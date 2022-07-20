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Остров ввезения: Норвегия будет досматривать все грузы из РФ для Шпицбергена

Как Москва и Осло закрыли вопрос о транзите товаров на архипелаг
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия и Норвегия определились с механизмом транзита грузов на Шпицберген: Осло будет досматривать все товары из РФ для архипелага на предмет соответствия санкциям. Об этом «Известиям» заявил российский генконсул на Шпицбергене Сергей Гущин. Он подчеркнул: этот способ «‎взаимоприемлемый»‎ и предполагает, что весь процесс транспортировки будут проводить только норвежские компании — автотранспортом от Мурманска до порта Тромсё и оттуда на контейнеровозе до Баренцбурга. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев уточнил: проблем с блокировкой поставок продовольствия или иных грузов на остров сейчас нет. При этом в верхней палате «Известиям» заявили, что намерены подсчитать ущерб от транзитных санкций Норвегии и подготовят документы для подачи иска в международные инстанции, включая ВТО.

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Будут доставлять норвежцы

29 июня Норвегия не дала разрешение на пропуск российских грузов на Шпицберген, сославшись на ‎пятый пакет санкций ЕС и действующие с конца апреля ограничения. В Совфеде и МИД РФ эти действия назвали нарушением Парижского договора 1920 года, который разрешает хозяйственную деятельность на острове гражданам всех стран — участниц соглашения.

На норвежском архипелаге находятся российские поселки Баренцбург и Пирамида, где живут и работают сотрудники треста ‎«‎Арктикуголь»‎. Всего около 400 человек.

Причина, по которой Осло заблокировал поставку — санкции против России. Норвегия — не член ЕС, однако входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), потому придерживается европейских рестрикций против РФ. Еще 29 апреля Норвегия вслед за ЕС ограничила въезд на свою территорию российских и белорусских грузовиков, в том числе для транзита. Единственный погранпункт между РФ и Норвегией «‎Стурскуг»‎ был закрыт для перевозки всех санкционных товаров. Исключения сделали для российских рыболовных судов и Шпицбергена.

Остров ввезения
Норвежский пункт пропуска «‎Стурскуг»

Норвежский пункт пропуска «‎Стурскуг»

Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Но транзитный конфликт двух стран довольно быстро удалось урегулировать. Уже 2 июля норвежские автоперевозчики забрали грузы с КПП «‎Стурскуг»‎ и перевезли в порт Тромсё. Оттуда 5 июля контейнеры отправили на архипелаг.

Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин заявил «‎Известиям»‎, что «‎‎благодаря тесному диалогу между МИДами России и Норвегии был найден взаимоприемлемый способ доставки грузов треста «Арктикуголь» через территорию континентальной Норвегии‎»‎.

— Норвежский автоперевозчик забирает грузы в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска «Борисоглебск» – «Стурскуг», следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит их на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург, — уточнил дипломат.

В МИД Норвегии «‎Известиям»‎ подтвердили, что «‎между норвежскими и российскими властями состоялся контакт с целью уточнения процедур ввоза товаров из РФ на Шпицберген в соответствии с режимом санкций»‎.

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— Норвегия присоединилась к санкциям ЕС и внедрила их в норвежское законодательство. Импортер должен обеспечить соблюдение всех правил в отношении каждой конкретной отгрузки, — уточнили в дипведомстве.

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Сергей Гущин также отметил: достигнутое соглашение Москвы и Осло подразумевает соблюдение санкционного режима королевства.

Все грузы, пересекающие границу Норвегии, досматриваются норвежской таможней сразу. В том числе на предмет наличия санкционных товаров. То есть это происходит и с грузами треста «Арктикуголь», следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург, — пояснил генконсул.

Аналогичный контроль над ввозимыми товарами установил в начале июля и Евросоюз в отношении транзита грузов в Калининградскую область. По уточненному санкционному регламенту, ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в российский эксклав. Для автофур введенный запрет по-прежнему сохраняется.

Остров ввезения
груз жд пути калининград
Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Норвегия также запретила проезд через свою территорию российских грузовиков. Однако по соглашению 1920 года Осло не имеет права запрещать проезд российских судов и авиатранспорта непосредственно на Шпицберген.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил «‎Известиям»‎, что Россия и Норвегия смогли решить главную задачу — «‎обеспечить бесперебойную поставку грузов, то есть обеспечить жизнедеятельность российских граждан, которые работают на Шпицбергене»‎. При этом он отметил, что новая согласованная схема перевозки грузов «‎ведет к определенному удорожанию поставок»‎.

Это влияет на рентабельность производства — всё-таки на Шпицбергене мы ведем силами компании «‎Арктикуголь»‎ коммерческую деятельность, здесь коммерческая составляющая очень важна. Но еще раз повторю: той ситуации, когда эти поставки могли бы быть просто заблокированы на российско-норвежской границе, удалось избежать, и это уже движение в правильном направлении, — заключил политик.

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​​Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил «‎Известиям»‎, что если норвежские санкционные проверки «‎будут вредить делу и затягивать поставки»‎, то Россия поступит так же, как и в отношении с Литвой: подготовит международный иск за понесенные убытки, в том числе во Всемирную торговую организацию.

