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В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нет необходимости выпускать дополнительные указы об окончании частичной мобилизации, заявил 1 ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — подчеркнул политик в разговоре с ТАСС.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Президент отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Глава государства также отметил, что не уверен, нужен ли специальный указ об этом. «Откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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