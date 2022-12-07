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«Необходимости в этом на сегодняшний день нет никакой»

На встрече с членами СПЧ Владимир Путин прокомментировал слухи о второй волне мобилизации и выступил против смертной казни
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Российским правозащитникам важно уделять внимание разоблачению преступлений «нацистского режима, который утвердился в соседней стране». Ни Совет Европы, ни другие организации этих преступлений не видят. Об этом Владимир Путин заявил 7 декабря на встрече с членами Совета по правам человека. Кроме того, он обсудил с участниками встречи вероятность начала ядерной войны, вопросы поддержки мобилизованных и их семей, восстановления Донбасса, а также дополнительные выплаты медикам.

Активность не снижается

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Встреча Владимира Путина с членами СПЧ длилась около трех часов. Началось мероприятие со вступительного слова президента.

— Прежде всего поздравляю вас с наступающим Днем прав человека, — заявил Владимир Путин. — Ваша общая работа по защите прав, свобод и законных интересов людей идет в постоянном режиме. Для многих из вас эта, без всякого преувеличения, многогранная деятельность стала, по сути, судьбой, призванием, вдохновляющим других людей делом жизни.

Владимиру Путину отрадно за то, что активность правозащитников не снижается. По его словам, большинство рекомендаций СПЧ реализуются правительством и региональными властями.

Необходимости в этом
Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Сегодня мы планируем с вами обсудить вопросы развития законодательства о некоммерческих организациях, обеспечения прав граждан в судебном процессе, сохранения культурного наследия. Большой блок посвящен специальной военной операции, — обозначил русло разговора президент.

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Он обратил внимание на важность работы членов СПЧ по разоблачению преступлений «нацистского режима, который утвердился в соседней стране». По его словам, ни Совет Европы, ни другие «так называемые правозащитные организации» этих преступлений не видят. Поэтому Россия была вынуждена отказаться от членства в некоторых из них, пояснил глава государства. «Ведь права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно это подчеркивали, полностью игнорировались мировым сообществом», — подчеркнул он.

Время, действительно, непростое. И ваше мнение, ваша позиция, ваши публичные выступления, заявления должны быть, конечно, выверенными, работать на объединение общества. Собственно говоря, так оно и происходит, — заметил Владимир Путин.

После вступительного слова президента началась полноценная дискуссия. Первым взял слово глава СПЧ Валерий Фадеев. Он обратил внимание на то, что в своей работе совет сосредоточен на главных и наиболее сложных темах, включая вопросы, связанные с СВО и защитой прав мирного населения.

— На данный момент зафиксировано 4334 прилета снарядов и ракет ВСУ в Донецке, Иловайске, Горловке, Макеевке, Рубежном, Сватове и других населенных пунктах. Эти обстрелы производились не в ходе боевых действий, их целями были не военные объекты, а мирное население, жилые дома, школы, больницы, — сообщил он президенту.

Необходимости в этом
Обстрел

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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По его словам, осенью в международные правозащитные организации была направлена информация о преследовании гражданского населения в Харьковской области, о казнях в Купянске, обстреле переправы в Херсоне, казнях российских военнопленных. Однако международные правозащитные организации молчат.

Отсутствие реакции показывает, что международные институты защиты прав человека политизированы и ангажированы, фактически они не выполняют свои функции. Западное сообщество отказалось от защиты прав жителей Донбасса еще в 2014 году, но актуальность этой проблемы стала еще более очевидной с началом специальной военной операции, — заявил Фадеев.

Правозащитник сообщил, что в следующем году исполняется 75 лет со дня подписания Всеобщей декларации прав человека.

— Это фундаментальный документ, он был важным для построения послевоенного миропорядка. Но теперь он часто используется Западом для навязывания своих ценностей. Новые модные западные ценности доведены до абсурда, они попросту разрушительны, — убежден глава СПЧ.

Еще одной темой, на которую Фадеев обратил внимание, стала частичная мобилизация. Он отметил, что в начале ее проведения в работе военкоматов была сумятица: возникали ошибки по призыву, нарекания по денежному довольствию, завышение цен на экипировку. По его словам, сейчас в большинстве случаев эти проблемы решены, поэтому фокус внимания совета сместился на семьи военнослужащих.

Специальный центр

Тему СВО продолжила член СПЧ, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она напомнила собравшимся о трагической гибели под обстрелами депутата ДНР Марии Пироговой, которая активно помогала жителям новых территорий.

