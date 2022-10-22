Сам себе инвестор: зачем нужно долевое страхование жизни

В Госдуму внесен законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ). Новый вид страхования — аналог зарубежного unit-linked и включает одновременно как страховую защиту, так и возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные клиентом паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ). В чем особенности этого продукта, какие преимущества и риски он несет, чем отличается от инвестиционного или накопительного страхования жизни и для каких целей нужен, выясняли «Известия».

Что предлагают

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании в России бизнеса долевого страхования жизни (ДСЖ). Предполагается, что он будет аналогом известных на международных страховых рынках договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей — unit-linked.

ДСЖ включает одновременно «предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости», говорится в пояснительной записке к документу.

Сам себе инвестор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ней также отмечается, что ДСЖ поможет расширить сферу деятельности страховщиков «за счет осуществления деятельности по доверительному управлению, привлечению новых клиентов и популяризации института страхования».

Потребителями финансовых услуг ДСЖ будет рассматриваться «как инструмент долгосрочного инвестирования и накопления денежных средств с одновременным получением страховой защиты», им помогут сформулированные законопроектом «правила игры».

Особенности продукта

На рынке уже есть такие продукты, как инвестиционное (ИЖС) и накопительное страхование жизни (НСЖ). Сходство ДСЖ с ними в том, что это сложный структурный продукт, сочетающий в себе страховую защиту и потенциальный инвестиционный доход.

Однако есть и принципиальное отличие: инвестиционный риск по продукту несет сам страхователь, а не страховщик, как это предусмотрено по договору ИСЖ, объясняет Олег Киселев, гендиректор СК «Ренессанс Жизнь». Если в ИСЖ страховая компания гарантирует клиенту возврат номинала вложений даже при отрицательной динамике котировок активов инвестирования и клиент может потерять только потенциальный доход, то в ДСЖ есть риск потери и части вложений.

Сам себе инвестор Фото: Getty Images/Astrakan Images

— Страхователь по ДСЖ — сам себе инвестор: он сам выбирает паи, в которые будут инвестироваться его средства, сам меняет структуру своего инвестиционного портфеля, но и финансовые риски будет нести тоже сам. В случае с ИСЖ даже при возникновении потерь от вложения средств в ценные бумаги страхователь всё равно получит сумму своих взносов: все потери от неудачного инвестирования возместит страховая компания , — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Таким образом, поясняет экономист, ИСЖ больше похоже на доверительное управление ценными бумагами: с инвестора — деньги, с управляющей компании — трейдерское мастерство. А ДСЖ — на брокерское обслуживание: страхователь приносит деньги и сам решает, на что их потратить с учетом имеющихся возможностей для инвестирования.

На кого рассчитан

ДСЖ — продукт в первую очередь для тех, у кого уже есть опыт работы на фондовом рынке: умение проанализировать рынок и оценить перспективы роста или финансовых инструментов.

— ДСЖ — это новый инструмент для частных инвесторов с определенным опытом и уровнем квалификации, готовых к самостоятельному инвестированию. В дополнение к инвестициям клиент получает страховую защиту и другие преимущества страхования жизни: налоговый вычет по программам со сроком от пяти лет, защиту средств от ареста и конфискации по решению суда, от раздела при разводе, — указывают в «Ренессанс Жизнь».

Сам себе инвестор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как подчеркивает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк», данный вид страхования подходит скорее тем, у кого есть свободные средства, оставшиеся после размещения основного капитала в более надежные инструменты. ДСЖ — долгосрочная инвестиционная стратегия. Такой срок позволяет нивелировать последствия колебаний на фондовых рынках и в результате выровнять доходность до усредненного уровня.

Что гарантирует

Таким образом, долевое страхование жизни не предусматривает защиты капитала, но и доходность по таким программам потенциально более высокая. На случай наступления непредвиденных обстоятельств, например ухода из жизни, в ДСЖ действует страховая защита. Главный минус один — в случае отрицательной динамики клиент может потерять вложенный капитал.

— Договоры долевого страхования жизни в действующей рамке предполагают, что клиент все инвестиционные риски берет на себя, в том числе возможной отрицательной рыночной переоценки. Страховщик будет гарантировать только выплату при наступлении страхового события (например, уход застрахованного из жизни), — поясняет Евгений Щекланов, управляющий директор «СберСтрахование жизни».

Сам себе инвестор Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Надо помнить, что данный вид страхования предлагают именно страховые компании, с которыми и заключается договор. Но сам полис при этом не предусматривает выплат по болезни, как может показаться на первый взгляд. Это именно инвестиционный инструмент, — подчеркивает Анатолий Вожов.

Польза для экономики

Продукт востребован для государства, так как привлекает через страховщиков долгосрочные инвестиции в экономику России. Как указывают авторы законопроекта, для экономики ДСЖ послужит источником длинных денег, будет «способствовать развитию конкуренции на страховом рынке за счет большего продуктового разнообразия оказываемых страховых услуг».

Аналитики обращают внимание на то, что длинные деньги сейчас особенно необходимы российской экономике в условиях санкций. А появление их нового внутреннего источника будет стимулировать и развитие российского рынка частных инвестиций, который переживает сейчас не лучшие времена.

Сам себе инвестор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отмечают в «СберСтраховании», в текущих условиях страховщики готовы поддерживать задачи государства и инвестировать в те направления, которые требуют финансовых вливаний, — инфраструктуру, импортозамещение, медицину и фармацевтику. Кроме того, перспективным направлением вложений становятся бумаги российских компаний, причем не только с целью смягчения геополитических рисков, но и из-за высокого потенциала доходности. Договоры долевого страхования жизни позволят сделать этот процесс абсолютно прозрачным для застрахованных.