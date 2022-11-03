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Найти и накормить: в армии появятся гуманитарные воинские части

Новые формирования будут оснащены автотехникой, ремонтными мастерскими и запасами провизии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России появятся гуманитарные войска. Специализированные части и подразделения будут созданы для помощи гражданскому населению в охваченных военными конфликтами регионах. Они будут оснащены транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды и одежды. По словам экспертов, решение о формировании таких частей принято в том числе и по итогам анализа опыта, полученного в ходе военной операции на Украине.

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Форменное разнообразие

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций. Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений.

По словам источников, предполагается, что гумвойска не будут выполнять боевых задач — они должны доставлять помощь местным жителям. Речь идет обо всем, чего зачастую бывают лишены люди в охваченных конфликтами районах: провизия, вода, теплые вещи и многое другое. В составе частей гуманитарных войск будут созданы запасы продуктов, горючего, материального имущества. В их парке будет автомобильный транспорт, ремонтные средства. Предполагается, что «гуманитарии» будут мобильными. Поэтому они смогут действовать в разных регионах земного шара.

Найти и накормить
помощь

Раздача продовольственной помощи в Сирии

Фото: ТАСС/Сергей Новиков
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В последние годы армия России активно участвовала в гуманитарных операциях, причем задействованы были самые разные рода войск. В Сирии российские военные врачи оказывали медицинскую помощь местным жителям. Железнодорожные войска привлекались к ликвидации последствий наводнений. Войска радиационной, химической и биологической защиты проводили дезинфекцию важных объектов.

С началом военной операции на Украине на ВС РФ легла ответственность за жизни мирных граждан на освобожденных территориях. Военнослужащие распределяли гуманитарную помощь, чинили объекты инфраструктуры, обеспечивали эвакуацию населения в тыл. Однако такая деятельность не считается профильной для строевых частей, и их ресурсы ограниченны. Для более эффективной помощи людям и будут созданы гуманитарные войска.

Видимо, мы дошли до еще одного важного этапа СВО, когда необходимо думать не только о стратегии и тактике ведения боевых действий, но и о том, как налаживать жизнь на территориях, которые теперь уже стали нашими суверенными, — сказала «Известиям» завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирина Ветренко. — Создание подобного рода частей — это очень правильно. Во-первых, это внушает надежду и веру в то, что это скоро закончится и люди вернутся к нормальной жизни. Для того чтобы помочь им, и создаются такие части.

Найти и накормить
медики

Осмотр местных жителей в госпитале во время гуманитарной акции, организованной российскими военными в Сирии

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Ирина Ветренко предположила, что в их штат войдут и психологи, которым есть над чем работать, начиная от открытых и скрытых травм.

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— У обычных войск совершенно другое предназначение. Они, безусловно, отдают себе отчет, что мирным жителям надо помочь, но это не их главная задача. Наступил этап, когда надо разделить функционал, — резюмировала специалист.

Гуманитарная альтернатива

Не исключено, что в такого рода частях можно будет проходить альтернативную службу, заметил военный эксперт Алексей Леонков.

— Многие хотят помогать людям в зоне военной операции, но не хотят это делать с оружием в руках. А у кого-то есть ограничения по здоровью. Но вклад эти люди могут внести, — пояснил эксперт. — С созданием таких частей получается централизация гуманитарной и волонтерской помощи. Частная инициатива волонтеров очень важна и своевременна, но, к сожалению, часто волонтеры у нас гибнут, потому что они не военные, действуют по собственному замыслу, и это приводит к трагическим последствиям. С другой стороны, можно как раз под эти гуманитарные части легализовать волонтеров. Это повысит их статус, защитит их, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств им оказывалась помощь.

В целом же централизация расширяет возможности волонтеров. Раздать населению хлеб, развезти лекарства — всё это можно будет делать гораздо эффективнее. Возможно, такие части получат охранение и будут действовать в зонах, где, например, прошла зачистка, добавил Алексей Леонков.

Найти и накормить
ВДВ

Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время тактических учений подразделения Воздушно-десантных войск РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Несколько лет назад в Минобороны начали создавать силы быстрого реагирования. Они формируются на базе соединений Воздушно-десантных войск и морской пехоты. При необходимости эти силы могут оперативно быть переброшены в любой регион мира. Задачи, которые они могут выполнять, не ограничены военными целями. Будущие офицеры этих родов войск углубленно изучают иностранные языки, а также дисциплины, связанные с дипломатией и гуманитарными миссиями. Для этого в штатной структуре ВДВ создаются вертолетные эскадрильи, подразделения с разного рода транспортом и техникой.

В октябре «Известия» писали, что Минобороны приняло решение о формировании бригады материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск. Она будет подчиняться непосредственно командованию ВДВ. Практически вся техника соединения сможет десантироваться посадочным способом, а часть машин — и парашютным. Это необходимо для того, чтобы подразделения Воздушно-десантных войск могли длительное время действовать автономно, в отрыве от баз снабжения. До нынешнего времени войска зависели от структур материально-технического обеспечения, которые имели другую подчиненность. Новое тыловое формирование повысит боевые возможности «крылатой пехоты»: бригада МТО будет незаменима при длительных боевых операциях и развертывании за рубежом.

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