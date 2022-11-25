Воссоединение России и Донбасса должно было произойти раньше , и, возможно, не было бы столько потерь. Об этом Владимир Путин заявил 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО. При этом Москва исходила из того, что удастся договориться и Донбасс вернется в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей , отметил он. Глава государства пообещал матерям военнослужащих сделать всё, чтобы они «чувствовали плечо рядом с собой». Женщины рассказали президенту о проблемах с обмундированием, оказанием мер поддержки военнослужащим на местах и о нехватке горячего питания для бойцов .

Плечо поддержки

В преддверии Дня матери Владимир Путин провел одну из самых непростых встреч с момента объявления спецоперации на Украине . Главе государства предстояло поговорить с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, которые находятся в зоне проведения СВО либо проходят подготовку и боевое слаживание. Тяжелая атмосфера встречи ощущалась через экраны во время трансляции. Да и сам президент подбирал слова очень аккуратно и вдумчиво .

— Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартных вещах, связанных с выражением соболезнования . Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, и всё руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка . Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала, — сказал он.

Они герои по-настоящему Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин пообещал женщинам сделать всё, чтобы они не чувствовали себя забытыми и ощущали плечо рядом . На встрече с президентом присутствовало около 20 матерей. Несмотря на тяжелое состояние, они выразили поддержку главе государства.

При этом Владимир Путин обратился к мамам военнослужащих — участников СВО с одним советом: не доверять информации из интернета , где так много «фейков, обмана, лжи». Президент объяснил, что к нему также стекается много сообщений из разных источников, но он хочет из первых уст услышать «оценки, мнения, идеи и предложения», пообещав постараться учесть их.

Добиться цели

Эта встреча не могла пройти без обсуждения причин и хода специальной военной операции. Президент предположил, что воссоединение России и Донбасса должно было произойти раньше , и это, возможно, помогло бы избежать такого числа жертв.

РФ с 2014 года искренне надеялась договориться, что Донбасс вернется в состав Украины , но не чувствовала до конца настроения людей, пояснил президент. Сейчас России приходится воевать с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо . По его словам, Россия должна добиваться своих целей, и «мы их добьемся вне всяких сомнений», подчеркнул Владимир Путин.

Они герои по-настоящему Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Говоря о военнослужащих, которые участвуют в операции, президент заметил, что они не делят себя на отдельные касты. Вместо этого, по его словам, участники СВО помогают друг другу, понимая, что от взаимопомощи зависит их жизнь . Российским военным присуще достойно выполнять свой воинский долг, заметил глава РФ.

Президент не исключил, что льготы российских военных могут быть распространены на ополченцев Донбасса с 2014 года . Кроме того, в новых регионах России создадут систему «одного окна» для оформления документов, добавил глава государства.

Одна из матерей, которая приехала с Кубани, в беседе с президентом обозначила и проблемные стороны. Женщина заявила, что сама покупает дополнительное обмундирование сыновьям на фронт . Однако Владимир Путин отметил, что Министерство обороны РФ старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.

При этом всё, что происходит сейчас на фронте, должно заботить каждого чиновника , предупредил российский лидер. К сожалению, по мнению президента, в некоторых структурах и военкоматах относятся к семьям военнослужащих свысока или по-бюрократически. «Поэтому наша задача, конечно, — избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать », — напомнил он.

Они герои по-настоящему Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

На встрече к президенту обратилась руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Она как многодетная мама рассказала, что ее старшего сына мобилизовали в октябре. По словам женщины, не всё так просто обстоит с помощью семьям военнослужащих и люди порой не понимают, как и где они могут ее получить.

— Мы только объявили, что будем создавать комитет, к нам уже пошли обращения, одно из них было из Хакасии, где, к большому сожалению, не совсем правильное отношение было к семьям и к разъяснению тех вопросов и мер поддержки региональной, которая есть. Говорить надо честно и прямо и давать в том числе инструменты , куда обращаться и как, если эта помощь не получена по каким-то причинам, — рассказала она.

Владимир Путин пообещал проверить и этот момент. На встрече Ирина Сумынина из Краснодара подняла еще один важный вопрос — проблему беспризорных детей. По ее словам, военные встречают много ребят и кормят их из своих запасов.

Президент также принял это во внимание и отметил, что сейчас в зоне СВО разворачивается работа российских социальных служб, однако нужно принимать особые меры, связанные с поиском беспризорных детей и их поддержкой . Отдельно он пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих.

Другая участница предложила оснастить беспилотниками и квадрокоптерами не только подразделения специального назначения, но и все находящиеся на передовой . Владимир Путин согласился и с этим. Участница встречи Надежда Узунова позднее сказала «Известиям», что сейчас нужно особо помогать семьям мобилизованных.

«Всё идет из семьи»

Владимир Путин рассказал матерям, что лично созванивался с участниками спецоперации . «Я с ними иногда говорю — по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои . Это правда», — сказал глава государства.

Президент отметил и заслугу матерей в воспитании сыновей. Основа самосознания любого человека и его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей, подчеркнул он. Однако несмотря на их вклад, «только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему», считает Владимир Путин. Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, не знает, какой это тяжелый труд и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья, сказал президент.

Они герои по-настоящему Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

При этом Владимир Путин добавил: российские власти займутся организацией широкой реабилитации, а также обучением и трудоустройством военнослужащих . В частности, президент предложил подключать гражданские больницы к лечению раненых бойцов, даже несмотря на то что и военные госпитали РФ заполнены только на 38% . По его словам, военные, которые получили ранения в ходе СВО, будут привлекаться к работе в военкоматах.