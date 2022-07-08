Шельф-редактор: что Россия и Норвегия делят в Баренцевом море

Комитет палаты по международным делам Госдумы изучает вопрос денонсации или приостановления действия договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. В Осло уверены, что документ действует бессрочно. Еще один договор, который припоминают Норвегии, — о Шпицбергене. Сенатор Андрей Клишас советует перечитать условия — в противном случае всё может обернуться «печальной реальностью». Почему два документа по Арктике вызывают столь жаркие споры, разбирались «Известия».

Исторический документ

Договор, подписанный в 2010 году, расценивали в свое время как крупный дипломатический успех. Четыре десятилетия Москва и Осло безуспешно пытались разделить между собой так называемую серую зону Баренцева моря, 175 тыс. кв. км, интерес к которым вполне понятен: арктический регион считался богатым на углеводороды. При этом норвежская береговая охрана мешала рыболовному промыслу, часто задерживая российские суда.

Проблему, которую не удавалось урегулировать с 1970-го, решили в Мурманске. Занимавший пост президента России Дмитрий Медведев и тогдашний премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг не анонсировали столь важную договоренность. «У нас в России традиции конспирации очень глубокие, вы знаете. Мы это умеем делать», — шутил потом с норвежскими журналистами Медведев. Столтенберг называл событие «историческим»: страны получили четкие границы и все возможности развивать и использовать имеющиеся в Баренцевом море ресурсы.

Шельф-редактор Россия. Мурманская область. Во время рыбалки в поселке Териберка. Фото: ТАСС

Как только соглашение вступило в силу, стороны смогли приступить к геологоразведке — до этого почти 20 лет действовал запрет на какие-либо исследования. Ведущие аналитики рассматривали этот регион как замену Северному морю и Мексиканскому заливу, где добыча нефти падала. Потенциальные запасы всего Баренцева моря, по словам Юрия Трутнева, занимавшего тогда пост министра природных ресурсов РФ, оценивались в 25% от запасов всего мирового шельфа.

Вторая чувствительная сфера российско-норвежских отношений в Баренцевом море — это рыболовство. Здесь договоренности оказались выгоднее для Москвы. В 2010-м рыболовецкие компании беспокоились о потере улова из-за подписанного договора. Но Россия получила права на значительную территорию норвежской экономической зоны, находящейся за пределами 200 морских миль от своего берега. Стороны договорились, что биоресурсы Баренцева и Норвежского морей являются совместным запасом.

Норвегия и Россия до сих пор распределяют квоты на ловлю трески примерно поровну. Российские суда имеют доступ к промыслу в норвежских водах. При этом одни из лучших мест вылова трески находятся в норвежской экономической зоне. А лучшие нерестовые зоны — в российской. Вместе странам удалось контролировать ее поголовье, и сейчас показатель считается одним из самых крупных и устойчивых в мире. В мае 2022-го, несмотря на геополитический фон, в Норвегии прошла очередная встреча по обсуждению квот на вылов.

Такую связь не разорвать

«В документе, подписанном Медведевым и Столтенбергом, нет положении о возможности его денонсации. В таком случае следует руководствоваться Венской Конвенцией о праве международных договоров 1969-го. В статье 56 четко прописано, что международное соглашение, которое не содержит положений о его прекращении, не подлежит денонсации», — указывает президент Российской Ассоциации морского права RUMLA Константин Краснокутский.

Договоры о разграничении территорий, морских пространств по своему существу не подразумевают возможность разрыва, ведь они призваны поставить точку в территориальных спорах между государствами. «Тем не менее в текущей политической ситуации можно допустить если не денонсацию со стороны Российской Федерации, то прекращение сотрудничества по отдельным вопросам, например, касающихся рыболовства и углеводородов», — добавляет Краснокутский.

