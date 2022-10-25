Подписка на бронь: компаниям мобилизованных бизнесменов хотят отменить проверки

От контрольно-надзорных проверок могут освободить предприятия, генеральные директора или учредители которых были мобилизованы . Этот вопрос прорабатывают Минэкономразвития и Совет Федерации, рассказали там «Известиям». Деловые объединения поддерживают приостановку всех проверочных мероприятий для бизнеса , сообщили «Известиям» их руководители. Они также предлагают продлить мораторий на проверки и установить квоты на отсрочку от мобилизации для ключевых сотрудников.

Рабочие решения

Вопрос освобождения мобилизованных предпринимателей и их компаний от всех видов контрольно-надзорных проверок уже прорабатывается совместно с Советом Федерации , рассказали «Известиям» в Минэке. Детали обсудят в Совфеде в течение двух недель , сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Ранее на заседании комитета СФ по экономической политике с такой инициативой выступил сенатор Алексей Синицын. По его словам, мобилизованный не может защитить свой бизнес во время надзорных мероприятий. Поэтому нужно приостановить проведение проверок в отношении призванных на службу граждан, а в отношении организаций — отложить их до назначения ответственного лица, говорил сенатор.

Подписка на бронь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас все контрольные мероприятия противодействуют экономической устойчивости страны , считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. По ее словам, предприятия испытывают сильные потрясения: меняются поставщики, логистика, мобилизуют персонал. Поэтому разумно снижать административную нагрузку на бизнес , объяснила она.

В условиях частичной мобилизации отмена всех надзорных проверок, в том числе в рамках таможенного и налогового контроля, — это реальная помощь компаниям , которая позволит сохранить бизнес и рабочие места, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее правительство продлило до конца этого года мораторий на плановые проверки бизнеса. Под его действие попадает около 100 тыс. субъектов МСП, напомнили в корпорации. В 2023 году плановый контроль будет проводиться только на предприятиях высокого риска, следует из постановления, которое премьер Михаил Мишустин подписал 1 октября.

«Опора России» выступает за продление моратория еще минимум на два года, сообщил президент организации Александр Калинин. При этом малый и средний бизнес нужно освободить не только от плановых, но и от внеплановых проверочных мероприятий , добавил он.

В Корпорации МСП также предлагают установить квоты для работников, на которых будет распространяться отсрочка от призыва . Это крайне важно, поскольку в малых и особенно микрокомпаниях мобилизация ключевых сотрудников может поставить под удар всё производство , пояснили в организации.

Подписка на бронь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации уже утвердили в правительстве. Призванным предпринимателям будут предоставлены кредитные каникулы, отсрочка по перечислению налогов и других платежей, а также возможность перенести сроки сдачи разной отчетности . Мобилизованные сотрудники смогут оставаться собственниками бизнеса и продлевать имеющиеся у них разрешения в упрощенном порядке.

Проверки проверкам рознь

Призванные на службу предприниматели, а также компании, затронутые мобилизацией, сейчас нуждаются не только в отсутствии проверок, но и в сохранении этого моратория в ближайшие один-два года , считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Он добавил: снизить административную нагрузку помогут также электронные государственные сервисы — с их помощью госорганы получат необходимую информацию о работе предприятия, а бизнесмены будут узнавать о предстоящих обязательных выплатах.

Административное регулирование следует заменить на инспекции , отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он пояснил: инспекторы будут приходить не с целью наказать, а с целью помочь бизнесмену разобраться с ошибками и недочетами в документах.

— Проверки проверкам рознь. Я против административного давления, но какой-то контроль должен осуществляться . Поэтому плановые концептуальные проверки можно оставить, а все внеплановые отменить, — добавил эксперт.

Подписка на бронь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инициатива освободить компании призванных на военную службу предпринимателей от проверок затронет очень немногих , подчеркнул Георгий Остапкович. Всего в России должно быть мобилизовано 300 тыс. человек — это 0,5% занятого населения, и руководители призывного возраста составляют ничтожно малый процент от этого числа, посчитал он.

В качестве дополнительной поддержки следует также продлить льготные условия для финансирования малого и среднего бизнеса , отметил Роман Эткинд. Сейчас предприниматели особенно нуждаются в кредитовании по низким ставкам с возможностью рефинансирования займа или продления срока его выплаты, добавил он.