Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих

Из украинского плена возвращены 107 российских военнослужащих. Обмен состоялся на такое же количество пленных из ВСУ. Освобожденных бойцов союзных сил доставят в Москву для лечения и реабилитации, сообщили 3 ноября в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что вести переговоры с Киевом очень сложно и любой такой обмен — большой успех. В этот день Вооруженные силы РФ продолжили вести оборонительные бои на основных стратегических направлениях и отбили все атаки противника.

Максимальные усилия

С подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров возвращены 107 российских военнослужащих , которым в плену грозила смертельная опасность.

— Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России , — отметили в ведомстве.

Всем им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в Минобороны.

Вызволение из плена военнослужащих — это очень важная, сложная и кропотливая работа, сказала «Известиям» завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирина Ветренко.

Обмен по пунктам Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Вести переговоры с украинской стороной очень сложно, — объяснила она. — Их договороспособность всем известна, и мы даже не можем представить многочисленных нюансов этого процесса. Всех наших ребят надо освобождать, и очень хорошо, что это происходит. Мы бережем своих людей и не ведем себя как захватчики. Но мы все видели, как украинская сторона относится к нашим военнослужащим, попавшим в плен. Они опускаются до совершения зверств, иначе это не назовешь. Поэтому нам надо приложить максимальные усилия по освобождению наших ребят.

По словам эксперта, оказываемая освобожденным медицинская и психологическая помощь очень важна.

— Люди в плену получают сильнейшую психологическую военную травму, — отметила она. — Их надо адаптировать социально, психологически освободить от травмы и обеспечить полную социальную инклюзию. Так или иначе эта проблема коснется не только наших солдат, которые, я уверена, вернутся с победой, но и людей, проживавших в районах боевых действий. Уже сейчас надо готовить пул психологов-травматологов , которые могли бы адаптировать большое количество людей к мирной жизни.

Две роты наемников

Вооруженные силы России 3 ноября продолжили вести оборонительные бои.

— На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены , — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обмен по пунктам Фото: Министерство обороны РФ

За сутки уничтожено более 130 боевиков и военнослужащих , три танка, две боевые бронемашины и два бронеавтомобиля «Хамви».

На краснолиманском направлении ВФУ безуспешно пытались наступать тремя усиленными батальонами. Противник был отброшен на исходные позиции. Также нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВФУ. Потери составили более 200 убитыми , свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей, рассказали в Минобороны.

На южнодонецком направлении ВФУ пытались перейти в контратаку. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено около 80 военнослужащих , три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На николаево-криворожском направлении российские войска отразили пять атак мотопехотных рот ВФУ. Противник был отброшен на исходные позиции. Потери составили более 80 убитыми и ранеными , шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады теробороны ВФУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 158 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Град», также уничтожены артиллерийская батарея, склад боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Костырки Херсонской области.

Обмен по пунктам Фото: Министерство обороны РФ

Войска ПВО за сутки сбили восемь БПЛА, а также 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах Антоновки, Новой Каховки Херсонской области и Грузско-Ломовки и Свободного в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6986 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Артиллеристы в бою

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Когда колонна сержанта Вадима Змитревича везла боеприпасы на передовые позиции, ее обстреляли украинские националисты. Вадим смог вывести из-под сильного минометного обстрела личный состав и технику.

— Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта Вадима Змитревича российские подразделения своевременно получили боеприпасы и продолжили наступление, — отметили в военном ведомстве.

Обмен по пунктам Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Реактивная артиллерийская батарея капитана Василия Тодера обороняла один из населенных пунктов. Боевики для атаки выдвинулись на промежуточный рубеж. В это время Василий нанес огневой удар по боевым порядкам противника. В результате было уничтожено до 25 человек личного состава противника и две самоходные артиллерийские установки.

При смене позиции реактивный артиллерийский дивизион Василия попал под обстрел, но капитан умело вывел военную технику и личный состав из-под огня.

Грамотные действия Василия Тодера и его подчиненных позволили выполнить важную боевую задачу, сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров.