В белом свете: «Роснефть» провела более 30 арктических экспедиций

Для изучения ледовых и гидрометеорологических условий на континентальном шельфе «Роснефть» с 2012 года провела более 30 научно-исследовательских экспедиций, рассказали в компании. Это самая масштабная с советских времен программа исследований региона. Специалисты Арктического научного центра компании изучали ледники и айсберги, геологию морской и прибрежных зон, ключевых обитателей экосистемы — белых медведей, моржей, диких северных оленей и белых чаек. Один из важных итогов научных трудов — разработка микробного препарата для очистки северных морей от углеводородов.

Возрождение науки

Исследовательские работы «Роснефти» в северных морях и на лицензионных участках компании начались в 2012 году, тогда Арктический научный центр (АНЦ) включал только около 10 сотрудников. Сегодня их не менее ста, рассказал директор департамента техрегулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса компании Эдуард Тимашев.

Фото: Роснефть

Со времен распада СССР подобные исследования Арктики практически не велись, почти полностью отсутствовали данные по характеристикам ледяных образований морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. Восполнением таких пробелов и занимается «Роснефть» —, отметил он.

Как отметили в компании, всего за десять лет было проведено более 30 научно-исследовательских экспедиций. В том числе по изучению ледовых и гидрометеорологических условий на арктическом шельфе и отработке технологии обеспечения айсберговой безопасности. В итоге удалось изучить лед по всей акватории российской Арктики от Баренцева до Чукотского моря, собрать большой объем информации о природно-климатических условиях в этих водах. Сегодня сформирована одна из крупнейших в мире баз данных о природно-климатических условиях арктического шельфа, изучены основные зоны образования айсбергов, отработаны в морских условиях методы изменения траекторий дрейфа айсбергов, рассказали в «Роснефти».

Фото: Роснефть

Также был разработан цифровой архив основных параметров гидрометеорологии, который позволяет планировать морские операции, ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки. Это позволит организовать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути — первые российские суда для него уже строят на верфи «Звезда» в Приморском крае, добавили в компании.

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, такие исследования важны для сохранения природы региона, отслеживания происходящих изменений в его флоре и фауне. Изучение Арктики особенно актуально в контексте глобального потепления, добавил эксперт. По его словам, необходимо тщательно оценивать и изменения климата, чтобы корректировать деятельность человека в регионе.

«Белые медведи в перьях»

Одна и важных задач работы Арктического научного центра «Роснефти» — изучение и сохранение ключевых видов фауны региона, так называемых биоиндикаторов устойчивости экосистем (по ним можно судить о состоянии всей системы). Это белые медведи, атлантические моржи, дикие северные олени и белые чайки, которых специалисты компании называют «белыми медведями в перьях». Программа запланирована на 2020-2023 годы, рассказали в «Роснефти».

Фото: Роснефть

Там отметили, что, например, в этом году зафиксировано крупнейшее лежбище атлантического подвида моржа на Земле Франца Иосифа— более 2 тыс. особей на острове Ева-Лив. В общей сложности за два полевых сезона было обследовано 40 островов, установлено 26 спутниковых меток на моржей, установлены 15 фотоловушек, обнаружены три новых лежбища моржей. Весь собранный материал ляжет в основу научных публикаций компании.

Фото: Николай Гернет

Основная задача в исследовании диких оленей — определение путей их миграции. При изучении же белых медведей в числе важных факторов — безопасность не только самих животных, но и людей, отметил на пресс-завтраке начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра Артем Исаченко.

Из-за глобального потепления жизнь медведей меняется. Поскольку дрейфующих льдов становится меньше и их размеры уменьшаются, животные не могут мигрировать на больших льдинах и искать себе пропитание в море летом, — они остаются на суше, рядом с людьми.

— Мы выяснили, что несмотря на глобальные изменения, белым медведям не грозит вымирание. Вид приспосабливается, паттерны поведения меняются. Зафиксированы случаи охоты медведей на белух в воде. И причем не в одиночку, как это принято у медведей, а сообща, — рассказал Артем Исаченко.

Фото: Роснефть

Также «Роснефть» разработала методику «тихого старта» работ в море — чтобы китообразные не считали людей «плохими соседями», у которых идет вечный ремонт. Мощность работы оборудования наращивается постепенно, чтобы животные могли уйти, не получив стресс добавил он.

На 2022 год запланировано продолжение масштабных исследований белой чайки – редкой птицы, около 80% популяции которой обитают в России, сказал Артем Исаченко.

Микробы в океане

Арктический научный центр «Роснефти» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» разработал микробный препарат для очистки северных морей от углеводородов. Препарат позволяет эффективно и безопасно утилизировать углеводороды различного типа в морских акваториях, в том числе на сложнодоступных участках береговой линии, рассказали в компании.

Фото: Роснефть

— После проведения натурных испытаний промышленного образца в МГУ и получения необходимой нормативно-технической документации препарат будет доступен для использования в акватории северных морей, — сообщили в «Роснефти».