— Это мое личное мнение: я понимаю всю справедливость и неизбежность проведения специальной военной операции. Я в 2014 году впервые приехала в Донецк, когда там всё только начиналось. Я видела, как страдают и гибнут под обстрелами люди. Эти люди, по сути, убивались только потому, что они хотели быть русскими, — сказала правозащитница.

Необходимости в этом
ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Она поблагодарила президента за демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, а также попросила демобилизировать местных протезистов. По ее словам, медицинских специалистов остро не хватает, а люди теряют под обстрелами конечности.

Владимир Путин ответил, что это предложение будет рассмотрено. По его словам, необходимо наладить не только протезирование, но и обеспечить всех нуждающихся медикаментами и оборудованием.

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Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет этим заниматься, и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам во всех регионах Российской Федерации такую линию работы выделить. Все это вместе должно быть реализовано, и в самые короткие сроки, — заявил глава государства.

Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина сообщила президенту, что в регионе действуют общественные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украиной. Сумма уже составляет более 1,32 трлн рублей, и она продолжает расти. Владимир Путин отметил, что возмещение Киевом ущерба лишним не будет. «Но, я с вами согласен, дожидаться чего-то там со стороны Украины бессмысленно, и нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения», — добавил он.

О фейках во время СВО, которые разоблачают правозащитники, Владимиру Путину рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Тем не менее, более серьезной проблемой, чем фейки, по ее мнению, становится отсутствие каналов коммуникации семей со своими близкими на фронте. На этом фоне она призвала президента сделать все возможное, чтобы в кратчайшее время заработала полевая почта.

Необходимости в этом
ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Путин заявил о нахождении в зоне спецоперации 150 тыс. мобилизованных

— Начинаю говорить об этом с командованием, мне говорят: «Вы что хотите? Это военная операция». А я говорю: «А вы что хотите? Это материнское сердце», — рассказала она президенту.

Владимир Путин признал отметил, что проблемы в зоне СВО были, ими необходимо постоянно заниматься, анализировать, что там происходит и иметь обратную связь. Также правозащитница поинтересовалась у главы государства, будет ли в России новая волна мобилизации.

По поводу возможной мобилизации, дальнейшей мобилизации, слухов на этот счет. Смотрите, у нас из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из них половина только — 77 тыс. — находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные — на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, — пояснил президент.

По его словам, еще 150 тыс. до сих пор остаются на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку.

— В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, и необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой, — констатировал глава государства.

Поддержать медиков

Тему низких зарплат медработников на встрече с президентом поднял сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов. По его словам, из-за этого из профессии уходит очень много молодых специалистов.

— В среднем по РФ (мы не берем Москву и Петербург) заработок врача составляет примерно 52 тыс. рублей. Это врачи линейные, то есть это те, которые непосредственно работают с пациентом, не главврачи. Хорошо. А сколько на ставку? А на ставку в одном государственном учреждении у нас врач получает примерно 20 тыс. рублей. Это очень мало, — сообщил он.

Профессора медицинских вузов получают 30-35 тыс. Они тоже уходят из этой сферы, констатировал Власов.

Необходимости в этом
Врач
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена с января

— Не могу с вами не согласиться, Ян Владимирович, в том, что надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения, — отреагировал Владимир Путин.

По его словам, он уже попросил кабмин с 1 января следующего года начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи.

Впрочем, в ходе встречи обсуждались и другие не менее важные вопросы. В частности, глава государства подтвердил, что в России не будет возращена смертная казнь.

Кроме того, один из самых резонансных вопросов задала директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая, которая поинтересовалась возможность применения ядерного оружия в нынешней ситуации. Владимир Путин признал, что угроза ядерной войны действительно нарастает.

По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены, — сказал президент.

Тем не менее, стратегия РФ построена вокруг ответно-встречного удара, то есть когда по РФ наносится удар, она реагирует ответным ударом, уточнил российский лидер.

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил «Известиям», что встреча с президентом была для правозащитников очень продуктивной, на ней получилось закрыть большую часть поднятых вопросов. По его ощущениям, прозвучало рекордное за последние 15 лет заседаний совета количество поручений. Некоторые вопросы остались за скобками, но только потому, что они еще не до конца не проработаны, резюмировал правозащитник.

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