Шельф-редактор Учения НАТО Cold Response Фото: Global Look Press

Интересно, что в тексте договора в разделе по вопросам рыболовства есть уточнение, что документ остается в силе «в течение пятнадцати лет после вступления» (как минимум до осени 2025-го), а затем — еще шесть лет, если никто не будет против. О прекращении его действия надо будет уведомить «за шесть месяцев до истечения шестилетнего периода».

Еще один очень важный аспект сотрудничества в 2010-м так и не удалось решить. Уже во время подписания договора российское руководство не скрывало обеспокоенность из-за интереса к Арктике со стороны НАТО. «Мы смотрим на эту активность с напряжением, — объяснял Медведев. — Это зона экономической кооперации и присутствие военного фактора создает дополнительные вопросы. Мы бы хотели, чтобы зона арктического сотрудничества была мирной и спокойной».

В 2014 году Столтенберг стал генсеком НАТО. А Норвегия, несмотря на базовую политику, которая не предполагает размещения иностранных военных в мирное время, дала США расширенный доступ к аэродромам на морской базе и весной 2022-го приняла участие в крупных учениях НАТО Cold Response.

Архипелаг — один, но для всех

Еще один обсуждаемый договор — о Шпицбергене. Он тоже готовился десятилетиями, за это время с карты исчезла Российская империя и появился Советский Союз. На смену действовавшему с 1872-го международно-правовому подходу к Шпицбергену как «территории общего пользования, изъятой из сферы распространения государственного суверенитета», пришла новая модель — с 1920 года архипелаг принадлежит одному государству. Но оно должно гарантировать другим участникам соглашения (а их сейчас 50) свободный доступ, а также возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности «на условиях полного равенства».

Шельф-редактор Архипелаг Шпицберген Фото: ТАСС/Дмитрак Наталья

И тем не менее норвежские власти склонны трактовать договор как обозначение своего «полного и абсолютного суверенитета» над Шпицбергеном. Поэтому, например, в 2015 году Осло решил депортировать с архипелага фигурантов санкционных списков СБ ООН и лиц, в отношении которых принимаются меры по ограничению их передвижения. В российском МИДе действия норвежской стороны раскритиковали как «не соответствующие духу международного сотрудничества на Шпицбергене». В ведомстве также отметили, что Норвегия не имеет права вводить правила, ограничивающие свободный доступ на архипелаг, без согласия других стран — участниц договора.

В марте 2022 года Норвегия присоединилась к части санкций Евросоюза против России, хотя и не входит в ЕС. Ограничительными мерами королевство объясняло и отказ пропустить 20 т продовольствия для российского поселка Баренцбург. В нем живет около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров. Российские грузы обычно доставляют из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии. На острова их привозит судно Bring.

И хотя в конечном счете Норвегия пропустила контейнеры, следовало бы инициировать консультации всех участников договора столетней давности — ведь многое за это время поменялось, говорит глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. «Сейчас деятельностью Норвегии, особенно по установлению ими рыбоохранной зоны, недовольны и Канада, и Дания, и Исландия. Последовательно выдавливают оттуда и Россию, хотя в научной сфере удается по-прежнему плодотворно работать», — указывает специалист.

Шельф-редактор Арктическая станция на Шпицбергене Фото: ТАСС

Исследования на архипелаге Шпицберген играют ключевую роль в развитии инновационных технологий природопользования в Арктике. С 2014 года в Баренцбурге действует российский научно-исследовательский центр, чью работу координирует арктический и антарктический научно-исследовательский институт. «Работы выполняются совместно с норвежскими, немецкими и польскими коллегами, — подчеркивает Журавель. — И эти научные связи нельзя разрывать». Он уверен: если ученые смогли договориться и продолжают важные исследования, значит, и дипломаты смогут.

Другой вопрос — что в нынешней ситуации даже с учетом общих интересов западные страны, скорее всего, не поддержат призыв Москвы провести новые консультации по Шпицбергену. Хотя многие из них хотели бы разъяснений.