Корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, который вернулся из России в Германию спустя 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от антироссийских настроений в Берлине. Об этом он заявил в своей статье.

«Я был в ужасе. Подстрекательская пропаганда против России, на официальных рекламных поверхностях крупнейшего железнодорожного вокзала Германии? Я был ошеломлен, как после удара. Эй, ты прибыл в другую Германию!», — написал журналист.

Также он отметил большое количество мер безопасности в преддверии Дня Победы в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в столице ФРГ монумент советским воинам. Хайден уточнил, что входы в парк охраняли десятки полицейских, которые, казалось, следили за тем, чтобы выполнялись озвученные на табличках требования: ношение георгиевских ленточек, демонстрация флагов с российскими и украинскими отсылками, а также исполнение русских маршевых и военных песен запрещены.

Кроме того, продолжил автор статьи, в модном районе Берлин-Фридрихсхайн сейчас на стенах домов можно встретить нарисованные антироссийские плакаты ненависти, изображающие президента России Владимира Путина мясником.

При этом жителям Германии русского происхождения непрестанно поступают угрозы, добавил Хайден.

Также журналист отметил, что среди немцев, которые возмущаются начатой спецоперацией России по защите Донбасса, большое количество тех, кто на самом деле не знает приведшую к ней историю.

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку западные страны объявили всему русскому миру тотальную войну, и уже не скрывают этого. В Европе ситуация с русофобией дошла до абсурда, когда при так называемой отмене культуры начали запрещать даже русских классиков — Чайковского, Достоевского, Пушкина и Толстого, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 24 мая, советник посольства РФ Мария Лобанова в Хорватии отметила, что в стране встречаются единичные случаи дискриминации в отношении россиян. Она подчеркнула, что на государственном уровне также отменены крупные проекты россиян. Кроме того, 17 марта посольство России в стране открыло горячую линию для российских соотечественников, подвергающихся дискриминации на фоне спецоперации по защите жителей ДНР и ЛНР.

При этом в посольстве Германии в России указали «Известиям» на ошибочность утверждений, что в стране существует дискриминация в отношении русской культуры. Несмотря на данные заявления, в странах Запада усиливается тенденция на «отмену» русской культуры и давление на ее деятелей.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

11 марта, в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что такие тенденции являются очень опасными.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

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