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Путин заявил о невозможности отменить гениев культуры

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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История расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что сам расставит всё на свои места. Об этом 27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя попытки Запада «отменить» российскую культуру.

«Их (тех, кто пытается отменить культуру. — Ред.) никто не вспомнит, а Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин», — сказал глава государства.

При этом он отметил, что никто никогда не сможет диктовать российскому народу, какое общество ему необходимо строить. По его словам, в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между мировыми религиями и здесь не нужно ничего менять.

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

«У нас в целом ряде регионов страны люди вместе отмечают и христианские, и исламские, и буддистсикие, и иудейские праздники. А здесь (на Западе. — Ред.) нет», — подчеркнул Путин.

Так называемая отмена русской культуры как концепция появилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Наряду с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

30 июня депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что всплески русофобии в ФРГ связаны с проводимой политикой страны. Они также вызваны нагнетанием через проправительственные СМИ.

По мнению российского режиссера Никиты Михалкова, Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. Такими действиями другие страны «изуродовали» сами себя, подчеркнул он 30 июня в беседе с «Известиями».

27 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала Европу «проснуться от антироссийского морока» и увидеть всю глупость и бесполезность попыток «отменить» русскую культуру. Она также сказала, что Россия простит Европу, в случае если та откажется от своих заранее провальных попыток «отменить русскую культуру».

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