— Будем подсчитывать ущерб, даже потенциально нанесенный какими-то промедлениями, с тем чтобы потом всё это в оформленном виде, юридически закрепленном, предъявлять нашим соседям, нашим бывшим партнерам. Чтобы они несли материальную ответственность за принимаемые ими решения, — подчеркнул парламентарий.

Счет можно будет предъявить и через международные организации, и на двустороннем уровне. «‎Но за свои головотяпские, глупые решения они должны отвечать материально‎»‎, — считает политик.

В конце июня Константин Косачев обвинил Осло в нарушении договора 1920 года. Глава МИД скандинавского королевства Анникен Хюитфельдт опровергла эти обвинения, уточнив: «Отгрузка остановлена на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить товары по территории Норвегии».

Остров ввезения
Архипелаг Шпицберген, Норвегия

Архипелаг Шпицберген, Норвегия

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Эксперт по безопасности в Арктике, профессор австралийского Института современной войны Военной академии Вест-Пойнт Элизабет Бьюкенен считает, что Норвегия всё же нарушила договор о Шпицбергене, когда заблокировала канал пополнения запасов для жителей Баренцбурга.

— Технически Норвегия нарушила аспект этого соглашения, которое обеспечивает равный доступ всем сторонам, подписавшим договор. Конечно, Москва могла пополнить запасы своего сообщества на архипелаге и другими способами, не используя норвежские порты. Но дело в том, что Москва подчеркивала свои права на Шпицберген, — пояснила эксперт «‎Известиям»‎.

Через Норвегию дешевле

Глава МИД Норвегии также подчеркнула: страна «‎‎не пытается помешать поставкам в Баренцбург», а Россия может доставлять грузы на Шпицберген и другими способами — по морю или воздуху.

Эксперт, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в беседе с «‎Известиями»‎ поднял вопрос, почему грузовой транзит из России на Шпицберген осуществляется через сухопутную границу с Норвегией и доставляется норвежскими судами, а не напрямую из Мурманска.

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— Транзит через Мурманск так и не был налажен. Нет ли здесь коррупционной составляющей? — озаботился эксперт.

Доставлять грузы через территорию Норвегии, а не напрямую из российских портов экономически выгоднее, именно этим вызвана такая логистика, пояснил «‎Известиям»‎ проректор по международному сотрудничеству Северного Арктического федерального университета Константин Зайков.

— Такой маршрут связан с затратами, здесь, скорее всего, экономические аспекты сыграли роль. Возможность доставлять грузы самостоятельно присутствует, сейчас, в текущих условиях, идет перестройка логистической цепочки, — уточнил эксперт.

Он также заметил, что норвежские санкции не распространяются на прямые поставки на Шпицберген — если Россия будет поставлять грузы морем или по воздуху на архипелаг, Норвегия не имеет права этому помешать. Однако при пересечении сухопутной границы страны и при пользовании ее морскими портами санкционный режим действует.

Остров ввезения
Грузовые корабли в Мурманском морском торговом порту

Грузовые корабли в Мурманском морском торговом порту

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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— Но выработка угля на архипелаге минимальная, в последние десятилетия она практически свелась к нулю. Основная деятельность на Шпицбергене — это не добыча угля, а научно-исследовательская деятельность и туризм, который в последние четыре года очень активно развивается, особенно в законсервированном поселке Пирамида, — добавил Константин Зайков.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с «‎Известиями»‎ уточнил, что основная причина, по которой Россия продолжает спонсировать и развивать Баренцбург, — «‎чтобы сохранить стратегическое присутствие»‎.

По его словам, главная задача России на Шпицбергене — развивать научно-образовательную базу, «‎уйти от доминирования добычной сферы занятости»‎, как это еще в 1990-е годы сделали норвежцы.

— Мы должны были давно уже создать там арктический исследовательский центр. И тогда нам лоббировать свои интересы (на Шпицбергене) было бы проще. Потому что грязная добычная деятельность вызывает раздражение. А вот чисто исследовательская — тут сложнее нас критиковать и с нашим присутствием бороться. Потому что наука — в интересах мировой глобальной Арктики, — пояснил ученый.

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Дипломатическое урегулирование вопроса со Шпицбергеном вселяет надежду в сохранение какого-то рабочего сотрудничества в Арктике, однако в целом, как отмечает Элизабет Бьюкенен, успехи во взаимодействии между Россией и ее арктическими соседями фактически «‎‎сведены на нет». По крайней мере, через Арктический совет — единственный региональный форум управления.

— Двусторонние связи в Арктике по линии МИДа и Минобороны, вероятно, будут поддерживаться для обеспечения сотрудничества или, по крайней мере, общения по пересекающимся областям интересов и взаимных угроз безопасности, таких как изменение климата или эскалация военной напряженности. Однако этого может быть недостаточно, — полагает эксперт.

При этом, по ее словам, от напряженности в Арктике проигрывает весь остальной мир, поскольку научные исследования климата и погодных условий в значительной степени приостановлены.

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