рынком сбыта нефти, но сейчас ситуация может измениться, так что России придется бороться за свою долю в регионе — р азумеется, при условии, если добыча черного золота в стране вернется к росту по мере повышения квот ОПЕК. Подробности — в материале «Известий».

Как сообщает Bloomberg, cделка между Saudi Aramco и польской Orlen предусматривает покупку саудовцами 30% в нефтеперерабатывающем производстве на побережье Балтийского моря. Кроме того, ежедневно Orlen будет получать от арабской государственной компании до 337 тыс. баррелей в сутки для дальнейшей переработки. В будущем объемы могут вырасти до 400 тыс. бочек. Для сравнения, сейчас они составляют около 100 тыс. баррелей в день.

Польский крюк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На данный момент главным поставщиком нефти в Польшу является Россия, которая большую часть сырья направляет через нефтепровод «Дружба». Последний проходит через территорию Белоруссии. В октябре из-за проблем с мигрантами на польско-белорусской границе Польша стала покупать меньше нефти по «Дружбе» и больше — через терминал в Гданьске. Конкретно арабская нефть поступала по морю в объеме около 160 тыс. баррелей в день. Таким образом, повторилась ситуация 2019 года, когда поставки по «Дружбе» прекратились вовсе из-за обнаружения примесей в нефти.

Для Саудовской Аравии европейский рынок в последние 10 лет был второстепенным, не говоря уж о Восточной Европе. Большая часть экспорта Эр-Рияда идет в страны Южной и Восточной Азии, около четверти всех объемов — в Китай. Тем не менее королевство в прошлом не раз демонстрировало желание конкурировать на рынках, где традиционно доминируют другие участники . Достаточно вспомнить ситуацию начала 2020 года, когда в условиях отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+ саудовцы начали предлагать иностранным потребителям свою нефть с дисконтом к и без того низкой цене. В 2015–2016 годах Саудовская Аравия, несмотря на падение цен, качала нефть в максимальных объемах, чтобы вытеснить с рынка американских сланцевых нефтяников, которые не могли работать в прибыль при ценах ниже $40–50 за баррель.

Аналитик «Финам» Андрей Маслов отметил, что по себестоимости трубопроводная нефть дешевле той, что доставляется танкерами.

— Однако, по заявлению представителей Саудовской Аравии, себестоимость нефти колеблется от $10 до $17 за баррель, в то время как для российской нефти разброс значительно шире и составляет от $15 до $40 за баррель.

В свою очередь президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов считает, что отказа или даже сокращения поставок нефти по «Дружбе» новый контракт не означает.

— Я думаю, что определяющими в данными случае являются не транспортные расходы, а размер дисконта, который готова предоставить Саудовская Аравия в рамках долгосрочного контракта. Скорее всего, Польша будет отказываться от танкерных поставок российской нефти в Гданьск, а не от поставок по нефтепроводу «Дружба».

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, не в последнюю очередь на позицию польской стороны повлияла политическая конъюнктура, но объяснять решение о сделке с арабами только такими соображениями не следует, поскольку скидки от Эр-Рияда так же важны.

Польский крюк Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

— С одной стороны, это политика, поскольку сложно поверить, что поставки из Саудовской Аравии танкерами будут дешевле, чем российская нефть по трубе: логистические расходы обойдутся минимум в 20% себестоимости, если только нефть не будет замещаться. С другой — Польша и так довольно давно закупает нефть не только у России, в том числе и у Saudi Aramco. Поэтому если бы сюда не примешивалась политика в виде очень грубых заявлений от польских высокопоставленных чиновников, то происходящее можно было бы назвать нормальной рыночной ситуацией, когда покупатель предпочел выбрать другого продавца. Тем более нужно понимать, что саудиты дают дисконт к текущим котировкам Brent и Urals.

В последние несколько месяцев участники соглашения ОПЕК+ планомерно наращивают добычу — на 400 тыс. баррелей в день, причем это не препятствует росту цен на мировом рынке (марка Brent держится выше $75). В то же время в России производство черного золота растет медленнее, и свободных мощностей для увеличения добычи на 100 тыс. баррелей в день каждый месяц у российских нефтяников нет. Впрочем, эксперты не связывают рост поставок в Восточную Европу из Персидского залива с этим фактом.

— Я не думаю, что заключение подобного контракта связано со стабилизацией добычи в России в последние месяцы. Добыча может быть увеличена по мере увеличения буровой активности, ввода новых инвестиционных проектов и смягчения условий соглашения ОПЕК+. В настоящее время Россия и Саудовская Аравия имеют примерно равные объемы добычи, поэтому конкуренция между ними может приводить к некоторому изменению структуры поставок между разными рынками и изменению маржи, но она не может изменить структуру рынка в целом, — заметил Марсель Салихов.

По словам Михаила Когана, нефть добывают многие страны и необходимости договариваться именно с Саудовской Аравией в случае, если бы действительно существовала проблема нехватки нефти для импорта из России, для Польши не было.

— Помимо России нефть добывают Норвегия, Швеция, Казахстан, Турция, то есть вариантов для закупки в целом хватает и без Аравии. Но связи с тем, что у России кончаются возможности для наращивания добычи, нет, поскольку проблем с поставками в Польшу не было никаких и они осуществлялись до прошлого марта.

Активное присутствие Саудовской Аравии в регионе может и увеличиться со временем. Orlen, в которой Aramco купила долю, имеет перерабатывающие мощности в Литве и Чехии, так что приобретение может стать первым шагом для захвата регионального рынка или по крайней мере значительной его доли.

Польский крюк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— В целом покупка около 30% мощностей в Прибалтике уже не связана со скидками на нефть и во многом действительно выглядит как некоторое «вторжение саудитов на российский рынок». Впрочем, следует подождать официальных комментариев российских производителей, в частности министра энергетики Новака, — отметил Андрей Маслов.

— Это вполне логично и очевидно: поставщик ищет дальнейшие пути для реализации своей продукции, — прокомментировал Коган. — Стоит ждать пробных покупок странами Прибалтики, Чехией, Словакией. При этом будет возможность выйти на спотовый рынок и работать с приобретенным НПЗ по замещению в южные страны Европы, так что контрактация страны из центра региона — очень разумный шаг.

Однако, по словам Салихова, ничего особенно неприятного в данном факте нет, поскольку существуют и другие рынки.