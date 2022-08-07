Плюшек не надо: россияне расхотели работать в зарубежных компаниях

Массовый исход иностранных компаний из России нашел свое отражение на рынке труда. Россияне, как оказалось, резко охладели к работе в западных компаниях и предпочитают российских работодателей. Позиции «своих» в нынешней обстановке видятся им более устойчивыми — в отличие от зарубежных. О том, как изменились предпочтения соискателей, рекрутеры и работодатели рассказали «Известиям».

Стали бояться

Более трети россиян (41,6%) не хотят рисковать и предпочитают работать на отечественных работодателей. В нынешней экономической ситуации их позиции видятся опрошенным более устойчивыми по сравнению с зарубежными. Такая тенденция обозначилась в исследовании Robocash Group.

Плюшек не надо Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Около 28,5% опрошенных до 35 лет сообщили, что испугались бы работать в иностранной компании, а среди людей старше 35 лет таковых еще больше — 35,5%. Работу на зарубежные компании сочли рискованной 40,1% женщин и 28,4% мужчин. При этом около 8,3% опрошенных назвали работу на иностранцев более перспективной, а зарплату более высокой. А примерно столько же сообщили, что вообще не доверяют зарубежным работодателям и против такого трудоустройства.

Запрос на стабильность

Как отмечают эксперты в сфере управления персоналом, приток зарубежных компаний принес в свое время множество новых подходов как к работе с персоналом, так и к выстраиванию бизнес-процессов. Российские компании в условиях возросшей конкуренции за таланты получили стимул в развитии. Cоискателей привлекала корпоративная культура иностранцев, различные виды мотивации, белые зарплаты и понятные карьерные треки. Но сейчас отношение к ним настороженное.

— В связи с уходом международных компаний с российского рынка соискатели сместили фокус своего внимания на российских работодателей. Это связано с тем, что главный запрос во время турбулентности на рынке — это запрос на стабильность. Удовлетворить этот запрос в полной мере сегодня российские представительства международных компаний не могут, так как решения принимаются в головных офисах за границей, — указывает Дмитрий Дударев, HR-директор КРОС.

Плюшек не надо Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тенденция к снижению количества вакансий и планомерные сокращения персонала в ряде иностранных производств намечалась еще с конца прошлого года, а сейчас усиливается. Но и российским работодателям многие не доверяют.

— Например, представление о том, что во всех российских компаниях исключительно «серые» зарплаты, что работодатели всегда пытаются «сэкономить» на своих сотрудниках, урезают им зарплаты и бонусы. Действительно, остаются те, кто продолжает работать в «серых» схемах, но это сейчас уже единичные случаи, — отмечает директор по персоналу и организационному развитию Profit Group Анастасия Огор.

По ее словам, реалии российского бизнеса начали меняться. Отечественные работодатели спокойно конкурируют с иностранными, а в некоторых случаях превосходят их по уровню зарплат, качеству соцпакета, насыщенности корпоративной культуры и другим аспектам.

Опасаются сокращения

Спад интереса к работе на зарубежных работодателей фиксируют в Salary Index, платформе для мониторинга зарплат линейного персонала в России. Причина та же — отсутствие определенности в отношении будущего.

— Многие иностранные компании пока не дали сотрудникам четкого ответа на вопрос о дальнейшем развитии своего бизнеса в России. Работники таких компаний по-прежнему задаются вопросами: останется ли компания в России и если нет, то грозят ли им сокращения? Стабильность сейчас могут дать или российские работодатели, или те зарубежные предприятия, которые уже полностью определились со своим дальнейшим вектором развития и уверены в своей стратегии в России, а таких немного , — указывает операционный директор проекта Екатерина Ивашкевич.

— Соискатели, которые работают в пока еще не ушедших с рынка западных компаниях, опасаются сокращения, отправки «в отпуск за свой счет» и отсутствия информации от руководства по вопросу будущего компании на российском рынке , — добавляет директор по маркетингу и развитию бизнеса юридической компании Emet Алексей Шошин.

Меняют локацию

Как отмечают игроки российского IT-рынка, количество вакансий от американских и европейских ИТ-компаний также существенно снизилось.

— Раньше они с удовольствием нанимали наших ребят на работу удаленно. Сегодня это невозможно, ведь есть проблемы с софтом. Разработчикам недоступно программное обеспечение, введенное под санкции, а значит, единственный способ их трудоустроить — релоцировать, — отмечает руководитель отдела по работе с персоналом в Simtech Development Айрат Нуртдинов.

Тренд релокации в IT-секторе начал набирать обороты весной. Тогда многие компании перевели своих российских сотрудников в иностранные юрисдикции. Специалисты стали уезжать в другие страны — и по предложению работодателя, и по собственному желанию. Однако сейчас тенденция пошла на спад: многие возвращаются.

Плюшек не надо Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Одно из новых веяний: высокоэкспертные разработчики, живущие за границей на протяжении многих лет, ищут удаленную работу в России. Недавно один кандидат из США (с российскими корнями. — Ред.) сказал мне на собеседовании: «Я хочу делиться своей экспертизой и знаниями с соотечественниками», — рассказал Нуртдинов.

Сейчас большое число специалистов приходит в российские компании — вендоры, интеграторы, телеком, потому что так они чувствуют большую стабильность, добавляет директор по персоналу компании — разработчика ПО «МойОфис» Екатерина Дементьева.

Снижают активность

Представительства международных компаний также снижают активность на рынке труда. Вакансии открываются редко и только в части замещения освободившихся, но жизненно важных для компании позиций. Однако, как отмечает Дмитрий Дударев, HR-директор КРОС, это не говорит о том, что иностранные компании при этом снижают требования к сотрудникам «на входе».

Плюшек не надо Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Они практически не меняют подходы к подбору, скорее замораживают его, сосредоточиваясь на оптимизационных стратегиях. Эксперт в то же время подчеркивает, что российский рынок труда без иностранных работодателей не останется. Он будет трансформироваться: произойдет замещение одних компаний другими.