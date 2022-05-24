В посольстве ФРГ открестились от дискриминации русской культуры

В посольстве Германии в России во вторник, 24 мая, указали «Известиям» на ошибочность утверждений, что в стране существует дискриминация в отношении русской культуры.

«Часто утверждается, что в настоящее время в Германии существует дискриминация в отношении русской культуры. Однако реальность показывает обратное. К примеру, в предстоящие выходные берлинская публика стоит перед непростым выбором: во Дворце Глинике 28 и 29 мая исполнят «Времена года» Чайковского и «Картинки с выставки» Мусоргского, в те же дни «Спящая красавица» Чайковского прозвучит в Немецкой опере, а «Шесть романсов» Рахманинова — в Зале гобеленов музея Боде», — отметили в дипмиссии Германии.

Несмотря на данные заявления, в странах Запада усиливается тенденция на «отмену» русской культуры и давление на ее деятелей.

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К примеру, 19 апреля стало известно, что конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. В начале апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

В Швеции же был отменен концерт любительского оркестра русских инструментов Södra bergens balalaikor.

Под давлением оказались и многие артисты из РФ. Например, дирижер Валерий Гергиев, которого просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ, был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Президент РФ Владимир Путин также заявлял о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Помимо этого, на Западе, в том числе и в Германии наблюдаются дискриминационные русофобские настроения и на бытовом уровне.

Так, в Мюнхене частная клиника отказалась вести прием граждан России и Белоруссии. Свой шаг немецкие медики объяснили «решительным осуждением вторжения России при поддержке белорусского правительства». Однако после волны недовольства в соцсетях и обвинений в расизме руководство медучреждения признало свою ошибку.

Подобные случаи фиксируются и в Берлине. Так, в начале марта посольство России в Германии получило несколько сотен сообщений от граждан РФ о случаях притеснений. В числе наиболее распространенных указывались оскорбления, отказ одной из клиник лечить русских пациентов.

Также указывалось, что с конца февраля на территории ФРГ было зарегистрировано несколько сотен преступлений против русскоговорящих граждан.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на попытки западных правительств, по крайней мере, многих из них, «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне. Министр признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала спецоперации Запад занял русофобскую позицию.

Немецкий политолог Кристоф Херстель заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок демонстрирует свою некомпетентность, делая антироссийские заявления. Он также напомнил, что экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова Бербок о «разрушении России» с «языком нацистской Германии».

В Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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