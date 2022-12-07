Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о «дополнительной» мобилизации в стране бессмысленны. На эту тему он высказался 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. <…> Это так называемый боевой резерв», — указал глава государства.

В таких условиях говорить о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеет смысла, заверил Путин. По его словам, государство и Минобороны не испытывают такой необходимости.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в социальных сетях появляется много провокационных сообщений о якобы новой волне мобилизации, однако в данном вопросе нужно ориентироваться только на официальные источники. Он также добавил, что по вопросу мобилизации «президент уже всё сказал».

31 октября Путин заверил, что частичная мобилизация в стране завершена. Тогда же Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва не нужен. Минобороны 28 октября доложило главе государства, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек.

РФ продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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