«Видео ужасное, но мы не можем это комментировать»

Красный Крест готов выступить нейтральным посредником для обмена военнопленными между Россией и Украиной , если стороны выразят такое желание. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини. Он отметил: комитет имеет доступ к пленным и с российской, и с украинской стороны, но он неполный , и МККК призывает обеспечить проход ко всем военнопленным, где бы они ни содержались. Роберт Мардини также сообщил, что комитету известно о видеозаписи с предполагаемым убийством российских военных, однако организация не проводит своего расследования . Главная озабоченность МККК — предстоящая зима, которая может «убить людей и в Киеве, и в Донецке».

«В Донецке большая проблема — это мины»

— Работает ли Международный комитет Красного Креста в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях после их перехода в состав России по итогам референдумов?

— Как вы знаете, МККК работает там, где люди, затронутые вооруженным конфликтом, нуждаются в этом. И именно поэтому мы — нейтральная, беспристрастная гуманитарная организация, которая никогда не занимает чью-либо сторону . Это позволяет нам быть рядом с нуждающимися людьми, независимо от того, на какой стороне линии фронта они находятся.

И на самом деле мы никогда не уезжали из Луганска и Донецка. Да, мы работаем там с 2014-го . И за последние годы мы своими глазами увидели, какое влияние вооруженный конфликт оказал на наиболее уязвимые слои населения. Отчеты, которые мы получаем сегодня от наших команд, говорят нам о людях, изо всех сил пытающихся получить доступ к еде, воде, теплу, медицинскому обслуживанию. Многие семьи потеряли близких, либо эти люди были серьезно ранены.

В Донецке большая проблема — это мины . Это создает опасность для мирных жителей. Водоснабжение — еще одна серьезная проблема . Мы также помогаем с продуктовыми наборами. Так что да, мы можем работать на этих территориях.

Видео ужасное Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Были ли какие-то изменения в работе МККК после референдумов, которые Россия провела в этих регионах?

— Всегда сложно работать в любой области, где происходит активный конфликт. И это, к сожалению, особо не изменилось. Это реальность наших команд. Мы можем работать, но рабочая среда всё еще очень тяжелая.

МККК не имеет полного доступа во все районы , контролируемые сегодня Россией, к сожалению. Конечно, у нас есть стремление иметь полный доступ , потому что мы знаем, что потребности людей на этих территориях растут с каждым днем. Мы знаем условия. Мы знаем, что ситуация с электричеством, электросетями, водоснабжением и системами отопления подорвана продолжающимся международным вооруженным конфликтом. Так что, конечно, это огромный вызов для нас, чтобы получить доступ и быть в состоянии помочь людям, где бы они ни находились . И это то, над чем постоянно работают наши команды.

Видео ужасное Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Как в целом вы оцениваете ситуацию на Украине и в областях, которые находятся под контролем России, с точки зрения предстоящей зимней погоды?

— К сожалению, мы наблюдаем рост гуманитарных потребностей, особенно когда температура падает с каждым днем. Уже много лет мы видим, какими суровыми могут быть зимы, особенно если вооруженный конфликт отключает электричество и газ . Так что большой приоритет для наших команд сегодня в Луганске, Донецке и, кстати, в Киеве, Одессе и других местах — действительно помочь семьям пережить зиму. На сегодняшний день мы помогли более чем 1 млн человек с отоплением, и мы помогаем другим семьям ремонтировать свои дома.

«Нам удалось посетить сотни задержанных по обе стороны конфликта»

— ГРУ Украины заявляет, что МККК и украинский Красный Крест до сих пор не получили доступа к военнопленным, которые содержатся в России. Вы можете подтвердить эту информацию?

— Спасибо за этот важный вопрос. И позвольте мне прежде всего признать страдания семей, которые не знают о судьбе своих близких, военнопленных, к которым у нас пока нет доступа. Просто чтоб вы знали: каждый день наши команды получают звонки и письма от семей, отчаянно нуждающихся в новостях . Эти семьи встревожены или расстроены. Опасения по поводу наихудшего развития событий в судьбе своих близких и их тревога, страх и нетерпение вполне оправданы. С февраля мы предоставили семьям более 3,5 тыс. обновлений новостей об их близких , что в определенной степени приносит людям некоторое облегчение.

Но ключевой вопрос здесь действительно заключается в том, что МККК должен иметь возможность посещать всех военнопленных со всех сторон этого международного вооруженного конфликта. Это четкое обязательство по третьей Женевской конвенции. Нам удалось посетить сотни задержанных по обе стороны конфликта. Но мы знаем, что есть еще тысячи военнопленных, которых нам нужно посетить .

Мы продолжаем прилагать усилия в переговорах с обеими сторонами, чтобы иметь возможность посещать всех военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями и предоставлять семьям четкие ответы об их местонахождении.

Видео ужасное Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Как бы вы оценили условия содержания военнопленных как на украинской, так и на российской стороне? Соответствуют ли они Женевской конвенции?

— Важно, чтобы мы делали это с обеих сторон конфликта. Мы не можем публично комментировать условия содержания под стражей, потому что наша цель — иметь возможность высказать любые замечания, которые мы наблюдаем, руководству этих мест содержания и рекомендовать им, как эти условия можно улучшить.

Поэтому это неотъемлемая часть нашего двустороннего и доверительного диалога с властями. Но я могу заверить вас, что мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных, где бы они ни находились, — это обязанность сторон в конфликте. Семьи должны знать о судьбе своих близких.

