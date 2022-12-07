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Путин раскритиковал отменяющих русскую культуру на Западе

Путин указал, что Запад наносит сам себе ущерб, отменяя русскую культуру
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что отменяющие русскую культуру на Западе — наносят ущерб сами себе.

«Они просто дураки, те, кто вводит такие ограничения. Они сами себя лишают части мировой культуры. <...> те, кто это делают, явно враги нашей страны, они своими действиями сами наносят себе ущерб, и нужно ли предотвращать этот ущерб, который они сами себе наносят?», — задался вопросом президент.

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Путин назвал правильным сравнение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гонений на русскую культуру с действиями нацистов, которые сжигали книги.

«Он вспомнил о том, что только нацисты в 1930-е годы прошлого века сжигали книги классиков на площадях. И сравнил эти действия нацистов с тем, что происходит в некоторых странах в отношении русской культуры сегодня», — сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

В октябре Путин, комментируя попытки Запада «отменить» русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам.

Отмены русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

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