Рамочное оглашение: как Москва видит возможные договоренности по ЗАЭС
Россия считает необходимым сформировать вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) защитную зону: как заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва готова работать над этим вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Ранее его глава Рафаэль Гросси подчеркнул, что соглашения по ЗАЭС реально достичь до конца 2022 года. Каким оно будет и кто станет его подписантами, пока неясно. По словам Сергея Рябкова, сначала «важнее договориться по сути, а потом уже определяться по форме».
«Защитная зона — это другое»
О том, что соглашения о зоне безопасности вокруг ЗАЭС реально достичь до конца года, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 17 октября во время своего визита в Аргентину.
«У нас был очень хороший диалог с президентом [России Владимиром] Путиным и с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно, но нужно работать дальше», — сказал он тогда.
С украинским и российским лидерами Рафаэль Гросси встретился в Киеве и Санкт-Петербурге 6 и 11 октября соответственно. Посетив Россию, он вновь приехал на Украину, где обсудил тему ЗАЭС с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. После «недели интенсивных консультаций» с обеими сторонами гендиректор МАГАТЭ сообщил, что они «подошли ближе к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС».
17 октября, отвечая на вопросы журналистов, Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что он «как можно скорее» вновь посетит РФ и встретится с Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «пока в графике президента такой встречи нет», но, учитывая, что предыдущие переговоры согласовали «весьма оперативно», «с этим проблем не будет при необходимости».
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи. 11 октября 2022 года
— Мы находимся в тесном контакте с гендиректором Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства, — заявил «Известиям» на полях международного семинара в МГИМО «Предотвращение ядерной войны в условиях кризиса контроля над вооружениями» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. — Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего.
В разговоре о том, чтобы вывести ЗАЭС за пределы боевых действий, принципиальную роль играют формулировки. Россия категорически отвергает идею демилитаризованной зоны, которую предложили Украина и западные страны и которая предполагает вывод со станции российских военных. Однако обсуждать защитную зону или зону безопасности Москва готова.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
— Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность, — пояснил «Известиям» российскую позицию Сергей Рябков. — Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен — он необходим.
По словам дипломата, Москва к такому согласованию готова. Однако говорить о том, как его оформить (будет ли это подписной документ, на каком уровне и кто его подпишет), пока преждевременно, отметил Сергей Рябков.
— Я лично думаю, что нам важнее договориться по сути, а потом уже определяться по форме, чем мы сейчас и заняты, — резюмировал он.
«Бесполезно занимать воинственную или критическую позицию»
Запорожская АЭС находится под контролем РФ с марта 2022 года. После того как на территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей прошли референдумы об их присоединении к РФ, Москва стала заявлять, что теперь станция находится в российской юрисдикции.
В начале октября СМИ сообщили, что госкорпорация «Росатом» начала интеграцию ЗАЭС в российскую энергосистему. Тогда концерн «Росэнергоатом», который управляет российскими АЭС, учредил акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Новая компания с уставным капиталом 2 млрд рублей была зарегистрирована 3 октября, свидетельствует выписка из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 5 октября Владимир Путин поручил правительству принять объекты ЗАЭС в федеральную собственность.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (четвертый справа) во время посещения Запорожской АЭС. 1 сентября 2022 года
Вопрос, кому принадлежит станция, может осложнить переговоры о ее безопасности. Речь, в частности, о том, как международные эксперты должны добираться до АЭС. Наиболее наглядная параллель — ситуация с Крымом: после его присоединения к РФ в 2014 году представители международных организаций заявили, что готовы посетить его только с украинской стороны; по этой причине ни одной официальной миссии на полуострове за эти годы не было.
Экспертам МАГАТЭ удалось приехать на ЗАЭС в начале сентября 2022 года — они сделали это с украинской стороны. Москва против такого маршрута не возражала. Однако теперь, по оценке российских властей, станция находится не просто в фактическом, но и в юридическом владении РФ. «Известия» обратились в пресс-службу МАГАТЭ с вопросами, как этот факт сказывается на переговорах по зоне безопасности и как проходит процесс ротации экспертов агентства, которые находятся на станции. В организации на вопросы не ответили — вместо этого там направили «Известия» на веб-страницу с обновлениями по ситуации на Украине.
Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
— Интересно, что после перехода ЗАЭС под фактический контроль России (и соответствующее внутрироссийское юридическое оформление) на уровне МАГАТЭ эта ситуация особо не акцентируется, хотя в соответствующих информационных релизах сохраняется формулировка Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP), — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Гендиректор МАГАТЭ действительно очень старается решить проблему с обстрелами ЗАЭС. В принципе рубеж «конец года» вполне аккуратный. Есть ощущение, что договоренности либо появятся сейчас, либо не появятся вообще.
В обстрелах станции Россия и Украина обвиняют друг друга. Для Москвы принципиально, чтобы ее обвинения поддержали международные организации — с таким требованием, в частности, на полях ООН регулярно выступает постпред России при организации Василий Небензя.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время пресс-конференции после заседания Совета управляющих МАГАТЭ в штаб-квартире организации
«Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года <...> источник обстрелов прямо не указан, — обратился он к Рафаэлю Гросси 6 сентября на заседании Совбеза ООН, на котором глава МАГАТЭ представил отчет о миссии агентства на ЗАЭС. — С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами».
Рафаэль Гросси неоднократно говорил, что мандат его организации исключительно технический. В интервью аргентинской газете La Nacion от 18 октября он пояснил, почему воздерживается от оценок и обвинений.
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«Мне необходимо, и это очень важно, поддерживать диалог с обеими [сторонами], — сказал он. — Мне бесполезно занимать воинственную или критическую позицию, я должен постоянно держать в поле зрения цель, которую мне необходимо достичь: защита [Запорожской атомной] электростанции».
По оценке Дмитрия Стефановича, одним из способов обезопасить ЗАЭС стало бы согласование общих мер по поводу допустимых боевых действий в непосредственной близости от станции.
— Вероятно, рано или поздно мы к этому придем. Однако в нынешней ситуации, к сожалению, полное и окончательное прекращение ударов по ЗАЭС может случиться после общего прекращения огня и перехода к урегулированию конфликта на территории Украины, — сказал эксперт.
Не исключено, что ситуация вокруг ЗАЭС станет дополнительным к этому стимулом, резюмировал он.