Защитная акция: бизнес обращается за покупкой полисов ДМС для мобилизованных

Страховые компании получают запросы от бизнеса на покупку полисов ДМС для мобилизованных сотрудников , выяснили «Известия». В основном обращения связаны с расширением действующих программ за счет организации медицинских услуг для призванных после их возвращения . Кроме того, поступали запросы по включению в полисы для них услуг телемедицины , например консультаций психологов и других врачей. Предоставление такого страхования мобилизованным дополнительно к государственному покрытию не препятствует закону, однако страховщики будут оценивать собственные риски, отметили эксперты.

Специальная военная страховка

Российские компании обращались за покупкой расширенного полиса ДМС для сотрудников, которые были мобилизованы. Такие запросы от бизнеса получали страховые брокеры, однако каких-либо работающих программ с подходящей защитой для призванных на военную службу пока на рынке нет , отметила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, сейчас финансовой защитой мобилизованных занимается только государство .

Подобные обращения также поступали в страховые компании, рассказал «Известиям» источник на рынке. В «Югории» подтвердили получение таких запросов от бизнеса. В основном они связаны с расширением действующих программ за счет включения в них рисков по предоставлению медицинских услуг для мобилизованных после их возвращения, рассказал заместитель генерального директора по продажам личных видов страхования «Югории» Андрей Копыток. Он добавил: такой продукт актуален для крупных компаний с широкой региональной сетью и большой численностью персонала . Работодатель может захотеть оформить полисы ДМС для сотрудников, которые обеспечат более комфортные условия размещения в больничных палатах при лечении и реабилитации.

Защитная акция Фото: ТАСС/Елена Афонина

Другой вариант предоставления расширенной защиты для мобилизованных — это телемедицина . Страховые компании обращались за включением таких услуг в полисы для призванных на военную службу, сообщили в телемедицинской компании «Доктис». Там добавили: организации запрашивали, например, круглосуточные консультации дежурного врача, узкопрофильных специалистов, лекарственного или медицинского советника и получение второго мнения по уже имеющемуся диагнозу . Но самая востребованная услуга по таким обращениям — это онлайн-консультация психолога для мобилизованного и помощь его семье, отметили в компании.

В сеть клиник «МК Доктор Рядом» также ранее обращалось несколько клиентов и партнеров за программами психологической поддержки мобилизованных сотрудников и членов их семей, поделился директор по продажам организации Арсен Широян.

В России действует закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» , он распространяется в том числе на мобилизованных и Росгвардию, напомнили в пресс-службе Минфина. Там добавили: объектами такого страхования являются жизнь и здоровье военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, полиции с определенными званиями и ряда других категорий. Причем они также могут обратиться по программе в течение года после окончания службы.

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В Минздраве на запрос «Известий» прислали ссылку на сайт Объясняем.рф. Там сказано: действие полиса ОМС на период прохождения военной службы приостанавливается (на основании ст. 49.1 федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»). С момента призыва на нее медобслуживание военнослужащего осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемого Минобороны .

В Минэке и Центробанке не ответили на вопрос «Известий», могут ли страховщики предоставлять дополнительную защиту для мобилизованных по программам ДМС.

Поле действия

Лечение и реабилитацию после возможных ранений и травм, полученных на военной службе, логично обеспечивать за счет государства, однако ничего не мешает повышать сервисную составляющую при оказании таких услуг по программе ДМС , добавил Андрей Копыток.

В «Абсолют Страховании» не получали запросов от компаний на создание программ ДМС для мобилизованных, отметила главный андеррайтер по личным видам страхования компании Ольга Румянцева. Однако, по ее словам, при наличии большого количества обращений разработка подобных услуг будет иметь смысл .

«Известия» обратились к представителям компаний из топ-50 с вопросом, интересен ли им такой продукт. В рамках поддержки мобилизованных и добровольцев «Ростелеком» сохраняет для них страховые полисы ДМС по действующим программам и продлевает их на следующий период.

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Оформленный на сотрудника полис добровольного медстрахования продолжит действовать, если человек будет мобилизован, однако применение такой защиты окажется ограниченным. Так, застрахованный сможет обратиться за консультацией врачей и психологов по телемедицине, если она включена в полис, однако при получении травм и ранений ему окажут помощь в рамках военной медицины, объяснил источник на страховом рынке.

Закон не препятствует заключению договора ДМС, если действует обязательная защита от государства, в том числе это актуально для мобилизованных , отметил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Дуванов. Он добавил: в описанном случае оформить полис ДМС — это единственный вариант расширить страховое покрытие, которое полагается призванным на военную службу. Страховщики будут оценивать возможные риски по таким программам, и именно от этого будет зависеть, появятся ли подобные предложения .

При этом покрытие в рамках государственных гарантий, скорее всего, в ближайшее время будет изменяться , считает заместитель директора Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. От этого будет зависеть, что следует включить в полис ДМС для реабилитации мобилизованных.