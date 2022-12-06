Песков призвал не принимать во внимание провокационные сообщения в Сети о новой мобилизации

В социальных сетях появляется очень много провокационных сообщений о якобы новой волне мобилизации, однако в данном вопросе нужно ориентироваться только на официальные источники. Об этом заявил 6 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень много провокационных сообщений, публикаций в соцсетях. Надо ориентироваться на информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как сообщил представитель Кремля, с тех пор, как депутаты от партии «Яблоко» попросили президента РФ Владимира Путина издать официальный указ о прекращении мобилизации, ничего нового по этой теме он добавить не может.

Ранее, 3 декабря, на соответствующий вопрос журналистов Песков заявлял, что мобилизация в стране завершена и никаких новых данных по этому поводу нет.

31 октября президент Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершена. Песков тогда уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Минобороны 28 октября доложило Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек.

РФ продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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