В Швеции отменили концерт оркестра из-за использования русских инструментов

Концерт шведского любительского оркестра русских инструментов Södra bergens balalaikor был отменен в городе Упсала после жалоб жителей на балалайки. Музыканты планировали провести в эти выходные мероприятие в поддержку Украины, сообщает 12 апреля телеканал SVT.

«Кто узнал об этом концерте, написали нам, что балалайка — это символ России. Играть на ней для Украины — святотатство. Они сравнили инструмент со свастикой», — рассказал участник оркестра Юнас Нюберг.

Он отметил, что люди сейчас расстроены, и это можно понять, но аргументы обратившихся слушателей — «странные».

Södra bergens balalaikor был создан в 1969 году. Это любительский оркестр, состоящий примерно из 20 человек. Музыканты играют русскую, шведскую, украинскую народные композиции.

Накануне итальянский телеканал TGcom24 сообщил, что коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель». В то же время итальянцы не поддержали такое решение. В том числе выразил свое недовольство и областной советник по культуре Мауро Феликори.

Ранее, 3 апреля, национальная галерея Лондона переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц». С предложением переименовать полотно раньше выступали один из сотрудников галереи и представительница украинской диаспоры в городе.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Он отметил, что в западных государствах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент подписал соответствующий указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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