«Мы не проводим расследования»

— Известно ли МККК о видеозаписи предполагаемого убийства российских солдат ВСУ? New York Times подтвердила версию, что эти солдаты были убиты. У вас есть информация о том, что произошло?

— Да, мы знаем об этом видео. И, конечно же, видео ужасное, но мы не можем это комментировать и делать какие-либо выводы — всё это мы обсуждаем конфиденциально . Нас там явно не было, потому у нас нет никакой другой информации помимо той, что доступна сегодня публично.

Но позвольте мне поделиться тем, что международное гуманитарное право предусматривает в таком контексте. Так, в соответствии со статьей 41 первого дополнительного протокола к Женевской конвенции, которая применяется в случае международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также согласно обычному международному гуманитарному праву — лицо, которое признано или которое в сложившихся обстоятельствах должно быть признано военным, более не принимает участия в боевых действиях, не может быть объектом нападения. Это лицо считается выбывшим из боя, если он или она находится во власти противной стороны, он или она ясно выражает намерение сдаться, он или она потеряли сознание или иным образом недееспособны из-за ран или болезни и, следовательно, не в состоянии защитить себя. При условии, что в любом из этих случаев он или она, конечно, воздерживается от каких-либо враждебных действий и не пытается бежать. Это правила.

У МККК, подчеркну, нет никакой информации, кроме той, которая доступна публично, но мы, конечно же, сообщим о любой обеспокоенности заинтересованной стороне в конфликте.

Видео ужасное Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Но можно ли сказать, что МККК собирается изучить это видео, чтобы понять, что за ним стоит?

— Мне нужно внести уточнение. МККК не является следственной организацией, мы не проводим расследования . Я говорю это, потому что были сообщения об этом и ожидания. МККК лишь следит за тем, как стороны в конфликте ведут боевые действия, с целью донести обеспокоенность и увидеть изменение поведения в наилучших интересах лиц, затронутых вооруженным конфликтом, или любых комбатантов, более не принимающих участия в боевых действиях.

Мы не делимся в открытом доступе выводами о том, что мы видим, что мы наблюдаем и что мы устанавливаем, именно для того, чтобы избежать политизации этого той или иной стороной. И именно поэтому это важное уточнение. А основной канал — это двусторонний конфиденциальный канал со всеми сторонами конфликта.

«Мы готовы выступить нейтральным посредником»

— Уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что представителям МККК будет предоставлена ​​информация о «пытках со стороны Украины военнослужащих ЛНР». Есть ли у вас информация об упомянутых пытках?

— Еще раз скажу, что все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения однозначно запрещены как международным гуманитарным правом , так и международным правом в области прав человека. И они не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Они незаконны, они неэтичны, и их следует запретить на всей планете .

И, опять же, как мы работаем: очень важно, что мы можем посещать заключенных, потому что именно там мы можем засвидетельствовать условия обращения. И выразить нашу обеспокоенность по поводу кардинального изменения обращения с заключенными. Но, опять же, всё, что мы наблюдаем во время визитов, — часть того, чем мы не можем делиться с общественностью.

Видео ужасное Встреча освобожденных пленных с родственниками в ДНР, 1 ноября 2022 года Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA

— Принимает ли участие МККК в обменах пленными между РФ и Украиной?

— Мы не играли в этом никакой роли. Но мы, конечно, готовы выступить нейтральным посредником, если стороны пожелают такую поддержку . Но в то же время пункт, на котором я буду продолжать настаивать как представитель МККК, — нам важно иметь доступ ко всем военнопленным, где бы они ни содержались. Это обязанность [конфликтующих сторон].

При любом обмене пленными также очень важно, чтобы национальные информационные бюро, созданные Россией и Украиной, могли передавать эту информацию в Центральное агентство по розыску МККК, чтобы близкие были своевременно проинформированы.

«Холод может убить людей и в Киеве, и в Донецке»

— И если говорить, опять же, в более общих чертах, можно ли сказать, что конфликт между Украиной и Россией — на сегодняшний день это самый тяжелый гуманитарный кризис в мире?

— Знаете, всегда очень сложно сравнивать конфликты в разных странах мира. Страдания, к сожалению, широко распространены , когда мы видим ситуации на Африканском Роге, в регионе Сахеля, в Афганистане — их очень трудно сравнивать. Наши коллеги по всему миру видят много человеческих страданий.

Конечно, то, что происходит в этом международном вооруженном конфликте между Россией и Украиной, ужасно. Сейчас, вступая в зиму, мы крайне обеспокоены тем, что холод может убить людей и в Киеве, и в Донецке, и в других местах. Мы знаем, насколько суровой может быть зима , особенно когда людям не хватает самых основных благ, таких как электричество, вода, подключение к интернету. Мы знаем, как важно восстановить связь между семьями.

Я действительно очень обеспокоен положением людей, особенно наиболее уязвимых, которым предстоит пройти через экстремальные условия. Многие из них не только не имеют отопления — их дома разрушены во время конфликта. Как можно обогреть дом, когда стены взорваны, если у вас в крыше пробоины? Это действительно невыполнимая миссия.

Видео ужасное Фото: РИА Новости

Из-за всей этой ужасной реальности на Украине стало сильно больше людей, которые находятся в движении и перемещены. МККК неустанно работает над проектами по восстановлению электро- и водоснабжения с 2014 года в Луганске и Донецке и за последние восемь месяцев действительно расширил свою деятельность для людей, пострадавших от конфликта, включая поддержку 27 систем водоснабжения в крупных городах, таких как Киев.