Песков уточнил слова Путина о сроках завершения частичной мобилизации

Слова президента России Владимира Путина о сроках завершения частичной мобилизации означают, что через две недели она закончится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что, получается, до конца месяца завершится [мобилизация]. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — сказал он журналистам.

Путин объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца в ходе пресс-конференции в Астане. По его словам, в России на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек. Президент также объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. Как отметил российский лидер, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

6 октября глава государства одобрил изменения в указе о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О расширении условий предоставления отсрочки стало известно накануне. В список временно освобожденных от службы вошли очно и очно-заочно учащиеся, впервые получающие образование соответствующего уровня.

Ранее, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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