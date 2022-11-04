Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Из украинского плена возвращены 107 российских военнослужащих. Обмен состоялся на такое же количество пленных из ВСУ. Освобожденных бойцов союзных сил доставят в Москву для лечения и реабилитации, сообщили 3 ноября в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что вести переговоры с Киевом очень сложно и любой такой обмен — большой успех. В этот день Вооруженные силы РФ продолжили вести оборонительные бои на основных стратегических направлениях и отбили все атаки противника.
Максимальные усилия
С подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — отметили в ведомстве.
Всем им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в Минобороны.
Вызволение из плена военнослужащих — это очень важная, сложная и кропотливая работа, сказала «Известиям» завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирина Ветренко.
— Вести переговоры с украинской стороной очень сложно, — объяснила она. — Их договороспособность всем известна, и мы даже не можем представить многочисленных нюансов этого процесса. Всех наших ребят надо освобождать, и очень хорошо, что это происходит. Мы бережем своих людей и не ведем себя как захватчики. Но мы все видели, как украинская сторона относится к нашим военнослужащим, попавшим в плен. Они опускаются до совершения зверств, иначе это не назовешь. Поэтому нам надо приложить максимальные усилия по освобождению наших ребят.
По словам эксперта, оказываемая освобожденным медицинская и психологическая помощь очень важна.
— Люди в плену получают сильнейшую психологическую военную травму, — отметила она. — Их надо адаптировать социально, психологически освободить от травмы и обеспечить полную социальную инклюзию. Так или иначе эта проблема коснется не только наших солдат, которые, я уверена, вернутся с победой, но и людей, проживавших в районах боевых действий. Уже сейчас надо готовить пул психологов-травматологов, которые могли бы адаптировать большое количество людей к мирной жизни.
Две роты наемников
Вооруженные силы России 3 ноября продолжили вести оборонительные бои.
— На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены, — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За сутки уничтожено более 130 боевиков и военнослужащих, три танка, две боевые бронемашины и два бронеавтомобиля «Хамви».
На краснолиманском направлении ВФУ безуспешно пытались наступать тремя усиленными батальонами. Противник был отброшен на исходные позиции. Также нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВФУ. Потери составили более 200 убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей, рассказали в Минобороны.
На южнодонецком направлении ВФУ пытались перейти в контратаку. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 80 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На николаево-криворожском направлении российские войска отразили пять атак мотопехотных рот ВФУ. Противник был отброшен на исходные позиции. Потери составили более 80 убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.
За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады теробороны ВФУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 158 районов сосредоточения войск.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Град», также уничтожены артиллерийская батарея, склад боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Костырки Херсонской области.
Войска ПВО за сутки сбили восемь БПЛА, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах Антоновки, Новой Каховки Херсонской области и Грузско-Ломовки и Свободного в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
Артиллеристы в бою
В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Когда колонна сержанта Вадима Змитревича везла боеприпасы на передовые позиции, ее обстреляли украинские националисты. Вадим смог вывести из-под сильного минометного обстрела личный состав и технику.
— Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта Вадима Змитревича российские подразделения своевременно получили боеприпасы и продолжили наступление, — отметили в военном ведомстве.
Реактивная артиллерийская батарея капитана Василия Тодера обороняла один из населенных пунктов. Боевики для атаки выдвинулись на промежуточный рубеж. В это время Василий нанес огневой удар по боевым порядкам противника. В результате было уничтожено до 25 человек личного состава противника и две самоходные артиллерийские установки.
При смене позиции реактивный артиллерийский дивизион Василия попал под обстрел, но капитан умело вывел военную технику и личный состав из-под огня.
Грамотные действия Василия Тодера и его подчиненных позволили выполнить важную боевую задачу, сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров.
Сдерживая наступление украинских националистов, капитан Тимур Темирбеков на протяжении нескольких дней под непрерывным огнем противника руководил артиллерийским подразделением. Благодаря грамотным действиям Тимура и профессионализму его подчиненных было уничтожено два артиллерийских взвода гаубиц «Акация», две гаубицы иностранного производства и три минометные секции. Потери боевиков составили до 50 человек. В результате атака противника захлебнулась, что позволило перейти в контрнаступление нашим войскам.