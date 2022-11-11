Резюме не по шаблону: мобилизация изменила тренды на рынке труда

Россияне стали реже менять работу — в октябре число активных резюме оказалось на 7% меньше, чем в сентябре, а число вакансий, напротив, немного выросло , сообщили «Известиям» в сервисе «Работа.ру». При этом, согласно его исследованию, осенью, наоборот, начинается бизнес-сезон, когда рынок труда показывает прирост всех показателей . В SuperJob слом тренда связывают с частичной мобилизацией: рынок будет менее активным как минимум до нового года, считают эксперты компании. Постепенно станут проявляться и другие отложенные эффекты, считают в Центробанке: нехватка персонала в отдельных специальностях и проинфляционное давление со стороны заработных плат. Кому сейчас проще всего найти работу и когда рынок труда станет сверхактивным — в материале «Известий» .

Нетипичная осень

Российские граждане реже меняют работу — в октябре число активных резюме сократилось на 7% по сравнению с сентябрем . Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Известий». При этом, согласно документу, осенью, как правило, начинается бизнес-сезон, когда рынок труда традиционно показывает прирост всех показателей .

В прошлом месяце только работодатели повысили свою активность . По данным исследования, в сентябре количество вакансий увеличилось на 7%, в октябре также заметен небольшой рост . Кроме того, в том месяце компании стали на 45% чаще размещать объявления о работе для студентов и на 6% — ­для людей без опыта. Выросла доля вакантных мест в отраслях транспорта и логистики (+7%), а также IT, интернета и телекома (+5%). При этом наибольшее число вакансий наблюдается в сферах торговли (27%), транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (13%) .

У соискателей самые популярные запросы — это «Подработка» и «Работа на дому» , следует из документа. Вакансии с такими условиями искали более 80 тыс. раз. Также больше всего интересовались работой водителя (60 тыс. запросов), бухгалтера (50 тыс.) и охранника (30 тыс.) . В то же время наибольшее число активных резюме отмечается в сферах офисных служб и бизнес-услуг (29%), торговли (12%), а также маркетинга/рекламы/СМИ (12%).

Изменение тренда на рынке труда подтвердил президент SuperJob Алексей Захаров. По его словам, первичная тенденция наметилась в начале весны, но в конце августа рынок начал традиционно размораживаться. В этот период обычно начинается подбор персонала и отклик на вакансии. Однако была объявлена частичная мобилизация, рынок труда утратил возросшую активность . Сейчас она уже завершилась, но рынок, скорее всего, не вернется к прежнему состоянию до нового года, считает Алексей Захаров.

Осенью дефицит рабочего персонала усугубился, рассказали «Известиям» в hh.ru. В этот период произошел небывалый подъем спроса на «синих воротничков», однако сейчас активность людей в этой профессиональной группе снижается , отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, это может быть связано и с мобилизацией. Отношение количества активных резюме к вакансиям в сфере «синих воротничков» низкое — 0,8, нормой на рынке труда считается показатель 5–6.

В строительстве активность людей в поиске работы также снизилась. Часть занятых в этой сфере мигрантов могла покинуть страну, а россияне — получить повестки, добавила Наталья Данина.

Разные эффекты

В ЦБ также назвали ряд возможных эффектов частичной мобилизации на рынок труда. Постепенно будет проявляться усиление перетока рабочей силы между различными отраслями и регионами, нехватка персонала отдельных специальностей и проинфляционное давление со стороны зарплат , сказано в Основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России на 2023–2025 годы.

С этим согласны эксперты. Рынок труда и до частичной мобилизации был достаточно напряженным — на это указывает рекордно низкая безработица 3,8%, она свидетельствует о низком спросе на труд, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом сейчас усилился дефицит кадров там, где он сложился ранее, например в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и сфере услуг . Заметен и переток между отраслями, предприятиями и регионами, так как растет спрос на работу в компаниях, которые могут предоставить бронь, отсрочку и удаленный формат работы, подчеркнула Ольга Беленькая.

Влияния частичной мобилизации на рынок труда также ожидает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, специалисты из гражданской сферы перетекают в военную и на гражданке образуется дефицит . При этом выпуск технических специалистов невелик и не позволяет легко произвести замену.

Кадровый голод острее всего ощущается в сфере «синих воротничков», линейного персонала и вакансий с низким порогом входа — предложений о работе в этих сферах в разы больше, чем соискателей, отметил операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» (rocketwork.ru) Сергей Сухоставец. По его словам, основная причина тому — традиционная опора отраслей на иностранную рабочую силу, потоки которой в страну уменьшились. Однако рост вознаграждений и улучшение условий труда немного сглаживают нехватку кадров. Другим инструментом решения проблемы станет аренда персонала , так доля сотрудников с подработкой с начала года выросла с 17 до 36%, добавил эксперт. По его словам, инфляция и общая ситуация нехватки персонала будут увеличивать зарплаты.

Также можно прогнозировать попытки переманить кадры в ресурсные отрасли и богатые регионы, однако эта тенденция не слишком усилится , считает Дмитрий Журавлев. Так, лидерами по оттоку могут стать регионы Поволжья и Урала (Удмуртия, Челябинская область), где традиционно хорошее техническое образование, но более низкий уровень жизни. Все перечисленные эффекты уже начали влиять на рынок труда, а пика процесс достигнет в течение полугода, ожидает эксперт.