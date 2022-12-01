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Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры на Западе

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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В Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выразил солидарность со всеми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Российской Федерацией — со своей родной страной.

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«Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык, кто воспитывает на своем языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур», — заметил министр на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Обращаясь к соотечественникам, Лавров отметил, что русские люди, которые сейчас проживают в современной Европе, привнесли туда свою культуру и обогащали те страны, в которых они оказались.

«Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских», — добавил министр.

27 октября президент РФ Владимир Путин, комментируя попытки Запада «отменить» русскую культуру, отметил, что история расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места. Как заявил глава государства, имена тех, кто пытается ввести в забвение российских классиков, в дальнейшем никто и не вспомнит, «а Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин».

По мнению российского режиссера Никиты Михалкова, Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. Такими действиями другие страны «изуродовали» сами себя, подчеркнул он 30 июня в беседе с «Известиями».

19 августа директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев рассказал в интервью «Известиям», какие страны значатся в гастрольных графиках прославленных российских коллективов вместо Европы и США. Он указал, что «культура отмены» оставила без российского искусства Лазурное побережье. Но теперь российских артистов ждут в других странах и континентах: это и Латинская Америка, и Африка, и Азия, и страны СНГ, и Россия.

Так называемая отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Наряду с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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