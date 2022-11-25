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«Они герои по-настоящему»

Как прошла встреча Владимира Путина с матерями участников СВО
Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Воссоединение России и Донбасса должно было произойти раньше, и, возможно, не было бы столько потерь. Об этом Владимир Путин заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО. При этом Москва исходила из того, что удастся договориться и Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей, отметил он. Глава государства пообещал матерям военнослужащих сделать всё, чтобы они «чувствовали плечо рядом с собой». Женщины рассказали президенту о проблемах с обмундированием, оказанием мер поддержки военнослужащим на местах и о нехватке горячего питания для бойцов.

Плечо поддержки

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В преддверии Дня матери Владимир Путин провел одну из самых непростых встреч с момента объявления спецоперации на Украине. Главе государства предстояло поговорить с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, которые находятся в зоне проведения СВО либо проходят подготовку и боевое слаживание. Тяжелая атмосфера встречи ощущалась через экраны во время трансляции. Да и сам президент подбирал слова очень аккуратно и вдумчиво.

Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартных вещах, связанных с выражением соболезнования. Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, и всё руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка. Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала, — сказал он.

Они герои по-настоящему
Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции

Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин пообещал женщинам сделать всё, чтобы они не чувствовали себя забытыми и ощущали плечо рядом. На встрече с президентом присутствовало около 20 матерей. Несмотря на тяжелое состояние, они выразили поддержку главе государства.

При этом Владимир Путин обратился к мамам военнослужащих — участников СВО с одним советом: не доверять информации из интернета, где так много «фейков, обмана, лжи». Президент объяснил, что к нему также стекается много сообщений из разных источников, но он хочет из первых уст услышать «оценки, мнения, идеи и предложения», пообещав постараться учесть их.

Добиться цели

Эта встреча не могла пройти без обсуждения причин и хода специальной военной операции. Президент предположил, что воссоединение России и Донбасса должно было произойти раньше, и это, возможно, помогло бы избежать такого числа жертв.

РФ с 2014 года искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей, пояснил президент. Сейчас России приходится воевать с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо. По его словам, Россия должна добиваться своих целей, и «мы их добьемся вне всяких сомнений», подчеркнул Владимир Путин.

Они герои по-настоящему
сво
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Говоря о военнослужащих, которые участвуют в операции, президент заметил, что они не делят себя на отдельные касты. Вместо этого, по его словам, участники СВО помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь. Российским военным присуще достойно выполнять свой воинский долг, заметил глава РФ.

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Президент не исключил, что льготы российских военных могут быть распространены на ополченцев Донбасса с 2014 года. Кроме того, в новых регионах России создадут систему «одного окна» для оформления документов, добавил глава государства.

Одна из матерей, которая приехала с Кубани, в беседе с президентом обозначила и проблемные стороны. Женщина заявила, что сама покупает дополнительное обмундирование сыновьям на фронт. Однако Владимир Путин отметил, что Министерство обороны РФ старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.

При этом всё, что происходит сейчас на фронте, должно заботить каждого чиновника, предупредил российский лидер. К сожалению, по мнению президента, в некоторых структурах и военкоматах относятся к семьям военнослужащих свысока или по-бюрократически. «Поэтому наша задача, конечно, — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать», — напомнил он.

Они герои по-настоящему
Форма
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

На встрече к президенту обратилась руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она как многодетная мама рассказала, что ее старшего сына мобилизовали в октябре. По словам женщины, не всё так просто обстоит с помощью семьям военнослужащих и люди порой не понимают, как и где они могут ее получить.

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— Мы только объявили, что будем создавать комитет, к нам уже пошли обращения, одно из них было из Хакасии, где, к большому сожалению, не совсем правильное отношение было к семьям и к разъяснению тех вопросов и мер поддержки региональной, которая есть. Говорить надо честно и прямо и давать в том числе инструменты, куда обращаться и как, если эта помощь не получена по каким-то причинам, — рассказала она.

Владимир Путин пообещал проверить и этот момент. На встрече Ирина Сумынина из Краснодара подняла еще один важный вопрос — проблему беспризорных детей. По ее словам, военные встречают много ребят и кормят их из своих запасов.

Президент также принял это во внимание и отметил, что сейчас в зоне СВО разворачивается работа российских социальных служб, однако нужно принимать особые меры, связанные с поиском беспризорных детей и их поддержкой. Отдельно он пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих.

Они герои по-настоящему
мобилизация
Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Другая участница предложила оснастить беспилотниками и квадрокоптерами не только подразделения специального назначения, но и все находящиеся на передовой. Владимир Путин согласился и с этим. Участница встречи Надежда Узунова позднее сказала «Известиям», что сейчас нужно особо помогать семьям мобилизованных.

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«Всё идет из семьи»

Владимир Путин рассказал матерям, что лично созванивался с участниками спецоперации. «Я с ними иногда говорю — по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», — сказал глава государства.

Президент отметил и заслугу матерей в воспитании сыновей. Основа самосознания любого человека и его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей, подчеркнул он. Однако несмотря на их вклад, «только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему», считает Владимир Путин. Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, не знает, какой это тяжелый труд и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья, сказал президент.

Они герои по-настоящему
военный госпиталь
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

При этом Владимир Путин добавил: российские власти займутся организацией широкой реабилитации, а также обучением и трудоустройством военнослужащих. В частности, президент предложил подключать гражданские больницы к лечению раненых бойцов, даже несмотря на то что и военные госпитали РФ заполнены только на 38%. По его словам, военные, которые получили ранения в ходе СВО, будут привлекаться к работе в военкоматах.

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что сегодняшние события — это путь к очищению, а то, «что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне», — резюмировал российский лидер.

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