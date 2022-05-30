Нанятость населения: сложно ли россиянам найти работу за рубежом

С февраля по май количество предложений от европейских работодателей для граждан РФ упало на 25–65%. Об этом говорит статистика, предоставленная «Известиям» рекрутинговой компанией Headhunter. В то же время ФРГ упростила выдачу рабочих виз для россиян, а Великобритания — получение Global Talent Visa. По данным на май, российские специалисты остаются востребованы в таких отраслях, как IT, наука и образование, продажи, маркетинг и PR, а также искусство и массмедиа. «Известия» собрали истории тех, кто искал работу в Европе. Как выяснилось, на собеседованиях потенциальные работодатели не интересуются мнением кандидата о происходящем в мире, однако многие всё-таки сталкиваются с проблемами при оформлении необходимых документов. Есть среди российских специалистов и те, кто отказывается уезжать, объясняя это языковым барьером и практически равным уровнем зарплат.

Несмотря на санкции

На фоне последних событий в мире россияне сталкиваются с проблемами при поиске вакансий за рубежом. Политическая обстановка и санкции против РФ меняют планы как соискателей, так и работодателей. Иногда опасения лишиться карьеры заставляют сотрудников отказаться от российского гражданства. Так, по данным портала Euractiv, в Чехии более 150 россиян, стоящих во главе местных компаний, были вынуждены поменять паспорт. 63% из них стали гражданами Чехии, остальные — Великобритании, Кипра, Азербайджана и Румынии.

Поскольку экономические связи России с Западом оказались в замороженном состоянии, многие компании уходят из РФ и не нанимают сотрудников с российским гражданством. По данным Headhunter (HH), количество предложений от европейских стран к настоящему моменту существенно сократилось. Так, с февраля по май количество объявлений на портале HH от работодателей из Германии снизилось на 24%, Франции — на 25%, Испании — на 44%, Швеции — на 80%, Финляндии — на 68% и Великобритании — на 18%. На этом же фоне число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении — на 513%.

В то же время ряд европейских стран, наоборот, упрощают условия для въезда россиян, которые всё еще хотят найти работу в Европе. Так, Германия ускорила выдачу рабочих виз гражданам РФ: по данным немецкого МИДа, после 24 февраля Берлин выдал российским специалистам уже более 600 виз. Великобритания, в свою очередь, с 10 марта упростила получение Global Talent Visa для граждан России. Ее обладатели могут как развивать собственные бизнес- или научные проекты, так и получить работу по найму без привязки к работодателю.

«Известия» поговорили с россиянами, которые получили оффер в условиях санкций и напряженной политической обстановки.

— 24 февраля мне позвонили из компании, где я сейчас работаю, и назначили собеседование, — рассказала «Известиям» Марина (Дюссельдорф). — На данный момент я получила уже три предложения. Все собеседования проходили абсолютно стандартно. Никаких вопросов, связанных с актуальной политической повесткой, не было.

По ее словам, санкции не стали преградой при оформлении необходимых документов.

— В экстренном порядке мне продлили ВНЖ за полторы недели, что нетипично для местной миграционной службы. Моя национальность их никак не смутила. Мужу в посольстве ФРГ в РФ выдали рабочую визу за пять рабочих дней, — добавила собеседница «Известий».

Еще одна пара из России поделилась с «Известиями» историей переезда в Германию из-за закрытия европейской компании, в которой ранее работал супруг.

— Муж нашел вакансию в немецком филиале крупного французского банка. Его взяли даже без потери должности. Мы долго ждали визита в посольство, но в итоге оба получили визы. Причем мне тоже выдали рабочую, — рассказала «Известиям» Мария.

Отказ в мягкой форме

По данным Headhunter на май, российские специалисты остаются востребованными в таких отраслях, как IT (доля таких вакансий составляет 39%), наука и образование (23%), продажи (21%), маркетинг и PR (11%), а также искусство и массмедиа (5%).

К настоящему времени некоторые страны ЕС перестали выдавать визы или ВНЖ россиянам. Например, Литва, Эстония и Латвия выдают теперь только гуманитарные визы.

— Год назад мы с мужем переехали в Таллин. У обоих есть ВНЖ. В середине февраля я начала искать работу в европейских компаниях, проходила собеседования у испанского и литовского работодателей на должность аналитика данных. Однако обе компании в мягкой форме отказали мне, аргументировав это тем, что они опасаются нанимать россиян из-за возможных проблем с документами, — рассказала «Известиям» Наталья Капитонова (попросила изменить имя).

После этого Наталья решила устроиться в эстонскую компанию, где работает ее муж.

— В ходе всех этапов собеседования никто не поднимал тему моей национальности. Нанимателей интересовали только мои навыки и опыт. 1 апреля я подписала контракт, — говорит собеседница «Известий».

По словам Натальи, после начала военной операции на Украине получить работу в Таллине пытались ее друзья, но их собеседования поставили на паузу из-за невозможности оформить необходимые для переезда документы.

Некоторые страны сейчас даже пытаются переманить к себе российских специалистов. Bloomberg в конце апреля узнал о планах США упростить въезд для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Агентство подало эту новость под заголовком «Байден пытается лишить Путина его ведущих ученых с помощью визовой приманки». В Госдепе и организациях, специализирующихся на трудоустройстве граждан из других стран в США, не предоставили комментариев на запросы редакции.

Готовыми к переезду, однако, оказываются не все. Бэкенд-разработчик Артем в беседе с «Известиями» отметил, что средняя заработная плата IT-специалистов в России почти такая же, как в Европе.

— Зато там придется столкнуться с языковым барьером и прочими психологическими трудностями, — добавил собеседник.

Стоит отметить, что 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большая часть (85%) специалистов IT-отрасли, ранее уехавших из России, вернулись.