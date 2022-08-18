В большое плавание: «Адмирал Левченко» защитит Севморпуть

«Охотник за стальными акулами» закроет Севморпуть. В состав российской группировки в ближайшее время войдет большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко». Этот заметный представитель российского ВМФ долгие годы стоял на ремонте, однако сейчас он восстанавливается. Уже в этом году БПК примет участие в маневрах в Заполярье. Эксперты отмечают, что этот корабль хорошо подходит для Северного Ледовитого океана, где одна из главных угроз — атомные подводные лодки вероятного противника.

Подводный страж

Российская группировка в районе Северного морского пути (СМП) в ближайшее время будет усилена, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В ее состав войдет большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» проекта 1155. До недавнего времени этот корабль находился в длительном ремонте. Теперь «Левченко» готовится выйти на испытания после завершения работ на его борту. В частности, до конца нынешнего года тестирования обновленного БПК пройдут в акватории Северного морского пути . Как отметили источники, в дальнейшем «Адмирал Левченко» пополнит группировку кораблей, действующих в районе СМП.

Большой противолодочный корабль считается одним из самых эффективных средств поиска и уничтожения подводных лодок. Кроме того, это очень большой корабль, по размерам сопоставимый с крейсерами.

«Левченко» долгое время находился на стоянке в Североморске. Перед этим корабль вернулся из дальнего похода в Средиземное море. Тогда БПК действовал у берегов Сирии вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

На крыльях Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Левченко» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» (слева) Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сейчас корабль восстанавливается. До конца года он выйдет на испытания и проведет несколько учений в зоне Севморпути , уточнили источники.

— Какие опасности в районе Северного морского пути? Атомные подводные лодки освоили подледное плавание. И мы всплывали на Северном полюсе, и американцы. Соответственно, они могут угрожать там подводными лодками, — объяснил «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Я думаю, что « Адмирал Левченко» так модернизирован, что будет хорошо обнаруживать подводные лодки. А оружие против них есть — ракеты-торпеды и торпеды, не говоря уже о глубинных бомбах. А с другой стороны, на корабле современные средства ПВО. Противник будет знать, что Северный морской путь у нас под надежной защитой и из-под воды, и с воздуха.

БПК проекта 1155 были очень удачными примерами океанского корабля для своего времени, добавил адмирал.

— После модернизации он еще лет пять-десять послужит, — уверен Валентин Селиванов. — Он способен по битому льду плавать. Это не маленькое суденышко, не малый ракетный корабль, не малый противолодочный — мощный океанский корабль с водоизмещением более 10 тыс. т. Хороший корабль для Северного морского пути. Крупные корабли мы сейчас не строим, надо сохранять уже созданные, модернизировать их. Так что «Адмирал Левченко» еще послужит.

Советская выдержка

По проекту 1155 в советские годы было построено 12 БПК. Сегодня в строю остаются семь, они несут службу на Тихоокеанском и Северном флотах. Корабли водоизмещением более 10 тыс. т считаются одними из самых крупных представителей современного ВМФ, уступая по размерам только крейсерам.

«Адмирал Левченко» был заложен в 1982 году и спустя шесть лет был принят в состав ВМФ СССР. Главная задача, возложенная на корабли проекта 1155, — охота за атомными подводными лодками противника. БПК может выполнять ее как в составе корабельного соединения, так и самостоятельно. По сей день «Левченко» и его собратья составляют основу противолодочных сил российского ВМФ, и списывать их в ближайшие годы не планируют.

В арсенале старых, проверенным временем БПК проекта 1155, — мощная подкильная гидроакустическая станция кругового обзора «Полином». Кроме того, корабли вооружены 100-миллиметровыми артиллерийскими установками. Для борьбы с подводными целями он располагает противолодочными ракето-торпедами комплекса «Раструб-2» с дальностью стрельбы до 90 км . Эти боеприпасы движутся в заданный район по воздуху, после чего приводняются и идут на цель как обычные торпеды.

В состав вооружения БПК 1155-й серии также входят два 533-миллиметровых торпедных аппарата и реактивные бомбометные установки. В ангарах базируются два вертолета Ка-27ПЛ, специально приспособленные для борьбы с субмаринами противника.

На крыльях БПК «Адмирал Левченко» принимает участие в параде по случаю Дня Военно-морского флота России Фото: РИА Новости/Павел Львов

От ударов с воздуха корабль защищают два зенитных ракетных комплекса «Кинжал» с дальностью до 12 км и четыре шестиствольных скорострельных артустановки АК-630.

БПК проекта 1155 долгое время составляли основу надводных сил ВМФ России, именно их регулярно задействовали там, где требовалось присутствие российского флота. Корабли участвовали в гуманитарных миссиях, в том числе по охране мирового судоходства от пиратов. Больше всего в ходе этих миссий прославился «Маршал Шапошников», который освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченный в Аденском заливе.



Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути с середины прошлого десятилетия. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», который по статусу равен военному округу. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители.

Минобороны в последние годы регулярно отрабатывает переброску сил в Арктику из других регионов, как морских, так и сухопутных. А в прошлом году отряд кораблей Северного флота в ходе маневров тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.