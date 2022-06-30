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Депутат бундестага обвинил СМИ во всплесках русофобии в ФРГ

Депутат бундестага Шмидт обвинил СМИ во всплесках русофобии в ФРГ
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Всплески русофобии в ФРГ связаны с проводимой политикой страны, а также нагнетанием через проправительственные СМИ. Такое мнение в четверг, 30 июня, выразил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

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«Эти всплески русофобии, конечно, связаны с проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Шмидт назвал внутриполитическим явлением дискриминацию русских немцев и русскоязычного населения в Германии.

По его словам, культурные обмены и культура в целом должны оставаться вне политики.

«Но тут уж остается пожелать здравомыслия нашим политикам, которые пытаются и в культуре, и в образовании, и в быту просто навязать свою политическую повестку. Считаю это неприемлемым», — добавил он.

21 июня Шмидта назначили уполномоченным по правам русских в Германии. Теперь к нему можно будет обратиться в случае дискриминации и нарушения прав сограждан с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи.

25 июня корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, который вернулся из России в Германию спустя 30 лет жизни в Москве, заявил, что пришел в ужас от антироссийских настроений в Берлине. В частности, его удивили нарисованные на стенах домов в модном районе Берлина Фридрихсхайн антироссийские плакаты ненависти, изображающие президента России Владимира Путина мясником.

Также журналист отметил, что среди немцев, которые возмущаются начатой спецоперацией России по защите Донбасса, большое количество тех, кто на самом деле не знает приведшую к ней историю.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого. В Европе ситуация с русофобией дошла до абсурда, когда при так называемой отмене культуры начали запрещать даже русских классиков — Чайковского, Достоевского, Пушкина и Толстого, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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