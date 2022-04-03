Картину Дега «Русские танцовщицы» переименовали в украинских

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ. Об этом в воскресенье сообщила 3 апреля газета Guardian со ссылкой на представителя галереи.

«Название этой картины много лет было предметом дискуссий, вопрос поднимался и в научной литературе. Однако в последний месяц к этой теме было приковано повышенное внимание из-за нынешней ситуации. Поэтому мы решили, что наступил подходящий момент скорректировать название с тем, чтобы оно лучше отражало суть картины», — пояснил собеседник издания.

С предложением переименовать полотно раньше выступали один из сотрудников галереи и представительница украинской диаспоры в Лондоне.

Как рассказала украинская основательница галереи начинающих художников в Лондоне Мария Кащенко, раньше термин «русское искусство» был обобщающим, но сейчас очень важно всё правильно различать.

Газета Guardian передала, что на картине представлены желтый и синий цвета, отражающие Украину. Они заметны в лентах для волос, которые носят танцоры, и в гирляндах, которые они несут.

Серия работ «Русские танцовщицы», выполненная в технике пастели, была создана Дега в 1899 году. Считается, что художника вдохновили гастролировавшие в Париже танцевальные труппы из Российской империи.

Ранее, 25 марта, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский заявил «Известиям», что прогрессирующая на Западе дискриминация всего, что связано с Россией — это мракобесие, вызывающее недоумение.

О «культуре отмены», прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, Путин заявил на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства. Он отметил, что «сегодня пытаются «отменить целую тысячелетнюю страну». Глава государства указал, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, а также запрещают русских писателей.

По его словам, пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры.

Как заявил в интервью «Известиям» специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, русская культура «не становится менее важной частью общемировой культуры» после введения западных санкций. По его оценке, на Западе сейчас «идет организованная, срежиссированная атака на всё русское».

Россия столкнулась с новыми санкциями после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ограничения затронули частных лиц и экономику страны. Некоторым бизнесменам, политикам, журналистам и деятелям культуры запретили въезд в ряд стран. Кроме того, была арестована их собственность за рубежом, а также заморожены банковские счета.