СВОе время: как зимняя кампания повлияет на исход спецоперации
Многое в ходе специальной военной операции решит зимняя кампания — по ее итогам должно проясниться будущее Украины, сказали «Известиям» опрошенные эксперты. 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что достижение результатов СВО может быть длительным процессом. В этот же день ВС РФ уничтожили в Кривом Роге и ДНР три пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS, еще четыре получили «критические повреждения». А несколько атак на красно-лиманском направлении позволили занять российским войскам выгодные рубежи.
Новые территории и люди
Владимир Путин, обсуждая 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека вопрос о сроках специальной военной операции, сказал, что она может занять длительное время. При этом, по его словам, значимым результатом СВО для России является присоединение к стране новых территорий.
— Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. <...> Появились новые территории. Ну вот, и такой значимый результат для России, — отметил глава государства.
Он добавил, что Азовское море стало внутренним морем России. Но самое главное, по его словам, — это люди, которые проживают на новых территориях.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Также Владимир Путин сообщил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.
— Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой, — сказал президент России.
Он уточнил, что только 77 тыс. из 300 тыс. мобилизованных сейчас находятся непосредственно в боевых подразделениях.
В военном плане много будет решать зимняя кампания, полагает военный эксперт Алексей Леонков.
— По ее итогам можно будет судить о продолжении СВО. Но рано или поздно военная составляющая закончится. Вместе с ней будет решена проблема демилитаризации, — уверен собеседник редакции. — Самым сложным будет вопрос денацификации. Прощать откровенных преступников и садистов, как это сделали в 1955 году в СССР, нельзя. Присоединение четырех областей показало, что это — единственно правильное решение. Россия будет двигаться по пути: освобождаем, присоединяем, возрождаем. И, понятно, что на это надо время. Экономическое возрождение регионов — также длительный процесс.
Охота на HIMARS и MLRS
В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки этого типа получили критические повреждения. Удар наносился высокоточным оружием наземного базирования.
— В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сейчас РСЗО HIMARS и MLRS — это основное высокоточное оружие большой дальности украинских сил, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.
— Борьба с такими системами очень важна, — подчеркнул он. — С помощью них воздействуют на нашу тыловую инфраструктуру. Огромные разведывательные возможности США и европейских стран позволяют находить и точно определять координаты наших важных объектов. Мы ведем за этими РСЗО охоту, но управляют ими умелые расчеты, на них работает украинская разведка и контрразведка. Эти машину украинская сторона бережет. По этим причинам уничтожение каждой из них — это большое достижение.
Су-24 под Артемовкой
Также в Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО. На красно-лиманском направлении 7 декабря российские подразделения были заняты выгодные рубежи и новые позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.
На купянском направлении пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 боевиков, БМП, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.
На донецком направлении сорваны все попытки контратак ВФУ. За сутки здесь уничтожено более 40 человек, три боевые бронированные машины и пикап.
На южно-донецком противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Подразделения ВФУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника составили до 100 убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ и 183 района сосредоточения войск.
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Артемовка в ДНР.
Средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили четыре беспилотника, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе в ЛНР и Волноваха в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Артиллерийская батарея прапорщика Михаила Унгуряну поддерживала огнем наступление российских подразделений. Когда батарея приступила к смене огневой позиции, украинские националисты обстреляли движущуюся колонну. Михаил быстро сориентировался в ситуации и приготовился к ведению контрбатарейной борьбы. Он уничтожил миномет противника иностранного производства. Кроме того, прапорщик вынес из-под огня противника раненых сослуживцев и оказал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь, рассказали в военном ведомстве.
Взвод старшего прапорщика Арсена Бийарсланова в составе реактивного артиллерийского дивизиона оборонял назначенный рубеж. Когда противник начал контратаку, Бийарсланов уничтожил два БТРа и более десяти националистов. Также в ходе боя Арсен вынес сослуживца в безопасный район и оказал ему первую медицинскую помощь, а после организовал его эвакуацию в медицинский отряд.
В ходе рекогносцировки старший сержант Дмитрий Прытков обнаружил два маневренных минометных расчета, а также вооруженную группу украинских националистов. Было принято решение навязать бой врагу. Грамотно расположившись на позициях, военнослужащие внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Дмитрий уничтожил минометный расчет противника.
Во время контратаки противника Прытков получил ранение, но продолжил вести бой с националистами. По итогам боя было уничтожено более семи боевиков, оставшиеся в живых отступили в глубь обороны, рассказали в военном ведомстве.