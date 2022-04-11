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Украинские танцовщики получили угрозы за показ «Лебединого озера» в Италии

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Коллектив «Украинский классический балет» получил многочисленные угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Об этом 8 апреля сообщил итальянский телеканал TGcom24.

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Артисты Киева отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением.

Спектакль был в итоге заменен балетом «Жизель». Итальянские журналисты отмечают, что украинским артистам грозили бы в ином случае и «более серьезные обвинения».

Однако итальянская сторона запрет не поддержала, 11 апреля об этом сообщила газета il Resto del Carlino.

«Будьте осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, что и диктатуры, которые всячески пытались уничтожить культуру других народов, чтобы навязать свою. Продолжая поддерживать Украину, я не совсем согласен с выбором вашего правительства. Искусство и история России должны оставаться частью всемирного наследия и, как таковые, передаваться по наследству будущим поколениям. Культура не должна иметь ни территориальных, ни политических границ», — пояснил мэр Феррары Алан Фаббри.

Выразил недовольство и областной советник по культуре Мауро Феликори: «Мы это приняли к сведению, но, даже если говорить об этом со всей ответственностью, решение заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным».

25 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены», прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Он отметил, что «сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну». Глава государства указал, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, а также запрещают русских писателей.

По его словам, пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры.

Культура отмены — возникшая в США и Европе социально-политическая форма, при которой человек или определенная группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению как в Сети, так и в реальном мире.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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