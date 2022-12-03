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Песков напомнил о завершении частичной мобилизации в РФ

Песков: мобилизация завершена, новой информации на этот счет нет
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизация в стране завершена и никаких новых данных по этому поводу нет.

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«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал Песков 3 декабря журналистам.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершена. Песков тогда уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

Минобороны 28 октября доложило Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС набрали планируемые 300 тыс. человек.

РФ продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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