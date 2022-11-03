Служебный выход: 76% компаний столкнулись с отъездом сотрудников

После объявленной мобилизации перед компаниями встали серьезные трудности, связанные с отъездом из страны сотрудников, причем как мужчин, так и женщин. Работодатели совершенно по-разному отреагировали на новые обстоятельства. Не все оказались готовы предложить своим подчиненным удаленку, как это было в период пандемии. В то же время компании стали сталкиваться с невыходом новых сотрудников на работу — соискатели-мужчины часто дезинформируют рекрутеров, указывая в резюме готовность трудиться в московском офисе. По факту же человека нет в стране и он может работать только удаленно. Подробнее — в материале «Известий».

Новый вызов

За последние пару месяцев 76% компаний столкнулись с отъездом сотрудников, следует из опроса агентства ANCOR (есть в распоряжении «Известий»). Единичные случаи миграции отметили 54% организаций. Об отъезде большого количества персонала сообщили 22% работодателей, при этом чаще других об этом говорили руководители из сфер электронной коммерции, разработки ПО и системной интеграции, интернет-компании.

Служебный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Почти половина компаний (49%), которых коснулся вопрос отъезда, ощутили серьезное влияние на бизнес. Больше других эффект почувствовали фирмы с численностью персонала до 300 человек, их доля составила 20% от столкнувшихся с миграцией.

Неожиданностью оказалось то, что 54% компаний сообщили об отъезде женщин, хотя в подавляющем большинстве это были единичные случаи, показал опрос. О большом оттоке женщин чаще других сообщали компании из сфер разработки ПО и системной интеграции, e-commerce. При этом эмигрировавшие сотрудницы самостоятельно принимали решение об отъезде, а не следовали за другими членами семьи.

Как компании реагируют на отъезд

Согласно исследованию, поведение организаций изменилось за последние месяцы: если в начале пандемии компании массово вводили удаленку, то теперь на подобную меру при отъезде сотрудников согласны лишь 36% организаций. Такое же количество (36%) не имеют готового решения, 16% расстаются с сотрудниками, 3% предоставляют отпуск с сохранением зарплаты и столько же (3%) — без. Еще 6% выбрали вариант «другое», который, например, включает релокацию всего офиса в другую страну.

Наибольшие усилия по сохранению персонала прилагают российские компании (46% из них согласны на удаленку) и небольшие коллективы до 300 человек (43% готовы на дистант). Меньше заинтересованы в удержании сотрудников иностранные компании (22% из них расстаются с отъезжающими подчиненными) и крупные коллективы — более 5 тыс. человек (32%).

Служебный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Часть компаний не может позволить себе удаленку прежде всего из соображений безопасности. Об этом «Известиям» рассказала руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» и разработчик POLYCODE Людмила Богатырева.

— В период частичной мобилизации мы встречали просьбы предоставить возможность временно работать вне офиса, но в границах страны, и шли навстречу, — отметила она. — Некоторые, действительно, рассматривали вариант работы за границей. Но для нас такой вариант неприемлем, так как большая часть клиентов нашего департамента — это органы власти. Сотрудникам, находящимся за границей, мы не можем дать доступ к закрытому контуру государственных информационных систем.

Другим приходится расставаться с подчиненными из-за невозможности провести нормальное обучение.

— Ряд наших сотрудников приняли решение покинуть Россию. Если говорить о процентном соотношении, их доля не превышает 10%, — рассказала изданию HR-директор компании «Ракета» Ксения Коскова. — Мы постарались не заканчивать рабочие отношения, если это было возможно. Исключение составили только совсем недавно пришедшие сотрудники, кто не смог бы пройти полноценное обучение из другой страны. Но это была скорее вынужденная мера.

Собеседница отмечает любопытный факт: практически все покинувшие страну могли претендовать на отсрочку от мобилизации, так как компания имеет аккредитацию IT-компании, а сотрудники обладают профильным образованием.

Служебный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом готовность работодателей предоставлять удаленку сохраняется на рынке труда — осенью 2022-го число таких вакансий держится на уровне 55 тыс. по стране, сообщила «Известиям» руководитель отдела по подбору и адаптации персонала hh.ru Росина Пустовит. Для сравнения, весной и летом число вакансий с постоянной дистанционкой было на уровне 35 тыс. в месяц. При этом 46% соискателей рассматривают в первую очередь варианты, предлагающие именно удаленку.

