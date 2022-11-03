«Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых горячих точках»

Возвращение России к черноморской инициативе — положительная новость, поскольку сейчас не будет нарушений поставок зерна на мировые рынки . Об этом в интервью «Известиям» сказал руководитель подразделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по вопросам миграции, здравоохранения, климата и гуманитарных кризисов в Европе и Центральной Азии Андреас фон Вайссенберг. Кроме того, он предупредил об ухудшении гуманитарной ситуации на Украине в условиях суровой зимы. В преддверии Климатической конференции ООН (COP27) он также подробно рассказал о критических последствиях глобального потепления и экстремальных перепадов температур, призвав мировое сообщество активизировать усилия в этой сфере.

«Нужно научиться жить с тем ущербом, который мы уже нанесли»

— 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе стартует Конференция ООН по изменению климата. Какие темы станут основными и какие решения необходимо принять на COP27?

— Думаю, что всему мировому сообществу необходимо активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями. Глобальное потепление уже достигло 1,1°C . При этом необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения финансирования на глобальном уровне. Также стоит признать вклад местных сообществ и организаций, таких как Красный Крест. Необходимо признать, что у глобального потепления есть масштабные последствия.

— Как глобальное потепление отражается на Европе? С чем столкнулись страны за последнее время в связи с климатическими изменениями и что будет дальше?

— В прошлом году мы наблюдали последствия глобального потепления в европейском регионе, к примеру, летние потопы в Западной Европе. Также мы наблюдали скачки экстремальных температур в странах ЕС, что в итоге привело к засухе . Кроме того, мы видели, как постепенно расширяется площадь лесных пожаров. Глобальное потепление приведет к уменьшению запасов воды в регионе, особенно остро эта проблема стоит на Балканах. Кроме того, и дальше будет увеличиваться число потопов, в том числе тех, когда причиной выступают обильные дожди, а не выход рек из берегов. В целом возрастет количество экстремальных погодных явлений, при этом они будут возникать в новых географических точках .

Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых Лесной пожар в Италии Фото: TASS/Zuma

— А с чем приходится бороться странам Центральной Азии?

— Государства этого региона в нынешних реалиях всё чаще сталкиваются со случаями как экстремального повышения, так и с понижениями температуры.

— Из-за жары этим летом в Испании погибли свыше 4,6 тыс. человек. Что необходимо предпринять для того, чтобы остановить или хотя бы затормозить изменения климата?

— Даже если страны смогут достичь всех поставленных целей сейчас, значительные изменения средних температур можно ожидать лишь к концу столетия. Так что нам нужно научиться жить с тем ущербом, который мы уже нанесли планете .

Отдельно хотел бы остановиться на том, как эта проблема освещается в СМИ. О теплой погоде летом, как правило, пишут как о чем-то хорошем. Но сейчас нужно признать, что когда температура достигает отметок в 32–35°C, это переходит в разряд чрезвычайной ситуации. Мы уже видели, как за последние годы высокая температура приводила к десяткам тысяч смертей в Европе. Здесь главное — распространять информацию, доводить ее до населения, научить людей, к примеру, распознавать признаки солнечного удара.

Также этой проблемой можно заняться с точки зрения урбанистики — сделать так, чтобы в городах сохранялась более низкая температура. Это те меры, которые можно предпринять для смягчения последствий глобального потепления и адаптации к ним.

Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых Последствия экстремальной жары на северо-востоке Германии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

— Какими могут быть последствия бездействия людей в вопросе решения климатических проблем?

— Мы проводили исследования, которые как раз были посвящены этому вопросу, опубликован доклад под названием «Цена бездействия». Сейчас половина населения Земли, а это порядка 3,5 млрд человек, живет в так называемых горячих точках — это места, наиболее подверженные климатическим изменениям . Мы видим, как на этом фоне увеличиваются масштабы миграции. Также во многих районах Африки сейчас наблюдается достаточно печальная ситуация с продовольственной безопасностью, которая вызвана засухами.

Сотни миллионов людей по всему миру страдают от множества проявлений глобального потепления, ситуация крайне серьезная. Если государства не активизируют свои усилия посредством Климатической конференции ООН, не будут ставить перед собой более амбициозные цели для решения сложившейся ситуации и контролировать финансирование, чтобы оно шло именно туда, куда нужно, то это приведет к весьма печальным последствиям.

