На нет суд есть: споры по отказам в трудоустройстве стали выигрывать вдвое чаще

В 2022 году суд вынес почти в два раза больше решений в пользу соискателей, которых не взяли на работу : за 2021-й они выиграли 17% дел, а только за первые шесть месяцев 2022-го — 33%. Это следует из статистики Верховного суда РФ, которую проанализировали «Известия». Обычно кандидаты обращаются с исками, если организации не предоставляют письменный отказ или он был необоснованным , рассказали юристы. По словам истцов, чаще всего их кандидатуру отклоняют по причине пола и возраста . В случае незаконного отказа соискатели получают компенсацию за моральный ущерб в размере до 100 тыс. рублей, отметили эксперты.

В библиотеку через суд

Кандидаты, которым отказали в приеме на работу, в этом году выиграли вдвое больше судов у работодателей, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. Так, количество дел, рассмотренных в пользу соискателей, выросло с 17,5% за весь 2021 год до 32,6% в январе–июне 2022-го .

Эта тенденция связана с тем, что судебная практика дел по трудоустройству ужесточается, кроме того, в кризисное время многие остаются без работы , объяснили в пресс-службе сервиса HeadHunter. Так, восемь из 30 споров, которые связаны с заключением трудового договора, посвящены отказам кандидатам в найме , подчеркнули в hh.ru.

Как правило, в суд обращаются, чтобы признать отказ в приеме на работу неправомерным. В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса РФ, кандидата можно не взять только в связи с его деловыми качествами — это требования к образованию, умениям или навыкам, опыту работы, к наличию специальных знаний, включая иностранные языки , рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Все остальные поводы — пол, раса, национальность, возраст, семейное положение, место жительства, отношение к религии — не могут быть основанием для отклонения кандидатуры , добавил эксперт.

На нет суд есть Фото: Global Look Press/Iliya Koshelev

Самые распространенные причины отказов в найме осенью 2022 года — это высокие зарплатные ожидания работника (34%), недостаточность квалификации и навыков (20%) и несоответствие образа кандидата корпоративной культуре (15%) , сообщила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина. Что касается неделовых качеств, то соискатели чаще всего получают отрицательный ответ из-за возраста (6%), национальности (1%) и пола (0,5%) , следует из ответов рекрутеров в системе Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).

Справка «Известий» 1 января 2021 года Минтруд утвердил новый список из 100 профессий, в которых ограничивается применение труда женщин. Россиянкам нельзя работать в металлургии, добывающей и химической промышленности. В перечень также вошли профессии машиниста экскаватора, трубочиста, слесаря по ремонту авиадвигателей и другие. Как сообщали в Минтруде, в список вошли «опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия» специальности.

В судебных спорах истцы ссылаются на разные причины отказа в приеме на работу. Одни из самых распространенных — пол и возраст, отметила партнер юрфирмы BGP Ligitation Анна Иванова. По ее словам, в качестве доказательств соискатели используют обстоятельства пройденных собеседований, переписку с потенциальным работодателем, подписанные документы на трудоустройство (заявления, иные внутренние документы кадрового учета), локальные нормативные акты организации (если они были высланы на ознакомление соискателю или иным образом предоставлены ему), свидетельские показания.

В случае выигрыша суд назначает кандидату компенсацию морального вреда — обычно в размере 5–20 тыс. рублей . Юристы компаний BGP Litigation, SuperJob и HeadHunter привели различные примеры успешных кейсов соискателей.

На нет суд есть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Например, в Москве женщина получила 20 тыс. рублей за то, что работодатель не провел собеседование и не оценил ее соответствие вакантной должности . Реже назначают и большие суммы: так, с РЖД взыскали 100 тыс. рублей в пользу истца, которого отказались принимать на работу без объяснения причин .

В то же время суд часто обязует организации все-таки принимать на работу людей, которым они ранее отказали . К примеру, в Геленджике кандидата не взяли на должность библиотекаря, потому что он старше 35 лет, но впоследствии по решению суда работодателя обязали заключить с ним трудовой договор. Также был случай, когда женщина обжаловала отказ в трудоустройстве из-за беременности — дело упоминается в обзоре Верховного суда по искам о заключении трудового договора.

(Не)мотивированные отказы

Иски в связи с отказом в приеме на работу интересны тем, что компания становится участником спора с кандидатом — с человеком, с которым у нее еще не возникли трудовые отношения, считает Анна Иванова из BGP Litigation. Если соискателя не взяли в компанию, то он имеет право потребовать письменный мотивированный отказ , отметила она. В случае его неполучения или несогласия с содержанием документа работник может его обжаловать в суде и потребовать заключить трудовой договор, добавила эксперт.

Обычно опытные работодатели осторожно относятся к составлению письма с обратной связью кандидату : они знают, что некорректный отказ может стать причиной судебного разбирательства, отметил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Как правило, в организациях в вежливой форме выражают благодарность за уделенное время и пишут, что по результатам конкурса предпочли другого специалиста , продолжил он. Менее опытные работодатели чаще оставляют сообщения и резюме кандидатов без ответа во избежание конфликтных ситуаций, заметил эксперт.

На нет суд есть Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Alyson Polderman

Компания должна дать письменный отказ в приеме на работу в течение семи рабочих дней, подчеркнула юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. В суде соискатели могут подкреплять свою позицию разными доказательствами: скриншотами переписок, официальными письмами, добавила она.