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Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ: подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Об этом 31 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как он отметил, указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом. Они должны доложить о завершении мероприятий до 1 ноября.

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«В соответствии с данными указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — сказал представитель российского военного ведомства.

Прекращается подготовка и вручение повесток. Военкоматы возвращаются к функционированию по прежнему назначению.

«В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — добавил Конашенков.

14 октября президент России Владимир Путин предположил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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