Такой формат перестал быть чем-то особенным, соглашается президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

— После пандемии к дистанционке все привыкли настолько, что просто перестали подчеркивать в вакансиях. Это уже норма для большинства в IT. Наоборот, в вакансиях скорее теперь укажут «работа в офисе». Тем не менее резкого перехода на удаленку мы не видим — здесь тоже все скорее замерли и ждут развития ситуации, — поделился эксперт.

Влияние на наем

Почти половина компаний (47%) продолжает наем в обычном режиме, показало исследование ANCOR. В 26% случаях поиск новых сотрудников планируется только в исключительных случаях. В 13% набор работников даже увеличился, в 11% — снизился. И только у 4% респондентов наем полностью приостановлен.

— При этом компании стали чаще сталкиваться с невыходом сотрудника на работу по уже согласованному офферу — кандидат просто «исчезает», — отмечают в ANCOR. — Также соискатели-мужчины стали часто дезинформировать рекрутеров, указывая в резюме готовность работы в офисе в Москве. По факту же выясняется, что человека нет в стране и он может работать только удаленно.

Служебный выход Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Между тем работодатели прогнозируют повышенное внимание к кандидатам женского пола и соискателям старше 50. Нанимать больше женщин планирует 15% руководителей, об этом часто говорят компании из E-com, агропромышленного комплекса, финансовых услуг. Предпочтение возрастным сотрудникам отдают 8% компаний. А вот 7% опрошенных склоняются в сторону временного персонала. Привлекать таких сотрудников планируют работодатели из сфер недвижимости и строительства, товаров народного потребления, добывающей отрасли.

Некоторые, впрочем, сумели за этот год нарастить штат благодаря переходу работников из других организаций.

— С начала года наша компания, наоборот, кратно увеличила штат разработчиков, в том числе за счет компаний, прекративших работу на российском рынке, — рассказала «Известиям» директор по персоналу компании «Киберпротект» Елена Калацей. — Поэтому ко второй волне такой турбулентности на рынке у нас практически не было случаев увольнения в связи с переездом, по крайней мере, не больше, чем обычно. В целом текучесть кадров снизилась и продолжает снижаться.

Ожидания кандидатов

С точки зрения компаний, для большинства соискателей (31%) все осталось по-прежнему. В то же время 29% кандидатов готовы рассматривать только предприятия, обеспечивающие бронь, а 26% нацелены исключительно на удаленную работу.

Служебный выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Мы видим, как изменилось отношение кандидатов и сотрудников к аккредитованным компаниям, — говорит Людмила Богатырева из агентства «Полилог». — Для многих соискателей это стало ключевым при принятии решения в выборе работодателя, а для уже действующих сотрудников важным фактором в выборе: выходить на рынок труда или переждать. Некоторых это в буквальном смысле оставило на месте, в России.

Еще 22% кандидатов, по наблюдению работодателей, долго рассматривают предложения и не могут определиться. Столько же, по опыту рекрутеров, неохотно идут на контакт: не берут трубку, не отвечают в мессенджерах, причем это касается как мужчин, так и женщин. Остальные не готовы рассматривать новые предложения, хотят работать только «неофициально» или просто не выходят на работу.

Искать подходящую вакансии некоторые продолжают из-за рубежа. По данным hh.ru, прирост резюме с указанным гражданством РФ за границей за месяц (с 10 сентября по 10 октября этого года) составил примерно 66 тыс. резюме. В пятерку стран по приросту вошли Казахстан (+81%), Грузия (+59%), Узбекистан (+59%), Киргизия (+55%), Армения (+44%).

Служебный выход Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

— Соискатели находятся в очень неопределенной ситуации, причем речь идет не только о мужчинах призывного возраста, но и о женщинах. Вероятно, рекрутерам придется предпринимать сверхусилия, сильно увеличивая «воронку подбора», чтобы в итоге набрать нужное количество людей, — заключили в ANCOR.

Всего в опросе агентства приняли участие 652 российские (56%) и иностранные (44%) компании из разных отраслей и с разной численностью сотрудников — от менее чем 300 до более чем 5 тыс.