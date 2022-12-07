Путин заявил о нахождении в зоне спецоперации 150 тыс. мобилизованных

Из 300 тыс. военных, призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«У нас из 300 тыс. мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тыс. находится в зоне проведения операции, то есть половина в войсках, находится в группировке», — сказал глава государства.

По его словам, из этих 150 тыс. человек 77 тыс. находятся непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения спецоперации.

«Еще 150 тыс. — то есть половина из всех мобилизованных граждан — не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Если можно сказать, это так называемый боевой резерв», — подчеркнул Путин.

Как отметил российский лидер, разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла: необходимости для государства и Минобороны в этом нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации. 31 октября российский лидер заявил, что частичная мобилизация в стране завершена.

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