«Это глобальная проблема, которая требует глобального решения»

— В современных реалиях мировым лидерам всё тяжелее прийти к какому-либо консенсусу. Может ли решение глобальных вызовов стать объединяющим фактором для мирового сообщества?

— Я надеюсь, что будет именно так. По крайней мере, когда мы затрагиваем тему климатических изменений, мы говорим о проблемах, которые будут с нами на протяжении нескольких следующих десятилетий . Когда мы обсуждаем ситуацию с изменением климата, мы говорим о перспективах на конец этого столетия. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения и взаимодействия .

Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых Изменения климата грозят вымиранием рыбы в водоемах Европы Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Thomas Frey

— В рамках отказа от российских энергоносителей Европа на время отодвинула свой переход к «зеленой» энергии и одобрила увеличение использования угля. Повлияет ли это на климатическую обстановку в регионе?

— Да, сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис, предполагающий возвращение к использованию тех ресурсов, которые до этого мы стремились заменить на более «зеленые». Но если говорить в долгосрочной перспективе, я надеюсь, что мы будем всё больше использовать возобновляемые источники энергии . Стоит сказать, что COP27 станет еще одной возможностью подтвердить то, что мир не оставил долгосрочные глобальные цели по переходу на «зеленую» энергию. То, что происходит сейчас в Европе, — это скорее временная ситуация .

— ЕС за это десятилетие столкнулось с несколькими миграционными волнами. Как европейские страны справляются с наплывом мигрантов, особенно сейчас, когда продолжается конфликт на Украине?

— Этот вопрос находится на повестке дня в Европе уже некоторое время. Красный Крест не раз заявлял о том, что ситуацию каждого конкретного мигранта нужно рассматривать индивидуально. Но сейчас мы видим, что в политике некоторых государств ЕС этот принцип далеко не всегда присутствует.

В контексте кризиса, который сейчас разразился на территории Украины, мы, конечно, видели разную реакцию со стороны европейских властей. Некоторые затрагивают вопросы социального страхования и то, подпадают ли под них находящиеся в стране мигранты. Вместе с тем многие государства активизируют свои усилия и делают всё, чтобы помочь прибывшим. При этом миграционный кризис — проблема долгосрочная.

Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

«Если зима будет суровой, ситуация действительно может ухудшиться»

— Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 1 ноября заявил, что из-за отключения электричества на Украине может начаться гуманитарный кризис. Насколько вероятны эти прогнозы?

— Сложно комментировать подобное заявление, поскольку речь всё-таки в большей степени идет об инфраструктуре. Однако уже в начале лета мы стали готовиться к приходу холодов и прорабатывать те вызовы, которые может поставить перед нами приближение зимнего периода.

Мы видим, как в других странах экстремальное понижение температуры создает большую нагрузку на электросеть. А учитывая инфляцию и общеэкономический спад, последствия низких температур переходят в экономическую плоскость, в вопрос стоимости. Поэтому если зима будет суровой, ситуация действительно может ухудшиться, особенно для тех жителей Украины, которые сейчас находятся в местах временного размещения . В этом регионе даже обычные зимние температурные показатели достаточно низкие. В связи с этим мы активно запасаемся и распределяем помощь в форме продовольствия, одеял и других вещей, которые могут понадобиться людям по мере приближения зимы.

— Также не утихают разговоры и о Запорожской АЭС. Насколько катастрофичными будут последствия подрыва или даже просто повреждения атомной станции?

— Единственное, что я могу сказать, — это то, что негативные последствия и риски весьма реальны. Когда речь идет о таких ядерных реакторах, все прекрасно осознают потенциальную опасность . Если ЗАЭС будет повреждена, то последствия, вероятно, останутся с нами довольно долго. У нас уже есть подобный пример — авария на Чернобыльской АЭС.

Порядка 3,5 млрд человек живут в так называемых Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В последние несколько дней главной темой обсуждений стала зерновая сделка. 2 ноября Минобороны России завило о возвращении Москвы в черноморскую инициативу. Как вы оцениваете этот шаг РФ и насколько важна зерновая сделка для решения продовольственного кризиса?