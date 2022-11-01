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В Кремле указали на отсутствие необходимости указа о завершении мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отдельный указ президента РФ Владимира Путина об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не требуется, считают специалисты государственного правового управления в администрации президента. Такое заявление сделал во вторник, 1 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. По этому поводу у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — сказал Песков.

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На уточняющий вопрос журналистов о том, остается ли в этом случае в силе указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что данный указ выполнен. «Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек. Соответственно, этот указ выполнен», — добавил пресс-секретарь президента.

До этого в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также заявил об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Президент отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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