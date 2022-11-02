Снова в сделке: почему РФ вернулась в соглашение об экспорте зерна

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, заявил 2 ноября президент России Владимир Путин. По его словам, это произойдет, если будут нарушены гарантии , которые предоставили страны-участницы договора. В этот день глава государства распорядился возобновить полноценное участие РФ в реализации «Черноморской инициативы». Ключевым посредником в переговорах по вопросу вывоза продовольствия с Украины выступила Турция. Опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются, что киевские власти будут строго следовать своим гарантиям. Не ясна остаётся и дальнейшая судьба договора. Его срок истекает 19 ноября этого года и возможность продления пока обсуждается.

Гарантийный вопрос

О том, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в том случае, если гарантии будут нарушены, Владимир Путин заявил во время выступления на оперативном совещании Совбеза. Глава государства отметил, что уже отдал указание Минобороны возобновить полноценное участие РФ в соглашении о безопасных международных морских коридорах для вывоза украинского зерна.

До этого военное ведомство распространило заявление с письменным посланием украинской стороны. В нем Киев гарантирует, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ».

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки 29 сентября семи морских и девяти воздушных украинских беспилотных аппаратов со взрывчаткой на порт Севастополя. Всех их уничтожил огонь кораблей и авиации. При этом незначительные повреждения получили морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Атакованные корабли использовались для обеспечения безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

«У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», — подтвердил 2 ноября замглавы МИДа Андрей Руденко.

— Украина может давать любые гарантии. Но нет уверенности, что они не пойдут по пути их обхода, мягко выражаясь, — сказал «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Я бы не стал надеяться на их гарантии. То, что они недоговороспособны, было видно с самого начала — как обещали, так и забрали свое слово. В целом польза от этой сделки неочевидна, ни политическая, ни экономическая. Если Украина экспортирует 3% мирового зерна, что за проблема такая? На рынок это никак не влияет. Тем более, что мы готовы поставить 500 тыс. т бесплатно. Угроза безопасности не снимается. Необходимо внимательно, детально отслеживать каждый корабль, чтобы проводить досмотр. Я бы ни в коем случае не доверял украинским политикам.

Укрепление турецкого посредника

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу после атаки на Черноморский флот провели два телефонных разговора, в которых российский министр заявил: Москва требует от Киева гарантии, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор для боевых действий против России. Об этом же заявил Владимир Путин 1 ноября во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Благодаря усилиям Турции и ООН этого удалось добиться, и уже 2 ноября российский лидер подтвердил в телефонной беседе с президентом Индонезии Джоко Видодо, что РФ возобновляет реализацию зерновой сделки.

Ее реанимация — это положительное развитие ситуации, которое еще раз доказало роль Анкары как ведущего посредника между Москвой и Киевом, заявил «Известиям» депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Озтюрк Йылмаз. По его словам, сразу после сообщения Москвы о выходе из сделки 29 октября Турция предприняла большие дипломатические усилия.

— Думаю, что восстановление сделки сейчас — беспроигрышный вариант для всех сторон. Ожидания международного сообщества заключаются в том, что все участники соберутся вместе, чтобы открыть путь уже подписанному соглашению. Я думаю, что это позитивное и конструктивное развитие, и мы все должны поддержать транзит этого зерна с помощью России, — добавил он.

По словам Йылмаза, стремление Москвы получить гарантии безопасности понятны. «Обе стороны заинтересованы в сделке, потому что им это выгодно», уточнил депутат. Потому, добавил он, сделка и была восстановлена.

— В сложившейся ситуации Россия должна была обратить внимание мировой общественности на недопустимость атаки на корабли, обеспечивающие безопасность зернового коридора, но полный выход из зерновой сделки был бы стратегически не правильным , — сказала «Известиям» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По ее словам, РФ, претендуя на роль одного из значимых центров мироустройства, берет на себя обязательство помочь беднейшим странам в снижении социальных проблем. Именно поэтому Москве важно было сохранить свое участие в зерновой сделке. На этом фоне решение России после получения гарантийного письма от руководства Украины позволит с одной стороны обеспечить контроль зернового коридора, с другой — снизить репутационные риски шантажа возобновления сделки без РФ, резюмировала специалист.

Продление под вопросом

Несмотря на возвращение РФ к сделке, само соглашение, согласно июльским договоренностям, истекает 19 ноября. Стороны вели переговоры о его пролонгации, но главная претензия РФ по-прежнему остается без ответа: пока так и не снятиы ограничения с вывоза российской агропродукции и «Россельхозбанка» — главного оператора сделок в агросфере . На это обратил внимание и Владимир Путин в беседе с турецким коллегой 1 ноября.

В пресс-службе ООН не ответили на запрос «Известий» о том, будет ли генсек организации Антониу Гутерриш добиваться снятия рестрикций с российского экспорта продовольствия.

Подписание зерновой сделки состоялось 22 июля во Дворце Долмабахче. Соглашение, которое предусматривало создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов (Одессы, Черноморска и Южного) Москва и Киев заключили отдельно: каждая сторона подписали документ с Турцией и ООН. Срок действия соглашения составлял 120 дней, но при этом допускалась возможность ее продления. Кроме того, РФ и ООН заключили в Стамбуле меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок действия этих договоренностей — три года.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), снижение цен на основные продукты питания в результате сделки прямо или косвенно спасло около 100 млн человек от крайней нищеты. Владимир Путин, выступая 27 октября на Валдайском форуме, заявил, что «процесс вывоза зерна с территории Украины был организован под предлогом обеспечить интересы беднейших стран», однако около 34% зерна попадает в Турцию, 35% — в ЕС.

Реакция рынка

На зерновом рынке новость о возвращении России в сделку — неожиданная, сказал «Известиям» Директор «Совэкон» Андрей Сизов. Еще накануне утверждалось, что для этого потребуется выполнить целый ряд условий, что должно было затянуть процесс по возвращению. Так что на бирже рост продолжался. Но уже 2 ноября, указал Андрей Сизов, пшеница снизилась в Чикаго на 6% и процесс может продолжиться.

При этом на российский рынок указанное решение повлияет слабо. Экспортные цены за последнее время прибавили, но это будет в значительной степени компенсировано ростом пошлины в будущем.

Источник «Известий» в одном из экспортеров и вовсе считает, что возвращение России к сделке никак не повлияет на цены: по его словам, после отказа от сделки они условно выросли, теперь аналогичным образом снизятся. Реальные покупатели зерна, в отличие от биржевых спекулянтов, готовы были подождать, чем закончится ситуация, так что настоящих сделок по нему было мало.