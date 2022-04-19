Конкурс Чайковского исключили из Федерации музыкальных конкурсов

Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов, следует из заявления президента федерации Питера Пола Кайнрата и ее генерального секретаря Флориана Рима.

Как отмечается в тексте заявления, организация считает невозможным поддерживать конкурс, финансируемый «российским режимом». При этом, в федерации уточнили, что выступают против санкций в отношении всех россиян, а также против дискриминации артистов по национальному признаку.

Как подчеркнул кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, конкурс им. Чайковского — самый престижный мировой смотр в области классической музыки и его репутация высока, прежде всего, в фортепианной категории.

Эксперт напомнил, что именно благодаря конкурсу стали известны Ван Клиберн, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Люка Дебарг, Григорий Соколов и Даниил Трифонов.

«Очевидно, что исключение конкурса из какой-либо международной ассоциации в большей степени ударяет именно по ассоциации, чем по самому конкурсу. Если же в итоге количество европейских и американских конкурсантов в Москве сократится, это просто даст больше шансов на победу артистам с Востока — в частности, китайским пианистам, которые уже давно составляют серьезную конкуренцию западным музыкантам и с удовольствием участвуют в Конкурсе им. Чайковского», — подчеркнул Уваров.



Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов основана в 1957 году и представляет собой глобальную сеть международно признанных организаций, занимающихся выявлением молодых талантов.

Ранее, 11 апреля, коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

3 апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Он отметил, что в западных государствах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент подписал соответствующий указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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