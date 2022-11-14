Арендные каникулы: мобилизованным готовят отсрочку по лизинговым платежам

Призванным на военную службу бизнесменам собираются предоставить отсрочки по арендным (лизинговым) платежам за недвижимость и оборудование. Этот вопрос Минфин прорабатывает совместно с другими ведомствами, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. В частности, предполагается, что отсрочки распространятся на самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес. Соответствующий закон будет принят до конца 2022 года, рассказали в ведомстве. Однако в лизинговых компаниях увидели риски инициативы: оборудование будет простаивать и дешеветь.

Больше льгот

Мобилизованные предприниматели получат право на отсрочку по уплате арендных (лизинговых) платежей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Министерство ведет работу с заинтересованными ведомствами по подготовке этого законопроекта. Мера коснется самозанятых граждан и ИП, рассказали в Минфине. Кроме того, послабления распространятся на субъекты МСП и любую организацию, чей руководитель или учредитель был призван на военную службу. Законопроект планируют принять до конца года.

Справка «Известий» Лизинг — это аренда имущества. В конце срока договора его можно выкупить за небольшую плату. Но покупка — это необязательное условие. Среди самых популярных товаров, которые берут в лизинг, — автомобили, специальная техника, оборудование, недвижимость. Нельзя взять в лизинг земельные участки, природные объекты, памятники культуры и военную технику. Обратиться за оборудованием, техникой и недвижимостью в лизинг можно в специальные компании, например «Сбер Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Альфа Лизинг» и другие.

Сегодня в России нет регулирования отрасли финансовой аренды (лизинга), поэтому ни у правительства, ни у Центрального банка нет точного понимания о ее состоянии, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Это также влечет за собой отсутствие прозрачности и риск возникновения недобросовестных практик, добавили там.

Арендные каникулы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В настоящее время правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей, напомнили в Минфине.

Деловые объединения ранее обращались в различные ведомства с просьбой предоставить дополнительные льготы мобилизованным предпринимателям. «Опора России» выступила с такой инициативой на совещании в правительстве с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, рассказал президент организации Александр Калинин. По его словам, это необходимая мера, поскольку человек на фронте не может в полной мере исполнять платежные обязательства.

Корпорация МСП выступает за введение лизинговых каникул по аналогии с кредитными для призванных на службу бизнесменов, сообщил генеральный директор компании Александр Исаевич. Сейчас нет законодательных норм, которые могут обязать лизинговую организацию изменить условия договора аренды с клиентом, продолжил он. Дело в том, что основной источник финансирования таких сделок — это кредиты, которые банки дали компаниям, объяснил Александр Исаевич. В свою очередь финорганизации также не могут менять условия их погашения, подытожил гендиректор.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) как альтернативу предлагают досрочное расторжение договора лизинга. Это более эффективная мера, чем отсрочки, считает председатель подкомитета ТПП по лизингу Евгений Царев. Так, предприниматели смогут без каких-либо штрафов вернуть арендованное оборудование и в будущем без проблем взять новое, пояснил он.

Арендные каникулы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В качестве мер поддержки Минфин также перечислил ряд других правовых механизмов, доступных мобилизованным бизнесменам. В их числе — досрочный выкуп имущества, передача арендованной техники третьему лицу, переуступка прав по договору, а также возможность отсрочки по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке. Кроме того, согласно материалам Верховного суда РФ, арендатор освобождается от платежных обязательств, если он не может пользоваться имуществом по не зависящим от него обстоятельствам, напомнили в пресс-службе министерства.

Последствия (не)поддержки

Лизинговые каникулы как единственный инструмент помощи могут привести к негативным последствиям и для отрасли, и для производителей техники, считает GR-директор, член совета директоров лизинговой компании «Дельта» Анна Сторожева. Она объяснила: при таком раскладе все расходы на себя возьмет именно организация, которая сдает имущество в аренду. К тому же эта техника будет приходить в негодность, пока собственник не использует ее, добавила эксперт. По словам эксперта, через какое-то время это оборудование выйдет на вторичный рынок и сформируется большой объем дешевой техники. Это в свою очередь плохо отразится на производителях и импортерах, потому что не будет спроса на новые товары, отметила Анна Сторожева.

Основатель компаний Melke и «Пластика Окон» Владимир Петюшин, напротив, считает, что именно отсрочка по лизинговым платежам должна стать одной из первоочередных мер поддержки. Индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса в нынешней ситуации оказались, по сути, самой незащищенной категорией: почти 35% от всех зарегистрированных субъектов МСП — это организации с единственным владельцем-мужчиной призывного возраста, указал он. По его словам, если не оказать им помощь, сотни тысяч небольших предприятий просто не смогут работать или вообще прекратят свое существование.

Арендные каникулы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Допустим, мобилизован таксист-ИП, у которого заключен договор на лизинг автомобиля. Во время его отсутствия машина использоваться не будет, а значит, и прибыль не принесет, но при этом будет нужно своевременно вносить за нее платежи, — отметил Владимир Петюшин.

Кроме того, эффективными мерами могут быть снижение ежемесячной нагрузки по платежам, смещение их дат, а также возможность досрочного или полного выкупа предмета аренды без штрафов и пеней, резюмировал он.